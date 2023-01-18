Эротические стоны раздались в студии BBC во время матча «Ливерпуля» и «Вулвс». Пранкер спрятал там телефон со звуками секса на рингтоне
Пранкер устроил розыгрыш во время трансляции матча Кубка Англии на BBC.
В момент, когда Гари Линекер и Алан Ширер в прямом эфире вели репортаж о переигровке матча «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», в студии раздались громкие стоны. Позже Линекер опубликовал в твиттере фотографию телефона с наклеенным на него двусторонним скотчем.
«Итак, мы нашли это приклеенным к задней панели телевизора. Что касается розыгрыша, то это было довольно забавно», – подписал фотографию бывший футболист сборной Англии.
Ответственность за розыгрыш взял на себя ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69, который и ранее устраивал розыгрыши во время спортивных событий. В частности, Джарвис выбегал на поле в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).
«Это сделал я!» – ответил Джарвис на твит Линекера, прикрепив свою фотографию из студии BBC с найденным телефоном.
Позже Джарвис опубликовал видео, в котором показал осуществление розыгрыша. Пранкер спрятал в студии телефон с установленными на рингтон звуками секса, и в нужный момент позвонил на него. Также Джарвис анонсировал ролик о розыгрыше на своем ютуб-канале.
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