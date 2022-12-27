«Ливерпуль» близок к покупке Гакпо за 37+ млн фунтов. Сделку с ПСВ хотят закрыть до 1 января

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Коди Гакпо Футбол

Вингер ПСВ Коди Гакпо близок к трансферу в чемпионат Англии.

По сведениям The Athletic, переговоры о покупке нидерландца ведет «Ливерпуль», и они уже на заключительных этапах.

Мерсисайдцы хотят закрыть сделку до 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Базовая сумма составляет порядка 37 млн фунтов.

На футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но «Ливерпуль» лидирует в борьбе.

В текущем сезоне 23-летний вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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72 комментария

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Snid
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Манся везде кипятком залил.
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Moran Guy
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Ответ Ман Сити
Похоже Кэррол за 100 лямов был на лавку куплен, а потом болелы порта орут что не мешок. Да еще какой.
Сходи под себя, может полегчает.
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djkdkrb
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Ответ Stewee
Пока непонятно, зачем это Ливерпулю. Ладно бы за дешево или в аренду, пока Диас и Жота лечатся. А так вообще хз, для чего 3 опции слева в нападении (+ Карвальо еще). Лучше бы эти деньги на Беллингема или Энцо отложили. Ну да ладно, может это планы на лето уже.
Карвальо будут в центре наигрывать, вероятнее всего, это еще при трансфере в СМИ писали, что его именно там и видят, как и Эллиота
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Леха Жданович
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Ответ ta-tosha
У МЮ достаточно игроков на фланги и в зону ЦАПа. Центр форвард из Коди никакой. Зачем он нужен МЮ?- загадка.
Согласен МЮ нужен таргермен а Гакпо это голландский Решфорд
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Леха Жданович
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Ответ Красный чай
Увести такого таланта из под носа мю святое дело.
Да ради бога)) на этой позиции есть Решфорд Санчо Гарначо Эланга
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ta-tosha
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Ответ Александр Высочкин
Диас, Нуньес Гакпо Жота, Салах, Карвалю. Ещо бы центр укрепить
Его и берут в центр. На ложную 9, или на позицию хендо
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Rúnico
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Ответ corazón blanco
А мне один болельщик Юнайтед доказывал обратное. Что его нужно брать на левый фланг, чтобы Санчо пришёл в чувства и сильнейших из них будет играть. Рэшфорда на правый фланг, Марсиаль ЦН, а если он травмирован, то на его позиции выпускать Гакпо или Гарначо)
У каждого разные мнения конечно, но Реш справа - это кровь из глаз, хоть и в прошлом матче классный гол забил. К тому же там Антони.

Юнайтед нужен 9 номер, потому что там только травматичный Марсиаль.

Санчо, Реш, Гарначо - слева
Антони, Эланга, Бруно может там бегать - справа.

Кто-то вроде Влаховича или Осимхена хорошо вписались бы.

