Гари Линекер: «МЮ» в очке от «Ман Сити». Впечатляющая работа тен Хага»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Гари Линекер Эрик тен Хаг Футбол

Гари Линекер восхитился игрой «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» (2:1) и идет на 3-м месте, отставая от «Сити» всего на одно очко.

«Итак, «Манчестер Юнайтед» подобрался на расстояние одного очка к «Ман Сити» незадолго до половины сезона.

Не уверен, что многие из нас предполагали, что так произойдет. Какая впечатляющая работа проделана Эриком тен Хагом», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере.

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44 комментария

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Vezdexodof
Ответ SiberMK
Эти результаты ещё раз подтверждают, что гнилой фрукт был обузой и разваливал команду изнутри своим эго и абсолютной бесполезности.
Я до сих пор не понимаю зачем его взяли в МЮ.
Думаю,если бы не глиномес, то МЮ мог бы быть выше в таблице.
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Леонид Ботвинник
Собаки лаят , а караван идёт. Очень подходит , не находите ))
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Direct free kick
Ответ Леонид Ботвинник
Эх, как тебя пробрало то. Не переживай, сердешный, все будет хорошо.
Мне строго всё равно. Чисто наблюдение о людской некомпетентности. Ладно бы это ограничивалось футболом, так ведь и в реальной жизни наверно они же творя трэш
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Терминатор///Айлбибекович
А фантики одного экземпляра почему то Тен Хага физруком считают).
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Леонид Ботвинник
Ответ Direct free kick
Ну вот, даже кубка лиги не понадобилась, чтобы все известные людские пороки вылезли наружу под разными новостями. Сити был так себе безусловно как и Сотоном чуть ранее, но а) примерно в это время в сезоне 20/21 рыбак якобы собирался бороться за АПЛ, а сейчас лысый датч кое-как опережают сырой Ньюкасл и безамбициозный Тоттенхэм, чисто по ситуации. То есть хотелки фанатов и планка в целом рухнули. Если по итогам 38 туров они будут выше - позорище. б) снова барахтаются Ливерпуль и Челси, как и тогда, возможно хуже чем тогда, в прошлом сезоне они и близко к себе МанЮ не подпускали по сути. Виноват в этом был разумеется некий игрок Ань-Насра (именно так на языке оригинала, никаких л там нет), а сейчас в бедах Сити виноват Холланд оказывается у таких обладателей клипового мышления, ну не трэш ли в) снова пошли вопли истерики про Роналду, который вообще не принимал участия в октябрьской игре г) попытки отбелить позорный гол из офсайда, как и ранее попытки отбелить отмену чистого гола Арсенала в начале сезона д) за такую победу Моуриньо бы сожрали, а лысого хвалят Во всём этом серпентарии начинаешь невольно желать успеха Сити. Их вообще слишком демонизируют
Эх, как тебя пробрало то. Не переживай, сердешный, все будет хорошо.
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SiberMK
Ответ Vezdexodof
Прогресс на лицо. С этим не поспоришь. Спасибо Хагу за победу!
Эти результаты ещё раз подтверждают, что гнилой фрукт был обузой и разваливал команду изнутри своим эго и абсолютной бесполезности.
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Muhammad Juraev
Ответ Великий Алонсо
"МЮ в очке", вот так правильнее
Криштибои в очке!)
А МЮ в зоне ЛЧ)
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Промах Мораты
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тен Хаг гений
Лысый шарлатан
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Muhammad Juraev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тен Хаг гений
Конечно!
Выгнал балласта и всё пошло в гору!👏
+3
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Street Fighter
Ответ Великий Алонсо
"МЮ в очке", вот так правильнее
Почему? Пожалуйста, просто дай мне 1-2 аргумента, почему команда , выигравшая 9 матчей подряд «в очке»?) просто интересно почитать)
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Direct free kick
Ответ jordy
А что мешает признать отличную работу Тег Хаага и при этом говорить о грубейшей ошибке судьи? Почему нужно обязательно закрыть глаза на одно из этих обстоятельств?
Ну вот, даже кубка лиги не понадобилась, чтобы все известные людские пороки вылезли наружу под разными новостями.
Сити был так себе безусловно как и Сотоном чуть ранее, но
а) примерно в это время в сезоне 20/21 рыбак якобы собирался бороться за АПЛ, а сейчас лысый датч кое-как опережают сырой Ньюкасл и безамбициозный Тоттенхэм, чисто по ситуации. То есть хотелки фанатов и планка в целом рухнули. Если по итогам 38 туров они будут выше - позорище.
б) снова барахтаются Ливерпуль и Челси, как и тогда, возможно хуже чем тогда, в прошлом сезоне они и близко к себе МанЮ не подпускали по сути. Виноват в этом был разумеется некий игрок Ань-Насра (именно так на языке оригинала, никаких л там нет), а сейчас в бедах Сити виноват Холланд оказывается у таких обладателей клипового мышления, ну не трэш ли
в) снова пошли вопли истерики про Роналду, который вообще не принимал участия в октябрьской игре
г) попытки отбелить позорный гол из офсайда, как и ранее попытки отбелить отмену чистого гола Арсенала в начале сезона
д) за такую победу Моуриньо бы сожрали, а лысого хвалят
Во всём этом серпентарии начинаешь невольно желать успеха Сити. Их вообще слишком демонизируют
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Greenalem
Ответ Max Zhomkov
Ну ок, могу согласится, первый тайм за МЮ. Но второй тайм до гола Бруну у МЮ вообще ничего не получалось. Так ведь, согласны?
Согласен. Об этом я и написал, может не так выразительно. К сожалению, МЮ все ещё не ровня МС в плане владения и прессинга. Все мы увидели сегодня неуверенность МЮ при выходе из штрафной коротким пасом. Пеп вообще очень редко проигрывает во владении. Это его фишка. Ничего удивительного здесь нет. Тем не менее владение Сити сегодня мало что дало. Один удар в створ, минимум опасных моментов у ворот МЮ. Зато брака во владении было достаточно, что приводило к опасным контратакам.
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Winterburn
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тен Хаг гений
Может он не очень красивый, зато тренировать умеет!
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Nickolay Lyskov
Ответ 1CEMAN
Ничего не мешает. Говори
Судья грубо ошибся, свистнув офсайд. Все верно.
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Токсик
Сейчас это еще более смехотворно выглядит, если вспомнить, как английская медийка ВСЯ поголовно топила за Поча, и только сами болельщики полностью поддерживали выбор Тен Хага.

