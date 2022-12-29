«Челси» пытался купить Гакпо, узнав об интересе «Ливерпуля», но предложил на 10 млн фунтов меньше
«Челси» предпринял попытку подписать вингера Коди Гакпо в конце декабря.
Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Eindhovens Dagblad, лондонцы, узнав о серьезной заинтересованности «Ливерпуля» в приобретении футболиста ПСВ, и сами попытались купить его, но получили отказ.
«Синие» были готовы отдать за Гакпо 35,4 млн фунтов с учетом дополнительных платежей, в то время как «Ливерпуль» предложил 37 млн фунтов и еще 8 млн в качестве бонусов.
Полузащитник подписал с «Ливерпулем» контракт на 6 лет. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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