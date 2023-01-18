Эротические стоны раздались в студии BBC во время матча «Ливерпуля» и «Вулвс». Пранкер спрятал там телефон со звуками секса на рингтоне

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Алан Ширер Гари Линекер Вулверхэмптон BBC соцсети ахахаха Футбол

Пранкер устроил розыгрыш во время трансляции матча Кубка Англии на BBC.

В момент, когда Гари Линекер и Алан Ширер в прямом эфире вели репортаж о переигровке матча «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», в студии раздались громкие стоны. Позже Линекер опубликовал в твиттере фотографию телефона с наклеенным на него двусторонним скотчем.

«Итак, мы нашли это приклеенным к задней панели телевизора. Что касается розыгрыша, то это было довольно забавно», – подписал фотографию бывший футболист сборной Англии.

Ответственность за розыгрыш взял на себя ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69, который и ранее устраивал розыгрыши во время спортивных событий. В частности, Джарвис выбегал на поле в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Это сделал я!» – ответил Джарвис на твит Линекера, прикрепив свою фотографию из студии BBC с найденным телефоном.

Позже Джарвис опубликовал видео, в котором показал осуществление розыгрыша. Пранкер спрятал в студии телефон с установленными на рингтон звуками секса, и в нужный момент позвонил на него. Также Джарвис анонсировал ролик о розыгрыше на своем ютуб-канале.

13 комментариев

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Raul7Realmadrid
Ответ otchim kaloeda
Вы свои дела в личке вспоминайте..
Первый порванный куле:))
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Vova Apilat
Ответ Ярый член
придумай что нибудь новенькое
Член недоволен, он уже много раз смотрел это видео, давай новое
0
0
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otchim kaloeda
Ответ Андрей Гаврилов
В голос)
Вы свои дела в личке вспоминайте..
+1
-1
0
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Ярый член
Ответ Amroyan
Эротические стоны раздавались в студии ВВС. Пранкер спрятал там телефон с матчем Барселоны с Баварией.
придумай что нибудь новенькое
+2
-1
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Арман Мартиросян
Ответ Under
Если вам лет 12
Да ладно, что за эйджизм. Как раз такие дурацкие шутки иногда напоминают о беззаботных и хороших временах)
+1
-1
0
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Андрей Гаврилов
Ответ Amroyan
Эротические стоны раздавались в студии ВВС. Пранкер спрятал там телефон с матчем Барселоны с Баварией.
В голос)
+3
-3
0
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Макс Шева
Прикольно.У нас такое не придумывают,увы.Чаще всего списывают как в школе.Ну или пользуются своей безнаказанностью как Литвин
0
0
0
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stason79
lexus and vovan
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ ⚽️Juventini⚽️
Прикольно)
Если вам лет 12
+3
-2
+1
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Galano
Новости, которые мы заслужили!
+2
-1
+1
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Amroyan
Эротические стоны раздавались в студии ВВС. Пранкер спрятал там телефон с матчем Барселоны с Баварией.
+15
-8
+7
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Nerazzurri-88
Хрен его знает, простенько и безыскусно, но забавно)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
⚽️Juventini⚽️
Прикольно)
+1
-2
-1
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