Менеджер Емельяненко про видео с бойцом: «Обсуждают и осуждают его те, которые и сами пьют как ни знаю кто»

Никита Бурчак, менеджер бойца Александра Емельяненко, сравнил реакции на видео с участием спортсмена и видео с футболистом Артемом Дзюбой.

Ранее появилось видео, на котором Емельяненко в странном видео гуляет по Москве.

«Вот давайте вспомним популярное видео с Дзюбой. Ну все это делают, а активно обсуждали именно Дзюбу.

Вот сейчас Александр выпил, исподтишка засняли, и это стало главной темой для разговоров. Причем обсуждают и осуждают его те, которые и сами пьют как ни знаю кто.

Это касается и даже определенных людей коллег по цеху единоборств. Но обсуждают именно Александра», – сказал Бурчак.

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