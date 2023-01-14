Гари Линекер: «МЮ» в очке от «Ман Сити». Впечатляющая работа тен Хага»

восхитился игрой « ».

«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) и идет на 3-м месте, отставая от «Сити» всего на одно очко.

«Итак, « » подобрался на расстояние одного очка к « » незадолго до половины сезона.

Не уверен, что многие из нас предполагали, что так произойдет. Какая впечатляющая работа проделана Эриком тен », – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере.