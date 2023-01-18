Агент Дзюбы: «Переговоры с несколькими российскими и зарубежными клубами в завершающей стадии»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Р-Спорт Леонид Гольдман Футбол

Представитель форварда Артема Дзюбы рассказал о будущем экс-игрока «Зенита».

«Находящийся в статусе свободного агента Артем Дзюба планирует продолжить карьеру.

Переговоры по заключению контракта ведутся с несколькими клубами как в России, так и за рубежом. Сейчас они вступили в завершающую стадию», – сказал Леонид Гольдман.

Дзюба покинул «Адана Демирспор» в ноябре, проведя в чемпионате Турции 4 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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sager76
А что обсуждают? Участие в шоу, аналогичных Дом-2?
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LLiriKK
В «Плюшки» ему надо. Там хотя бы, в отличие от футбола, он органично смотрится.
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D-eisler@yandex.ru
Торпедо, Нижний, Пахтакор, Кайрат, Мой телефон
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Goshish
Если объективно, то Дзюба неплохой игрок ведь, не супер, не топ, но вполне. Так что там за требования у него такие неадекватные, что его брать никто не хочет?
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avcgloronalduMU
А единственный реальный вариант только торпедо?))
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Гамарджоба Генацвале
С Торпедо и никем ?
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Красная стрела
Сразу с «несколькими в завещающую стадию»😂он видимо и играть в нескольких будет
+4
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+4
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