Джамал Мусиала: «В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда поражало, как они идут в дриблинг, было интересно наблюдать за их игрой»

рассказал, чьим дриблингом вдохновлялся в детстве.

– Что касается твоего стиля игры – может быть, ты последний из редкой породы уличных футболистов? Как бы ты описал свой стиль?

– Я не знаю, последний ли я, потому что есть много игроков, которые могут идти в дриблинг и обыгрывать соперников. Что касается меня, то я просто стараюсь получать удовольствие на поле и играть как можно более свободно. Я играю в дриблинг и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить.

– Кто был твоим кумиром с точки зрения дриблинга и навыков?

– В детстве я смотрел много видео с , а также с . Меня всегда поражало, как они идут в дриблинг, и всегда было интересно наблюдать за их игрой», – сказал полузащитник «Баварии».