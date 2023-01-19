Пирс Морган: «Роналду пошел бы куда угодно, где есть ЛЧ. Он хотел обновить свои рекорды, чтобы Месси не смог его догнать и чтобы остаться величайшим в истории ЛЧ»

Пирс Морган рассказал, почему хотел перейти в команду из Лиги чемпионов.

В конце декабря 37-летний португалец подписал контракт с саудовским « » до 2025 года.

«Роналду пошел бы куда угодно, где есть Лига чемпионов. Я точно знаю, потому что он неоднократно говорил мне, что на самом деле хочет продлить свою карьеру в Лиге чемпионов.

У него большинство рекордов в чемпионов, и он хотел обновить их, вероятно, для того, чтобы не смог его догнать и чтобы он остался величайшим в истории Лиги чемпионов. Это было его мотивирующим фактором», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала» в эфире talkSPORT.

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