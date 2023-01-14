Гари Линекер: «МЮ» в очке от «Ман Сити». Впечатляющая работа тен Хага»
Гари Линекер восхитился игрой «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) и идет на 3-м месте, отставая от «Сити» всего на одно очко.
«Итак, «Манчестер Юнайтед» подобрался на расстояние одного очка к «Ман Сити» незадолго до половины сезона.
Не уверен, что многие из нас предполагали, что так произойдет. Какая впечатляющая работа проделана Эриком тен Хагом», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере.
Думаю,если бы не глиномес, то МЮ мог бы быть выше в таблице.
А МЮ в зоне ЛЧ)
Выгнал балласта и всё пошло в гору!👏
Сити был так себе безусловно как и Сотоном чуть ранее, но
а) примерно в это время в сезоне 20/21 рыбак якобы собирался бороться за АПЛ, а сейчас лысый датч кое-как опережают сырой Ньюкасл и безамбициозный Тоттенхэм, чисто по ситуации. То есть хотелки фанатов и планка в целом рухнули. Если по итогам 38 туров они будут выше - позорище.
б) снова барахтаются Ливерпуль и Челси, как и тогда, возможно хуже чем тогда, в прошлом сезоне они и близко к себе МанЮ не подпускали по сути. Виноват в этом был разумеется некий игрок Ань-Насра (именно так на языке оригинала, никаких л там нет), а сейчас в бедах Сити виноват Холланд оказывается у таких обладателей клипового мышления, ну не трэш ли
в) снова пошли вопли истерики про Роналду, который вообще не принимал участия в октябрьской игре
г) попытки отбелить позорный гол из офсайда, как и ранее попытки отбелить отмену чистого гола Арсенала в начале сезона
д) за такую победу Моуриньо бы сожрали, а лысого хвалят
Во всём этом серпентарии начинаешь невольно желать успеха Сити. Их вообще слишком демонизируют
Чуть-чуть пойдут неудачи - и сразу секта Поча вылезет обратно наружу.
Рэшфорд бежал рядом с мячом, но не коснулся его, а защитники «Сити» не могли коснуться мяча и отвести его от Фернандеша."
Почему нужно обязательно закрыть глаза на одно из этих обстоятельств?
Продолжаем идти к победам и трофеям.
ЭТХ и МЮ удачи и титулов!