ПСВ просит 45 млн евро у «Челси» за вингера Мадуэке

Теги Челси высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Чуквунонсо Мадуэке Футбол

«Челси» хочет купить вингера ПСВ.

Лондонцам интересен 20-летний нападающий Чуквунонсо Мадуэке.

По информации Eindhovens Dagblad, клуб из Эйндховена хочет получить за футболиста, умеющего играть и в центре нападения, 45 миллионов евро, включая бонусы.

Если «Челси» согласится на эти условия, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

Мадуэке забил 2 гола в 8 матчах за ПСВ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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27 комментариев

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Jaxongir Shodiev
Ответ sports!
Всё норм народ, ещё сторгуются до 60 млн, уверен
Раньше Арсенал переплачивал, потом настала очередь МЮ, а теперь вот Челси. Видимо это какой-то цикл в клубах
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ sports!
Всё норм народ, ещё сторгуются до 60 млн, уверен
Сойдутся на 80, там как раз дисква у Фелиша, место в составе найдётся😎
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Тимур Долматов
Мне кажется пора прощаться с Челси, новое руководство с каждым решеним дает знать что клуб стремительно летит на дно…

1 гол в чемпионате Голландии
Ни одного полного сезона по матчам
После травмы в 81 день
45 лямов
🥹🔫
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GuruFutbola
Ну это не дело, думаю боули откажет и предложит сотку)
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Leon4ik
45 за не основного напа из чемпионата, где Булыкин был топ бомбардиром. Браво, синие.
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KNVB Oranje
Чет дёшево.... ПСВ со вторым игроком продешевить может ((((
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ẞADIM TM
Ответ Куй Покагорячев
Боэли шопоголик
Боэли мажорик
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Niko [Ars]
Ответ otchim kaloeda
Челси,как Анжела с третьего подъезда.. Впихивает каждый встречный
У меня в доме только один подъезд
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Benner
С мешка надо трясти не меньше ста
+3
-1
+2
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м м
Бред какой-то, то Дурика у Шахтера, то ещё какого-то ноунейма... Роман Аркадьевич, понятно, что не попросят вернуться, но вам также грустно, как нам?
+1
-1
0
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otchim kaloeda
Челси,как Анжела с третьего подъезда..
Впихивает каждый встречный
+14
0
+14
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Леха Л
Ответ Пьяный Погрребняк
А Челси не хочет начать наконец выигрывать?)
У боэли стратегия такая. Сливаем сезон. Получаем высокие места на драфте. Забираем молодого таланта. Вписываем к купленным игрокам и можно идти уничтожать
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-5
-5
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rigobersong
Напишу Челси на почту, что есть один датский топарь в Эспаньоле:) Может подпишут:) Причем реально же усиление будет:)😀
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-2
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NottinghamForest79
очень много за среднего пацана.. вот данго утарра из лорьяна ( франция ) первый сезон 6 голов и 6 пасов в 17 играх вот эт топарь
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Акира_1
Ответ rigobersong
Как перестать смеятся с Лондонского Цирка?:)
Открыть матчи Барселоны в ЛЧ этого сезона))
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Акира_1
Походу при таком росте травм каждый матч Боэли придётся каждую неделю нового игрока брать. ☹️
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Rina Rian
Жёстко все развозят Челси, аж жаль их
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eskerro
Доить, так доить
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Антон Акимов
Гакпо за 40, а этот ноунейм за 45.
И ведь американский дурачок купит не задумываясь 😁
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rigobersong
Как перестать смеятся с Лондонского Цирка?:)
+2
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Сергей Орлов
Господи, за год развалить в хлам недавнего победителя ЛЧ это надо было умудриться(
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El cula elal mundo
Очередной развод Боули..
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Куй Покагорячев
Боэли шопоголик
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rigobersong
Заканчивать сезон в атаке будет Мадуека - ДиДиФофан-Чуквамека:))

Отличное нападение, для чемпионшипа:))🤣🤣🤣
+3
-3
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sports!
Всё норм народ, ещё сторгуются до 60 млн, уверен
+26
-1
+25
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