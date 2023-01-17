Мерфи о трансферной политике «Челси»: «Несуразная, нелепая, нелогичная. Поттер сидит и думает: «Что, черт возьми, происходит?»

раскритиковал трансферную политику « ».

«Она абсолютно несуразна, нелепа, нелогична и не поможет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, как сказал . Я думаю, он сидит вечером дома и думает: «Что, черт возьми, происходит?» Он никак не мог одобрить все это. Он пригласил несколько «своих» сотрудников, занимающихся подбором игроков.

Тодд Боули взял самоотвод и привел двух парней, один из которых был техническим директором, другой – спортивным директором. На кухне слишком много поваров, слишком много людей, которые должны выполнять одну работу, на мой вкус, их слишком много.

Проблема, с которой вы сталкиваетесь с точки зрения футбола, состоит в том, что если у вас есть все деньги в мире – хотя есть финансовый фэйр-плей и все такое, но забудьте об этом – проблема состоит в том, что тренеру нужно пытаться сделать счастливыми крупных игроков. Держать всех на борту – одна из самых больших трудностей в большом клубе, потому что случается так, что появляются маленькие группировки, и они злокачественны.

Их настрой распространяется на всех остальных, и вот уже у вас есть недовольные игроки в одном углу, счастливые в другом, и каждый раз после плохих игр, после неудачных решений игроки спрашивают: «Что делает тренер? Он не знает, что делает, он всего лишь тренировал «Брайтон».

Я, конечно, перефразирую некоторые вещи, которые могли бы быть сказаны, но проблема, с которой вы сталкиваетесь в такой большой команде и с таким количеством игроков, отчаянно стремящихся к успеху и отчаянно желающих играть большую часть матчей, заключается в том, чтобы все были счастливы.

Это невозможно с таким количеством игроков», – сказал экс-хавбек «Ливерпуля».