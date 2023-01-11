Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, ван Дейк, Гвардиол и Куртуа – в команде года по версии IFFHS

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Три футболиста «Пари Сен-Жермен» попали в команду года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала одиннадцать игроков, достойных места в символической сборной 2022-го.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Бельгия);

Защита: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Хорватия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

Полузащита: Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал Мадрид», Хорватия);

Нападение: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал Мадрид», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

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67 комментариев

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corazón blanco
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Ответ ман сити фейк
Модрич и Дейк ничем не заслужили остальные все на месте
Смешно, Модрич в 37 лет показывает футбол высочайшего класса. Провел за этот календарный год 62 матча, практически все от звонка до звонка. Дирижёр Мадрида и сборной Хорватии, выиграл с Мадридом Лигу Чемпионов, Примеру, Суперкубки. Со сборной Хорватией взял бронзу, также стал обладателем Бронзового Мяча на Мундиале. Работает на всех участках поля, на Мундиале был одним из лучших по отборам и перехватам. Один из лучших игроков по передачам в атакующую треть поля.
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DolJun
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
фаны рональды продолжают жить в салам мире. лучший это фофан, худший трансфер апл этого года 🤣
ах я тебя задел? извини))
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SCHOKKKK
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Аргентинский преступник здесь каким боком?😂
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Евгений Громов 22
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Почти как в ПЭСе у меня)
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Ес Жи
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Ответ Тор 100
Месси конечно здесь больше всех выделяется
Он капитан этой команды👑
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Азрет-Али Айбазов
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Удивляют такие сборные. Пытаются поставить как можно больше игроков атаки. Кто мяч будет отбирать?
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ DolJun
это ж гачимучи, у него месси будет лучшим дефом апл))
фаны рональды продолжают жить в салам мире. лучший это фофан, худший трансфер апл этого года 🤣
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Aldyac77
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Где главный по стульям раз в два года забивает на кипре.такому игроку все призы мира давать надо. Неправильный состав. Холанд пускай попробует забить за торпедо.
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Колыван
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Вот этот состав имеет право на жизнь.Но все равно перекос в сторону атаки есть.
Лучше чем сборная линекера уж точно
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udiekemen
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Ответ Boni Jek
Таков роналду, увы действительно детский сад
Ну я не про миллиардера, а про чела который написал этот чушь, увы детский сад
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Я Гражданин Мира
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Ответ белошип
Кому ты объясняешь тут? Загляни к нему в профиль и тогда тебе сразу станет понятно что это за 🤡)
Зачем мне заглянуть кому то в профиль?
Бензема заслуживает быть в этом списке.
В чём проблема?
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Evgueniy
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Месси полузащитник)) Видимо чтобы впихнуть Бензема.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Игорь Климов
Кому это будет жалко?!
Но уважаемый Игорь, Роналду много слелал для футбола.
Жалко будет миллионом поклонником по всему больещиком Роналду.
Хотя я сам лично всегда за Месси
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белошип
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Ответ Я Гражданин Мира
Не забывайте что именно Бензема практически в одиночку уничтожил в лиге чемпионов и ван дейка и Холланда и трио из псж. Что теперь скажете? А Холланд что сделал если пошло на то
Кому ты объясняешь тут? Загляни к нему в профиль и тогда тебе сразу станет понятно что это за 🤡)
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Игорь Климов
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Ответ Я Гражданин Мира
И будет жалко, честно сказать
Кому это будет жалко?!
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Evgueniy
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На тренировках Гвардиол и Месси работают в паре. Это чувствуется.
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Я Гражданин Мира
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Ответ ман сити фейк
Модрич и Дейк ничем не заслужили остальные все на месте
Дейк да , Модрич заслужил!
Он очень помог реалу уничтожить всех грантов на пути на финал лигу чемпионов и в финале тоже
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Boni Jek
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Ответ udiekemen
Детский сад, ну в таком возрасте то что поделаешь?)
Таков роналду, увы действительно детский сад
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Я Гражданин Мира
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Ответ Игорь Климов
Её больше никогда уже не будет в списках лучших футболистов мира)
И будет жалко, честно сказать
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Я Гражданин Мира
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Ответ King_X
😂😂😂 Фанатье Барсы и Лео в своем мире, конечно За проваленную весну, но отличную осень Лео достоен А за нереальное первое полугодие, когда хет-триками уничтожал грандов в ЛЧ и тащил в ЛЛ, Карим не достоен, ну да, ну да))
Я полностью согласен с вами
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Совесть Черданцева
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Ответ Пирс Морган
Вот бы посмотреть на эту сборку в деле)
Как прокоментируйте непопадание Роналду?
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Я Гражданин Мира
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Месси везде первый!
Гений, что тут скажешь!
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udiekemen
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Ответ Boni Jek
Как хорошо что нет принцессы аравийской 👸
Детский сад, ну в таком возрасте то что поделаешь?)
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Я Гражданин Мира
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Ответ Рустам Атаев
Бензема не подходит, пусть даже обладатель золотого мяча
Не забывайте что именно Бензема практически в одиночку уничтожил в лиге чемпионов и ван дейка и Холланда и трио из псж.
Что теперь скажете?
А Холланд что сделал если пошло на то
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WelcomeBackPURE
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Ван Дейк не в тему
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