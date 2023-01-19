Коло-Муани о шансе забить на 123-й в финале ЧМ: «Буду думать об этом всю оставшуюся жизнь, это станет частью меня. Но нельзя опускать руки»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Рандаль Коло-Муани Футбол

Рандаль Коло-Муани вспомнил об упущенном шансе забить победный гол в финале ЧМ-2022. 

При счете 3:3 вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отбил удар форварда Франции из штрафной на 123-й минуте. Матч перешел в серию пенальти, которую выиграла Аргентина.

«Я буду думать об этой возможности всю оставшуюся жизнь. Это станет частью меня. 

Но я должен продолжать жить своей жизнью. Каждый нападающий в своей жизни упускал шансы. Мне нельзя опускать руки. Я должен продолжать в том же духе и продолжать бороться», – сказал игрок «Айнтрахта» Sky Sport.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vatnikZOV1
Ответ Direct free kick
Даже забей он этот гол. его бы отменили из-за лже офсайда. Не для этого Инфантино пришёл на стадик, чтобы 2-й состав Франции оставил аргоклоунов без титула
🤡🔥🔥🔥🧯🧯🧯
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Этот Райола хочет денег
Кстати, с годами эта горечь от упущенного шанса может только усилиться. Тот же Баджо говорил, что даже много лет спустя ему снился его промах в серии пенальти в финале ЧМ 94. Ну тут один рецепт- выходить на следующих ЧМ в финал и забивать победный гол!)
Даже забей Баджо, следующим ударом всё равно Бебето принёс бы бразилам победу
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Главно, чтобы парнишка не сломался и не словил проклятие Игуаина
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ Этот Райола хочет денег
Кстати, с годами эта горечь от упущенного шанса может только усилиться. Тот же Баджо говорил, что даже много лет спустя ему снился его промах в серии пенальти в финале ЧМ 94. Ну тут один рецепт- выходить на следующих ЧМ в финал и забивать победный гол!)
Чет лекарство тяжелое)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этот Райола хочет денег
Кстати, с годами эта горечь от упущенного шанса может только усилиться. Тот же Баджо говорил, что даже много лет спустя ему снился его промах в серии пенальти в финале ЧМ 94. Ну тут один рецепт- выходить на следующих ЧМ в финал и забивать победный гол!)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Даже забей он этот гол. его бы отменили из-за лже офсайда. Не для этого Инфантино пришёл на стадик, чтобы 2-й состав Франции оставил аргоклоунов без титула
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Фарид Харисов
Коло-Муани мне запомнился навсегда своим невозмутимым лицом на финале. Какой бы кадр не ловил оператор — безэмоциальный абсолютно. Почти что неживой. Даже на серии пенальти.
И к чему это привело )))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Харисов
Коло-Муани мне запомнился навсегда своим невозмутимым лицом на финале.

Какой бы кадр не ловил оператор — безэмоциальный абсолютно. Почти что неживой. Даже на серии пенальти.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий