Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, ван Дейк, Гвардиол и Куртуа – в команде года по версии IFFHS
Три футболиста «Пари Сен-Жермен» попали в команду года по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала одиннадцать игроков, достойных места в символической сборной 2022-го.
Состав выглядит следующим образом:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Бельгия);
Защита: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Хорватия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
Полузащита: Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал Мадрид», Хорватия);
Нападение: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал Мадрид», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
Бензема заслуживает быть в этом списке.
В чём проблема?
Жалко будет миллионом поклонником по всему больещиком Роналду.
Хотя я сам лично всегда за Месси
Он очень помог реалу уничтожить всех грантов на пути на финал лигу чемпионов и в финале тоже
Гений, что тут скажешь!
Что теперь скажете?
А Холланд что сделал если пошло на то