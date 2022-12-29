«Челси» пытался купить Гакпо, узнав об интересе «Ливерпуля», но предложил на 10 млн фунтов меньше

Теги Челси Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Коди Гакпо Футбол

«Челси» предпринял попытку подписать вингера Коди Гакпо в конце декабря.

Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Eindhovens Dagblad, лондонцы, узнав о серьезной заинтересованности «Ливерпуля» в приобретении футболиста ПСВ, и сами попытались купить его, но получили отказ.

«Синие» были готовы отдать за Гакпо 35,4 млн фунтов с учетом дополнительных платежей, в то время как «Ливерпуль» предложил 37 млн фунтов и еще 8 млн в качестве бонусов.

Полузащитник подписал с «Ливерпулем» контракт на 6 лет. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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DolJun
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Ответ atomio
Для широких масс Гапко был таким же ноунеймом
в этом как бы и странность
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atomio
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Ответ DolJun
при этом предлагая 120 за нонейма из бенфики)) шляпа от ливепуль эхо типа гакпо был кому-то нужен кроме мю)
Для широких масс Гапко был таким же ноунеймом
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Пинающий Достоинства
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Гакпо будет на уровне Мане
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DolJun
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при этом предлагая 120 за нонейма из бенфики)) шляпа от ливепуль эхо типа гакпо был кому-то нужен кроме мю)
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Rotick
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Ответ psixyec
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Таблетки выпить забыл
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Tybalt
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Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
мда, иного от тебя ожидать не стоило, хотя на Новый Год мог бы стать лучше на пару дней...ради приличия.
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psixyec
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rigobersong
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Офигеть, как же Гакпо фартануло:))
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АРТУР АЛИЕВ
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Их не поймешь, то за Фернандеса готовы отдать 120, то лишние за Гакпо 10 зажимают
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