Агент Дзюбы: «Переговоры с несколькими российскими и зарубежными клубами в завершающей стадии»
Представитель форварда Артема Дзюбы рассказал о будущем экс-игрока «Зенита».
«Находящийся в статусе свободного агента Артем Дзюба планирует продолжить карьеру.
Переговоры по заключению контракта ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом. Сейчас они вступили в завершающую стадию», – сказал Леонид Гольдман.
Дзюба покинул «Адана Демирспор» в ноябре, проведя в чемпионате Турции 4 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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