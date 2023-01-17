Мерфи о трансферной политике «Челси»: «Несуразная, нелепая, нелогичная. Поттер сидит и думает: «Что, черт возьми, происходит?»

Теги Челси Дэнни Мерфи премьер-лига Англия трансферы Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Дэнни Мерфи раскритиковал трансферную политику «Челси». 

«Она абсолютно несуразна, нелепа, нелогична и не поможет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, как сказал Грэм Поттер. Я думаю, он сидит вечером дома и думает: «Что, черт возьми, происходит?» Он никак не мог одобрить все это. Он пригласил несколько «своих» сотрудников, занимающихся подбором игроков.

Тодд Боули взял самоотвод и привел двух парней, один из которых был техническим директором, другой – спортивным директором. На кухне слишком много поваров, слишком много людей, которые должны выполнять одну работу, на мой вкус, их слишком много.

Проблема, с которой вы сталкиваетесь с точки зрения футбола, состоит в том, что если у вас есть все деньги в мире – хотя есть финансовый фэйр-плей и все такое, но забудьте об этом – проблема состоит в том, что тренеру нужно пытаться сделать счастливыми крупных игроков. Держать всех на борту – одна из самых больших трудностей в большом клубе, потому что случается так, что появляются маленькие группировки, и они злокачественны.

Их настрой распространяется на всех остальных, и вот уже у вас есть недовольные игроки в одном углу, счастливые в другом, и каждый раз после плохих игр, после неудачных решений игроки спрашивают: «Что делает тренер? Он не знает, что делает, он всего лишь тренировал «Брайтон».

Я, конечно, перефразирую некоторые вещи, которые могли бы быть сказаны, но проблема, с которой вы сталкиваетесь в такой большой команде и с таким количеством игроков, отчаянно стремящихся к успеху и отчаянно желающих играть большую часть матчей, заключается в том, чтобы все были счастливы.

Это невозможно с таким количеством игроков», – сказал экс-хавбек «Ливерпуля».

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8 комментариев

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Олег Щёголев
Поттер сидит и думает: «Мне не нужен Мудрик, мне нужны отступные»
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markoolio
Воспринимаю происходящее в Челси как цирк и шоу, поэтому не особо напрягаюсь.
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Акира_1
Единственный непонятный трансфер зимой - это Мудрик. Хотя там 100 % какие-то распилы. А так молодой перспективный Ц3 и игрок в аренду из-за эпидемии травм. Всякие Энцо за 120 слухи лишь. Это не тот хаос летний уже благодаря приходу спортивного директора. 🤷‍♂️
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Gestor_36
Поттер сидит и думает: " сколько еще коров мне еще купить на свою ферму в этом месяце?"
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Sekor
Еще бы, наверное, особенно, офигевает от трансфера Мудрика, как впрочем и все остальные
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Burel
наказание синему мешку без истории за воровство денег у русского народа
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Леван Мкртчян
- Грэм, мы купили тебе Фофана
-Ок’, босс
....
Через две недели
....
-Грэм, мы купили тебе Фофана!
-Хм...Ок’ ,босс! -(далее ,про себя)- Что тут, черт возьми ,происходит!
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Burel
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Burel
Бартоломеу скоро пойдёт курить на фоне Боули
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