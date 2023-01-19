Месси с 9 обводками в чужой штрафной лидирует в топ-5 лиг. У Митомы и Жезуса – по 8

Хавбек «Брайтона» Каору Митома по обводкам в чужой штрафной делит 2-е место в топ-лигах.

На счету японского футболиста 8 успешных попыток обыграть соперника – в текущем сезоне столько лишь у форварда из « ».

В пяти ведущих лигах Европы больше обводок в чужой штрафной совершил лишь нападающий « » – у него их 9.

При этом Митома выходил в стартовом составе лишь шесть раз за 18 матчей его команды в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Каору Митома – новая звезда «Брайтона». Он прерывал карьеру ради универа и защитил диплом про дриблинг