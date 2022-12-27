«Ливерпуль» близок к покупке Гакпо за 37+ млн фунтов. Сделку с ПСВ хотят закрыть до 1 января
Вингер ПСВ Коди Гакпо близок к трансферу в чемпионат Англии.
По сведениям The Athletic, переговоры о покупке нидерландца ведет «Ливерпуль», и они уже на заключительных этапах.
Мерсисайдцы хотят закрыть сделку до 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Базовая сумма составляет порядка 37 млн фунтов.
На футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но «Ливерпуль» лидирует в борьбе.
В текущем сезоне 23-летний вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Юнайтед нужен 9 номер, потому что там только травматичный Марсиаль.
Санчо, Реш, Гарначо - слева
Антони, Эланга, Бруно может там бегать - справа.
Кто-то вроде Влаховича или Осимхена хорошо вписались бы.
Думаю Феликса теперь в аренду пробовать будут.