Чуть-чуть пойдут неудачи - и сразу секта Поча вылезет обратно наружу.
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1CEMAN
Ответ jordy
А что мешает признать отличную работу Тег Хаага и при этом говорить о грубейшей ошибке судьи? Почему нужно обязательно закрыть глаза на одно из этих обстоятельств?
Ничего не мешает. Говори
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PredatorMax
Ответ Nickolay Lyskov
Именно, что не с сегодняшнего. Поэтому удивительно, что судья изначально свистнул офсайд. Если с нами, всезнайками спортца еще понятно, что мы, совершенно случайно и впервые, не в курсе официальных изменений правил, то почему такое произошло с судьей - непонятно.
Я думаю линейный подумал, что Рэш касался мяча и поэтому дал отмашку.
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Евгений Ох
Ответ Max Zhomkov
в любой лиге такой гол бы не засчитали 100%. Только в АПЛ оказывается ввели новую трактовку пассивного оффсайда. Вопрос когда ввели. По ходу сезона что ли правила меняют?
Судь то сначала гол отменил, но Бригада ВАР его решение изменила, PGMOL признала гол легитимным, The Athletic объяснил почему он легитимный - "Теперь игрок считается находящимся в положении «вне игры», если он либо коснулся мяча после того, как находился в положении «вне игры», либо его вмешательство не позволило игроку соперника сыграть в мяч.
Рэшфорд бежал рядом с мячом, но не коснулся его, а защитники «Сити» не могли коснуться мяча и отвести его от Фернандеша."
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PredatorMax
Ответ adamx
новые правила с сегодняшнего дня работают?
С этого сезона. Но всякие Федотовы, которые несколько лет уже не судят, банально не знают поправок в правила актуальных.
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Леонид Ботвинник
Ответ !!!Bata!!!
Всем бы быть в таком 200 миллионным очке в год)
А как же духовные ценности ?
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jordy
Ответ Stereophonics89
Плохо, что отличную работу Тен Хага местные спишут на офсайд, которого по новым правилам не было
А что мешает признать отличную работу Тег Хаага и при этом говорить о грубейшей ошибке судьи?
Почему нужно обязательно закрыть глаза на одно из этих обстоятельств?
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Nickolay Lyskov
Ответ adamx
новые правила с сегодняшнего дня работают?
Именно, что не с сегодняшнего. Поэтому удивительно, что судья изначально свистнул офсайд. Если с нами, всезнайками спортца еще понятно, что мы, совершенно случайно и впервые, не в курсе официальных изменений правил, то почему такое произошло с судьей - непонятно.
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Леонид Ботвинник
Ответ Александра Александрова
В очке от Ман Сити двусмысленно звучит ))
Ох, Сашенька. Какая вы проказница . Любите пошалить ?)
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Леонид Ботвинник
Ответ adamx
новые правила с сегодняшнего дня работают?
21 век, интернет, дерзайте.
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oborit
ЭТХ это рулевой, которого так долго ждал МЮ. Сегодняшняя победа в дерби лишь укрепляет уверенность в качествах гл.тренера, прогресс заметен невооружённым взглядом.
Продолжаем идти к победам и трофеям.
ЭТХ и МЮ удачи и титулов!
+10
0
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