Думаю Феликса теперь в аренду пробовать будут.
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Artur Turik
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Ответ Александр Высочкин
Нуньес, Гакпо Салах огонь
Нуньес же ужасен, столько моментов упустить, это надо уметь.
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Ман Сити
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Похоже Кэррол за 100 лямов был на лавку куплен, а потом болелы порта орут что не мешок. Да еще какой.
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Александр Высочкин
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Диас, Нуньес Гакпо Жота, Салах, Карвалю. Ещо бы центр укрепить
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Ман Сити
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Дайвер Салах, Фирмино, Жота, Кэррол, Диас, Карвалья, физруку 6 напов, купленных за полмиллиарда мало. Надо взять 7-го.
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Yri Yrov
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Ответ Vadia
Диас, Фирмино, Жота - тоже неплохо)
Без Салаха ни одна атакующая линия не полная у Лив
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Yri Yrov
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Ответ Rassel_Crowe
Когда все ждут цпз, Клопп психует и покупает еще одного вингера
А Ливерпуль нацелен на Джуда а он доступен только летом, так что учитывая травмы Диаза и Жоту вполне годный трансфер
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Сергей Фомичев
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Ответ alinho11
Это либо признание неудачной сделки по Нуньесу, либо Жота/Диас на скамейку. Игрок очень сильный, большой талант. По качествам превосходит обе опции на левом фланге, ну и по таланту круче Дарвина. Выглядит как подготовка к спаду Салаха
Просто Диас сломан до марта, а без него можно в ЛЧ не попасть.
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Stewee
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Пока непонятно, зачем это Ливерпулю. Ладно бы за дешево или в аренду, пока Диас и Жота лечатся. А так вообще хз, для чего 3 опции слева в нападении (+ Карвальо еще). Лучше бы эти деньги на Беллингема или Энцо отложили. Ну да ладно, может это планы на лето уже.
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alinho11
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Это либо признание неудачной сделки по Нуньесу, либо Жота/Диас на скамейку. Игрок очень сильный, большой талант. По качествам превосходит обе опции на левом фланге, ну и по таланту круче Дарвина. Выглядит как подготовка к спаду Салаха
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Ksandvankneshas
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Ответ Nomad86
Гакпо за 37+: игрок основы сборной на ЧМ, забивал голы. И за Мудрика Арс предлагает 40 + 20, а клубу все мало. Facepalm.
Ситуации немного разные. ПСВ срочно нужны деньги, а таких Гапков у них хватает. А у Шахтёра Мудрик это, наверное, последний ценный актив и они хотят вытянуть с его трансфера максимум.
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Anton Kortenko
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Ответ Lavinka
Не Нуньес за сотку но тоже хорошо .
Нуньес не за сотку. + у него хоть какой-то багаж был в виде мощного сезона в Бенфике, а не просто блат от знакомого тренера.
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corazón blanco
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Ответ Rúnico
Юнайтед нужен 9 номер, а не левый вингер. Гакпо не 9 номер. Поэтому его трансфер абсолютно нерационален был+ не стоит забывать, что клуб стоит на продаже и поэтому Глейзеры вполне возможно не хотят много тратить. Феликс в аренду более дешевый вариант. Ну и Джейсона на банку сажать не нужно, он с командой даже не тренируется.
А мне один болельщик Юнайтед доказывал обратное. Что его нужно брать на левый фланг, чтобы Санчо пришёл в чувства и сильнейших из них будет играть. Рэшфорда на правый фланг, Марсиаль ЦН, а если он травмирован, то на его позиции выпускать Гакпо или Гарначо)
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Vadia
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Ответ Александр Высочкин
Нуньес, Гакпо Салах огонь
Диас, Фирмино, Жота - тоже неплохо)
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Айрат Ситдиков
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Ответ Rassel_Crowe
Когда все ждут цпз, Клопп психует и покупает еще одного вингера
Гакпо и 8ку может отыграть. Ну или на левый фланг, с гибридной ролью.
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ta-tosha
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Ответ Rassel_Crowe
С этим и не спорю. Если Клопп хочет, ему виднее конечно. Просто удивляет, что ходят слухи про цпз, который/которые явно нужны команде. А потом вдруг новость - почти купили вингера. Тут еще, может сказаться затянувшиеся травмы Жоты и Диаса. Видимо, не все там хорошо, в плане сроков восстановления
Не думаю что его покупают на фланг атаки. Скорее всего - на ложную 9 или в полузащиту
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djkdkrb
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Ответ Lavinka
Спасибо что увели Нуньеса !
А будут благодарности за то, что увели Тиаго, Фабиньо, Мане и Гакпо? По Нуньесу еще попозже тоже посмеемся
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Александр Высочкин
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Нуньес, Гакпо Салах огонь
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Lavinka
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Ответ мс-мешок
Гакпо справа играет вроде, маню нужен центральный нап
Слева Гакпо бегает .
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