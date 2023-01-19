Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в ноябре – декабре. У него 8 наград – больше всех в истории
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил приз лучшему игроку ноября – декабря в Лиге 1.
Для французского футболиста это восьмая такая награда в карьере: 3 он выиграл в составе «Монако», 5 – в «ПСЖ». По данному показателю Мбаппе является рекордсменом. На втором месте идет Златан Ибрагимович – 5 призов.
Мбаппе в ноябре и декабре суммарно сыграл в чемпионате трижды и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Не ну тут однозначно лучший