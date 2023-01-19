Менеджер Емельяненко про видео с бойцом: «Обсуждают и осуждают его те, которые и сами пьют как ни знаю кто»
Никита Бурчак, менеджер бойца Александра Емельяненко, сравнил реакции на видео с участием спортсмена и видео с футболистом Артемом Дзюбой.
Ранее появилось видео, на котором Емельяненко в странном видео гуляет по Москве.
«Вот давайте вспомним популярное видео с Дзюбой. Ну все это делают, а активно обсуждали именно Дзюбу.
Вот сейчас Александр выпил, исподтишка засняли, и это стало главной темой для разговоров. Причем обсуждают и осуждают его те, которые и сами пьют как ни знаю кто.
Это касается и даже определенных людей коллег по цеху единоборств. Но обсуждают именно Александра», – сказал Бурчак.
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Будто Дзюба втихую дрочнул и случайно попал на камеру.А не сам серийно снимал свои извращения.
Все какают, но не все съедают кал.