Агент Дзюбы: «Переговоры с несколькими российскими и зарубежными клубами в завершающей стадии»

Представитель форварда Артема Дзюбы рассказал о будущем экс-игрока «Зенита».

«Находящийся в статусе свободного агента планирует продолжить карьеру.

Переговоры по заключению контракта ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом. Сейчас они вступили в завершающую стадию», – сказал Леонид Гольдман.

Дзюба покинул «Адана Демирспор» в ноябре, проведя в чемпионате Турции 4 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.