«Ливерпуль» близок к покупке Гакпо за 37+ млн фунтов. Сделку с ПСВ хотят закрыть до 1 января

Вингер ПСВ Коди Гакпо близок к трансферу в чемпионат Англии.

По сведениям The Athletic, переговоры о покупке нидерландца ведет « », и они уже на заключительных этапах.

Мерсисайдцы хотят закрыть сделку до 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Базовая сумма составляет порядка 37 млн фунтов.

На футболиста также претендуют « » и « », но «Ливерпуль» лидирует в борьбе.

В текущем сезоне 23-летний вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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