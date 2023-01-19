Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в ноябре – декабре. У него 8 наград – больше всех в истории

Нападающий «ПСЖ» получил приз лучшему игроку ноября – декабря в Лиге 1.

Для французского футболиста это восьмая такая награда в карьере: 3 он выиграл в составе «Монако», 5 – в « ». По данному показателю Мбаппе является рекордсменом. На втором месте идет – 5 призов.

Мбаппе в ноябре и декабре суммарно сыграл в чемпионате трижды и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.