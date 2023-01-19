Маккойст о пранке с эротическими стонами в студии BBC: «Я никогда в жизни не слышал таких звуков! Как добиться такого эффекта в реальной жизни?»

пошутил о ситуации с пранком в студии BBC.

Напомним, в момент, когда и Алан Ширер в прямом эфире вели репортаж о переигровке матча «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», в студии раздались громкие стоны. Оказалось, что пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69, спрятал в студии телефон с установленными на рингтон звуками секса, и в нужный момент позвонил на него.

Бывший нападающий «Рейнджерс» обсудил эту ситуацию с соведущей программы talkSPORT Breakfast Лорой Вудс.

– Сегодня утром я привела сюда команду спецназа, чтобы перепроверить каждый стул, каждое устройство, чтобы убедиться, что в эту студию не просочатся посторонние звуки или что-то еще! – сказала Вудс.

– Когда я посмотрел хайлайты этого, то увидел Гари Линекера и понял, что тоже в студии. И я подумал про себя: «Это невероятно. На ITV мы получаем только чашку чая, а они там наслаждаются жизнью! Дэнни проводит лучшее время в своей жизни! – ответил Маккойст.

– Это туда идут деньги наших налогоплательщиков?

– Похоже на то! На ITV мы получаем только чашку чая и, может быть, бутерброд, а они получают дополнительные льготы, это невероятно.

Настояв на том, чтобы Вудс объяснила слушателям, что произошло, Маккойст сказал: «К сожалению, я никогда этого не слышал! Я никогда в жизни не слышал таких звуков! Единственный раз, когда я это слышал, это по телефону!

Я собираюсь сказать это, я собираюсь выложить свои карты на стол, ребята, напишите нам сегодня утром, потому что я должен признаться, что большую часть жизни я, должно быть, делал это неправильно!

Я знаю, что это, наверное, не то шоу для таких вопросов, но как добиться такого эффекта? Есть движения, которые вызывают это? Слушатели, мы хотим знать, есть ли движение, которое может вызвать эти звуки в реальной жизни», – сказал Маккойст.