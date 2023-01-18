Эротические стоны раздались в студии BBC во время матча «Ливерпуля» и «Вулвс». Пранкер спрятал там телефон со звуками секса на рингтоне

Пранкер устроил розыгрыш во время трансляции матча Кубка Англии на BBC.

В момент, когда и в прямом эфире вели репортаж о переигровке матча « » и « », в студии раздались громкие стоны. Позже Линекер опубликовал в твиттере фотографию телефона с наклеенным на него двусторонним скотчем.

«Итак, мы нашли это приклеенным к задней панели телевизора. Что касается розыгрыша, то это было довольно забавно», – подписал фотографию бывший футболист сборной Англии.

Ответственность за розыгрыш взял на себя ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69, который и ранее устраивал розыгрыши во время спортивных событий. В частности, Джарвис выбегал на поле в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Это сделал я!» – ответил Джарвис на твит Линекера, прикрепив свою фотографию из студии с найденным телефоном.

Позже Джарвис опубликовал видео, в котором показал осуществление розыгрыша. Пранкер спрятал в студии телефон с установленными на рингтон звуками секса, и в нужный момент позвонил на него. Также Джарвис анонсировал ролик о розыгрыше на своем ютуб-канале.