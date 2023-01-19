«Торпедо» хочет подписать лучшего бомбардира «Ботева» Бароана. Дзюба готов перейти лишь до конца сезона

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Болгария Ботев Пловдив возможные трансферы Торпедо Антуан Бароан Футбол

«Торпедо» намерено приобрести форварда «Ботева» Антуана Бароана.

Переговоры с болгарским клубом по 22-летнему французу идут тяжело, москвичи  заинтересованы в долгосрочном контракте с игроком, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

При этом экс-нападающий «Адана Демирспор» и «Зенита» Артем Дзюба готов заключить соглашение с «Торпедо» только до конца нынешнего сезона.

Бароан – лучший бомбардир «Ботева» в текущем чемпионате Болгарии, в 8 матчах он забил 6 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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igls54
Не делайте из Барона Барана
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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