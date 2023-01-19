Коло-Муани о шансе забить на 123-й в финале ЧМ: «Буду думать об этом всю оставшуюся жизнь, это станет частью меня. Но нельзя опускать руки»
Рандаль Коло-Муани вспомнил об упущенном шансе забить победный гол в финале ЧМ-2022.
При счете 3:3 вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отбил удар форварда Франции из штрафной на 123-й минуте. Матч перешел в серию пенальти, которую выиграла Аргентина.
«Я буду думать об этой возможности всю оставшуюся жизнь. Это станет частью меня.
Но я должен продолжать жить своей жизнью. Каждый нападающий в своей жизни упускал шансы. Мне нельзя опускать руки. Я должен продолжать в том же духе и продолжать бороться», – сказал игрок «Айнтрахта» Sky Sport.
Какой бы кадр не ловил оператор — безэмоциальный абсолютно. Почти что неживой. Даже на серии пенальти.