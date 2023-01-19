Дзюба не перейдет в «Торпедо». Он может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ
В «Торпедо» приняли решение не подписывать контракт с Артемом Дзюбой.
По данным «РБ Спорт», решение было принято сегодня. «Торпедо» планируют провести переговоры о трансфере других кандидатов на усиление линии атаки.
Дзюба может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. Кроме того, у Артема может появиться до конца трансферного окна вариант в Мир РПЛ.
На очереди - шейховское бабло, ему же главное - контракт пожирнее, не в футбол же он играть будет))
2 в 1, так сказать 😏