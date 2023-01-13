ПСВ просит 45 млн евро у «Челси» за вингера Мадуэке

« » хочет купить вингера .

Лондонцам интересен 20-летний нападающий .

По информации Eindhovens Dagblad, клуб из Эйндховена хочет получить за футболиста, умеющего играть и в центре нападения, 45 миллионов евро, включая бонусы.

Если «Челси» согласится на эти условия, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

Мадуэке забил 2 гола в 8 матчах за ПСВ в этом сезоне. Его статистика – здесь.