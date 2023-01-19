«Торпедо» хочет подписать лучшего бомбардира «Ботева» Бароана. Дзюба готов перейти лишь до конца сезона

« » намерено приобрести форварда « » Антуана Бароана.

Переговоры с болгарским клубом по 22-летнему французу идут тяжело, москвичи заинтересованы в долгосрочном контракте с игроком, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

При этом экс-нападающий «Адана Демирспор» и «Зенита» готов заключить соглашение с «Торпедо» только до конца нынешнего сезона.

Бароан – лучший бомбардир «Ботева» в текущем чемпионате Болгарии, в 8 матчах он забил 6 голов. Подробнее его статистика – здесь.