«Челси» пытался купить Гакпо, узнав об интересе «Ливерпуля», но предложил на 10 млн фунтов меньше

« » предпринял попытку подписать вингера в конце декабря.

Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Eindhovens Dagblad, лондонцы, узнав о серьезной заинтересованности «Ливерпуля» в приобретении футболиста , и сами попытались купить его, но получили отказ.

«Синие» были готовы отдать за Гакпо 35,4 млн фунтов с учетом дополнительных платежей, в то время как «Ливерпуль» предложил 37 млн фунтов и еще 8 млн в качестве бонусов.

Полузащитник подписал с « » контракт на 6 лет. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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