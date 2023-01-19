Дзюба не перейдет в «Торпедо». Он может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Торпедо высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Футбол

В «Торпедо» приняли решение не подписывать контракт с Артемом Дзюбой.

По данным «РБ Спорт», решение было принято сегодня. «Торпедо» планируют провести переговоры о трансфере других кандидатов на усиление линии атаки.

Дзюба может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. Кроме того, у Артема может появиться до конца трансферного окна вариант в Мир РПЛ.

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28 комментариев

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kokakoka
Посадит Рона на лавку
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Alexander Prokofyev
ДзюРо или РоДзю - магическая связка
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9_volk
дай бог, что не утка
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TushcanRash
Такая новость без цитаты не удалили по рукам не новость
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RUSSERG
Как раз нужен помощник мячи носить Кристинке
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shava72
Ухаха, даже в вылетающий в ФНЛ клуб не стали брать, поняли, что спокойствие дороже.
На очереди - шейховское бабло, ему же главное - контракт пожирнее, не в футбол же он играть будет))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Russian Horse
Так руки за воровство отрубают 2 в 1, так сказать 😏
Ну так он ногами играет. Руки там и не нужны. Зато пенальти точно не привезет.
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Russian Horse
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Сауд. Аравию пусть переходит.
Так руки за воровство отрубают
2 в 1, так сказать 😏
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А за все его дела его не казнят там?
Ну да, могут. Но пробовать надо, новый вызов так сказать.
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Игорь Желудков
Как сменит требования так сразу найдет...но походу он подстреляный кабан....никому не нужон
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dispersal
Ответ Recreated
Голову отрубят и всего делов, да пёс с ним!!
отрубят руку
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Recreated
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А за все его дела его не казнят там?
Голову отрубят и всего делов, да пёс с ним!!
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Destro7451
Ответ Ебздрогыч
Не ударили по рукам, так сказать...
Просто руки заняты были
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Сауд. Аравию пусть переходит.
А за все его дела его не казнят там?
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Руслан Диниев
Давай в аль-наср, там шкафчики в раздевалке по-наваристее, один так вообще уууууу
+11
-4
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инок
Никуда он не перейдёт. Дзюба просто набивает себе цену. Только и всего
+2
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d.xoxlov
А можно и Геркуса вместе с ним отправить в том же направлении?
+2
0
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Ебздрогыч
Не ударили по рукам, так сказать...
+22
-3
+19
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Мукунку хороший
Хватит нам втирать эту дичь)
+10
-1
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Пинающий Достоинства
Дюбуа прикольный, гляньте на ютюбе как он с ЛВС на рынок с Богданом из плюшек ходил ))
+1
-4
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Иван Рыбаков
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нее, Роналду не разрешит.
Думаете испугается конкуренции?
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Winterburn
Матч всех звезд Саудовской Аравии - Аль-Наср Роналду против Аль-Халяль Дзюбиньи
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Иван Рыбаков
В Аль- Наср к Роналду?
Нее, Роналду не разрешит.
+1
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Иван Рыбаков
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Сауд. Аравию пусть переходит.
В Аль- Наср к Роналду?
+3
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Ебздрогыч
Можно в Аль-Наср, будут с Роналду спорить кто гол забил
+5
-2
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