Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, ван Дейк, Гвардиол и Куртуа – в команде года по версии IFFHS

Три футболиста « » попали в команду года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала одиннадцать игроков, достойных места в символической сборной 2022-го.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Бельгия);

Защита: Альфонсо Дэвис (« », Канада), Вирджил ван Дейк (« », Нидерланды), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Хорватия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

Полузащита: («ПСЖ», Аргентина), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал Мадрид», Хорватия);

Нападение: («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал Мадрид», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).