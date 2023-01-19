Пирс Морган: «Роналду пошел бы куда угодно, где есть ЛЧ. Он хотел обновить свои рекорды, чтобы Месси не смог его догнать и чтобы остаться величайшим в истории ЛЧ»
Пирс Морган рассказал, почему Криштиану Роналду хотел перейти в команду из Лиги чемпионов.
В конце декабря 37-летний португалец подписал контракт с саудовским «Аль-Насром» до 2025 года.
«Роналду пошел бы куда угодно, где есть Лига чемпионов. Я точно знаю, потому что он неоднократно говорил мне, что на самом деле хочет продлить свою карьеру в Лиге чемпионов.
У него большинство рекордов в Лиге чемпионов, и он хотел обновить их, вероятно, для того, чтобы Месси не смог его догнать и чтобы он остался величайшим в истории Лиги чемпионов. Это было его мотивирующим фактором», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала» в эфире talkSPORT.
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
То, что делал в плей-офф - не повторить
Ну и у него их 5 штук
Роналду играет в футбол с оглядкой на лучшего, чтоб хоть где-нибудь быть (остаться) впереди него. Лучший же просто играет, ни по кому себя не меряя.
Он идиот.
Этот идиот рупор движение "За Роналду"
Персофаны Шакала обожают его.Для них он душка.
- Нет, но почему же он неуловимый?
- Да он нафиг никому не нужен