Пирс Морган: «Роналду пошел бы куда угодно, где есть ЛЧ. Он хотел обновить свои рекорды, чтобы Месси не смог его догнать и чтобы остаться величайшим в истории ЛЧ»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган рассказал, почему Криштиану Роналду хотел перейти в команду из Лиги чемпионов.

В конце декабря 37-летний португалец подписал контракт с саудовским «Аль-Насром» до 2025 года. 

«Роналду пошел бы куда угодно, где есть Лига чемпионов. Я точно знаю, потому что он неоднократно говорил мне, что на самом деле хочет продлить свою карьеру в Лиге чемпионов.

У него большинство рекордов в Лиге чемпионов, и он хотел обновить их, вероятно, для того, чтобы Месси не смог его догнать и чтобы он остался величайшим в истории Лиги чемпионов. Это было его мотивирующим фактором», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала» в эфире talkSPORT. 

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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36 комментариев

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King_X
Он по-любому величайший в ЛЧ
То, что делал в плей-офф - не повторить
Ну и у него их 5 штук
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Attack Sir
Получается, Морган признал, что Роналду клубам ЛЧ оказался не нужен?
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Пирс Морган
ЭТХ: "Не знаю, куда ты пойдешь, но иди куда угодно"
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Blaumerc
Ответ Tollie
factos! Месси - просто хороший пенальтист, не более. Роналду - величина, человек №1, икона, эпоха. нельзя их сравнивать. никак.
И сам Роналду забивает с пенальти. Вот это кринж... жаль вас
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kokakoka
Пошёл бы. Но вот не позвали почему-то. Или проект развития футбола в топовой Саудии настолько интереснее оказался "многочисленных предложений"
+2
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+2
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Insan
Что м требовалось доказать!
Роналду играет в футбол с оглядкой на лучшего, чтоб хоть где-нибудь быть (остаться) впереди него. Лучший же просто играет, ни по кому себя не меряя.
+6
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+6
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Vedved
Ответ Tollie
factos! Месси - просто хороший пенальтист, не более. Роналду - величина, человек №1, икона, эпоха. нельзя их сравнивать. никак.
Конечно нельзя. Как вообще можно сравнивать скандалиста погнавшегося за бабками, с игроком который выйграл в футболе все турниры в которых участвовал, как на клубном уровне, так и со сборной😉 Криш хорош - но даже рядом с Месси не стоит)
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MUthebest
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"Он пошёл в Аль-Наср, потому что там есть ЛЧ. Жаль, что он не уточнил, что это азиатская ЛЧ"🙃
он будет сам википедию заполнять, когда забьет в азиатской ЛЧ
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Vedved
Ответ psixyec
Факт. Кто-то с Марегами забивает основе ПСЖ, а кто-то с Неймарами и Мбаппе еле рожает гол арабам. Вывод здесь очевиден, кто величайший.
Ну, в официальных матчах - полный ноль в этом сезоне, вот и старается хоть в товарняке показать себя)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ress10
Он бы пошёл, но он никому не нужен))
"Он пошёл в Аль-Наср, потому что там есть ЛЧ. Жаль, что он не уточнил, что это азиатская ЛЧ"🙃
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Cearvm
А вот про "куда угодно" уже ложь. Роналду мог ради рекордов перейти в любой клуб уровня Брюгге на среднюю для команды зарплату, но не перешел (потому что потерял реальность). Опять же, когда доигрывать в Саудовской Аравии за сотни миллионов - разницы никакой. Мог бы и в 40, если рекорды ЛЧ так волновали.
+3
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Pink Man
Ответ Tollie
factos! Месси - просто хороший пенальтист, не более. Роналду - величина, человек №1, икона, эпоха. нельзя их сравнивать. никак.
Так а кто забил с пенальти то?))
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Donald J. Trump
Роналду пошёл бы куда угодно, но получилось так, что он пошёл на ###.
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А.Э.РАСИМ
Мы все уже знаем, кто такой Морган.
Он идиот.

Этот идиот рупор движение "За Роналду"
Персофаны Шакала обожают его.Для них он душка.
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Терминатор///Айлбибекович
Ну вот это вот похоже на правду.
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Maksmen1995
Бы да кабы...
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6rpvsqvwtj
Но никому не нужен был )))
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Toni_Montana
Сдал Роналду с потрохами😆😆😆😆
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otchim kaloeda
Пирс морган+Великий Алонсо из (sports.ru)=Шизофрения
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Sevuska
Да никакие его рекорды в ЛЧ Месси уже не догонит Это вообще трудно будет хоть кому то догнать .
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Юрий Кечко
Ответ psixyec
Факт. Кто-то с Марегами забивает основе ПСЖ, а кто-то с Неймарами и Мбаппе еле рожает гол арабам. Вывод здесь очевиден, кто величайший.
Марега?
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Ебздрогыч
- Вы знаете Джо Неуловимого?
- Нет, но почему же он неуловимый?
- Да он нафиг никому не нужен
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Мистер Уайт
Бедненький. А из-за мерзкого лысого шарлатана Тенхагишки приходится страдать в Аль-Насре.
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Shuller18
ЛЧ это единственное оставшееся место, в котором Роналду превосходит Месси. Но все может измениться.
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corazón blanco
Это естественно, Роналду очень переживает за свои рекорды. Очень эгоистичен в этом плане, хотя с другой стороны возможно у него бы и не было такого количества голов. Но к сожалению, он повёл себя абсолютно не правильно этим летом, затем дал резонансное интервью и даже те, кто задумывался о его приобретении, отмели все сомнения.
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