Коло-Муани о шансе забить на 123-й в финале ЧМ: «Буду думать об этом всю оставшуюся жизнь, это станет частью меня. Но нельзя опускать руки»

вспомнил об упущенном шансе забить победный гол в финале ЧМ-2022.

При счете 3:3 вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отбил удар форварда Франции из штрафной на 123-й минуте. Матч перешел в серию пенальти, которую выиграла Аргентина.

«Я буду думать об этой возможности всю оставшуюся жизнь. Это станет частью меня.

Но я должен продолжать жить своей жизнью. Каждый нападающий в своей жизни упускал шансы. Мне нельзя опускать руки. Я должен продолжать в том же духе и продолжать бороться», – сказал игрок « » Sky Sport.