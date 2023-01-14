«Челси» предложил 30 млн евро за вингера ПСВ Мадуэке

«Челси» сделал предложение о трансфере вингера ПСВ Чуквунонсо Мадуэке.

Как пишет Eindhovens Dagblad, лондонский клуб предложил за 20-летнего игрока 30 млн евро.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает, что «Челси» и ПСВ ведут прямые переговоры о переходе Мадуэке. После устного предложения от «синих» на 30 млн евро запланирован новый раунд переговоров. ПСВ готов продать игрока на своих условиях.

Сообщалось, что клуб из Эйндховена хочет получить за футболиста, умеющего играть и в центре нападения, 45 миллионов евро, включая бонусы.

В этом сезоне у англичанина, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 8 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.