«Челси» предложил 30 млн евро за вингера ПСВ Мадуэке

Теги Челси высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Чуквунонсо Мадуэке Фабрицио Романо Футбол

«Челси» сделал предложение о трансфере вингера ПСВ Чуквунонсо Мадуэке.

Как пишет Eindhovens Dagblad, лондонский клуб предложил за 20-летнего игрока 30 млн евро.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает, что «Челси» и ПСВ ведут прямые переговоры о переходе Мадуэке. После устного предложения от «синих» на 30 млн евро запланирован новый раунд переговоров. ПСВ готов продать игрока на своих условиях.

Сообщалось, что клуб из Эйндховена хочет получить за футболиста, умеющего играть и в центре нападения, 45 миллионов евро, включая бонусы.

В этом сезоне у англичанина, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 8 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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10 комментариев

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NottinghamForest79
кому єт шлак нужен из єрдивизи БАЮДУ где в ОПЕ.. его цена 25 макс
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John Slatt
Кто- нибудь скажите владельцу Челси, что это АПЛ, а не МЛС, здесь команды занявшие последние три места вылетают в дивизион пониже.
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galymmus
Челси покупает всё что блестит. Больше похоже бездумную политику
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za_vsu_xypmy
В фифе топ
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R Kukhov
В Челси походу, по плану руководства, занять место где-нибудь внизу таблицы, выбрать первый номер драфта, а там уже на 4-4-3 переходить
+8
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+8
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Денис Давыдов
По первому полугодию кажется что во главе челси - безумец
+11
0
+11
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deadjoker
Ответ Михаил Зюбин
Из одних африканцев чемпионскую команду в европе не построить. Они матчей 10 играют хорошо, а потом им лень, слишком разгульная жизнь начинается, куча денег .. Сейчас какой-то кризис с игроками...
Самое смешное, он англичанин :))
+2
0
+2
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Михаил Зюбин
Из одних африканцев чемпионскую команду в европе не построить. Они матчей 10 играют хорошо, а потом им лень, слишком разгульная жизнь начинается, куча денег .. Сейчас какой-то кризис с игроками...
+5
-5
0
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Arima Baki
Ответ Дедушкин самогон
спойлер: сторгуются на 60 + 20 бонусы
А точнее строгуются на 60+20 а в итоге перейдёт в Барсу за 40
+2
-3
-1
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Дедушкин самогон
спойлер: сторгуются на 60 + 20 бонусы
+19
-2
+17
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