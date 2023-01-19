Месси с 9 обводками в чужой штрафной лидирует в топ-5 лиг. У Митомы и Жезуса – по 8

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Арсенал рейтинги Брайтон Габриэл Жезус Каору Митома Футбол

Хавбек «Брайтона» Каору Митома по обводкам в чужой штрафной делит 2-е место в топ-лигах.

На счету японского футболиста 8 успешных попыток обыграть соперника – в текущем сезоне АПЛ столько лишь у форварда Габриэла Жезуса из «Арсенала».

В пяти ведущих лигах Европы больше обводок в чужой штрафной совершил лишь нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – у него их 9.

При этом Митома выходил в стартовом составе лишь шесть раз за 18 матчей его команды в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
Ответ AF007
Дриблинг - то, что отличает таких как Месси, Роналдиньо, Марадона от таких как Кэрролл, Крауч, Роналду
вчера начала футбол смотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
А кто лидеры по обводкам в своей штрафной?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
abrusevshii chechen
А сколько у Месси, пред-пред-пред голевых
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Степанов
Ответ NomerSports
интересная статистика ,местным на потеху .все таки роналдыч только , так а чем он может похвастаться вообще ? ну кроме подписоты в инсте .чем там сейчас хвалятся его фанаты ?
Сейчас начали огромной зарплатой 😂😂😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Смолов
Не может быть, как пешком можно кого-то обвести ?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ AF007
Дриблинг - то, что отличает таких как Месси, Роналдиньо, Марадона от таких как Кэрролл, Крауч, Роналду
🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Мдааа...

А где Месси не лидирует?

Я знаю одного, который провёл в запасе больше всех времени
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Вот это футбольные новости, побольше бы таких:) А то я думаю мало кому интересны объявления с поиском повара:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Дриблинг - то, что отличает таких как Месси, Роналдиньо, Марадона от таких как Кэрролл, Крауч, Роналду
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NomerSports
интересная статистика ,местным на потеху .все таки роналдыч только , так а чем он может похвастаться вообще ? ну кроме подписоты в инсте .чем там сейчас хвалятся его фанаты ?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глебиньо
Новость,которую так ждали/не ждали(нужное подчеркнуть)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Donald J. Trump
Наконец-то статистика по обводкам пригодилась
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Почему не посчитали предштанги и предплевки?😂 Человек незаслуженно разгуливает на свободе вообще-то 😂
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий