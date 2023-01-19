Джамал Мусиала: «В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда поражало, как они идут в дриблинг, было интересно наблюдать за их игрой»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала рассказал, чьим дриблингом вдохновлялся в детстве. 

– Что касается твоего стиля игры – может быть, ты последний из редкой породы уличных футболистов? Как бы ты описал свой стиль?

– Я не знаю, последний ли я, потому что есть много игроков, которые могут идти в дриблинг и обыгрывать соперников. Что касается меня, то я просто стараюсь получать удовольствие на поле и играть как можно более свободно. Я играю в дриблинг и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить.

– Кто был твоим кумиром с точки зрения дриблинга и навыков?

– В детстве я смотрел много видео с Месси, а также с Неймаром. Меня всегда поражало, как они идут в дриблинг, и всегда было интересно наблюдать за их игрой», – сказал полузащитник «Баварии».

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9 комментариев

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Blaumerc
Ответ DolJun
энрике не знаю, но судейский ватокат гвардиолы конечно хуже, это ж очевидно
Очевидно для всех экспертов в мировом футболе, что Барса Гвардиолы одна из сильнейших команд за всю историю футбола, но не для тебя
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Экспертное мнение
Не дрыгание ногами возле мяча и пас ближнему, конечно же
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udiekemen
Ответ Oleg
Так стоп, нам же фанаты Кринжа утверждают что все молодые фанатеют от клубники?
Не все, но множество
+2
-5
-3
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DolJun
Ответ Fooler
Барса Гвардиолы и Энрике хуже нынешней Баварии?
энрике не знаю, но судейский ватокат гвардиолы конечно хуже, это ж очевидно
+2
-2
0
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Oleg
Так стоп, нам же фанаты Кринжа утверждают что все молодые фанатеют от клубники?
+3
-1
+2
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Fooler
Ответ DolJun
а сейчас играет в клубе, который на голову сильнее всех клубов где играли месси и неймар вместе взятые. прикольно судьба распорядилась конечно
Барса Гвардиолы и Энрике хуже нынешней Баварии?
+2
-2
0
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DolJun
а сейчас играет в клубе, который на голову сильнее всех клубов где играли месси и неймар вместе взятые. прикольно судьба распорядилась конечно
+4
-4
0
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ZamoRano
Выросли футболисты, которые в детстве смотрели видео с неймаром...каким старым себя в этот момент ощущаешь...
+8
0
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Арман Бижанов
Уткину покажите это интервью
+1
-1
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