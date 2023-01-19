Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в ноябре – декабре. У него 8 наград – больше всех в истории

Теги ПСЖ Златан Ибрагимович лига 1 Франция рейтинги Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил приз лучшему игроку ноября – декабря в Лиге 1.

Для французского футболиста это восьмая такая награда в карьере: 3 он выиграл в составе «Монако», 5 – в «ПСЖ». По данному показателю Мбаппе является рекордсменом. На втором месте идет Златан Ибрагимович – 5 призов.

Мбаппе в ноябре и декабре суммарно сыграл в чемпионате трижды и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Дмитрий Гудков
в ноябре и декабре суммарно сыграл в чемпионате трижды и забил два гола

Не ну тут однозначно лучший
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Геннадий Чеботарев
Ответ Dorand Inside
Согласен, Месси проводит даже лучше сезон чем он
Мбаппе на сегодня лучший игрок,только вот настроя у него нет. Похоже что только сейчас он понял что сделал фатальную ошибку,погнавшись за баблом.
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Dorand Inside
Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий удален модератором
Согласен, Месси проводит даже лучше сезон чем он
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Ответ Барсик Юрана
Мбапе сильнее Кринжа
Причём тут Криштиану 😅 комплексы..
+13
-2
+11
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JealousNobody
Ответ Барсик Юрана
Мбапе сильнее Кринжа
Ну он сейчас сильнее всех в мире, может быть кроме Холланда
+2
-1
+1
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Геннадий Чеботарев
Комментарий удален
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Барсик Юрана
Мбапе сильнее Кринжа
+3
-6
-3
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