ПСВ просит 45 млн евро у «Челси» за вингера Мадуэке
«Челси» хочет купить вингера ПСВ.
Лондонцам интересен 20-летний нападающий Чуквунонсо Мадуэке.
По информации Eindhovens Dagblad, клуб из Эйндховена хочет получить за футболиста, умеющего играть и в центре нападения, 45 миллионов евро, включая бонусы.
Если «Челси» согласится на эти условия, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.
Мадуэке забил 2 гола в 8 матчах за ПСВ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
1 гол в чемпионате Голландии
Ни одного полного сезона по матчам
После травмы в 81 день
45 лямов
🥹🔫
Впихивает каждый встречный
И ведь американский дурачок купит не задумываясь 😁
Отличное нападение, для чемпионшипа:))🤣🤣🤣