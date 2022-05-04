Тренер «Кроули» называл игроков-азиатов «террористами-смертниками», чернокожего – «зулусским воином» и внедрял расовую сегрегацию в раздевалках

Джон Йемс, главный тренер «Кроули» из 4-й лиги Англии, обвиняется в дискриминации игроков.

Как передает Daily Mail, начала разбирательство в связи с жалобой футболистов на оскорбительные выражения, которые использовал 62-летний специалист. Сам клуб отстранил тренера от работы на следующий день после обнародования данной информации, поскольку она шокировала владельцев.

Сообщается, что на базе клуба были две раздевалки, одну из которых Йемс не советовал использовать белым игрокам, утверждая, что она предназначается для чернокожих. Тренер постоянно использовал слово «ниггер» и к одному из темнокожих футболистов обращался как к «зулусскому воину».

Также он часто называл игроков азиатского происхождения «террористами, смертниками и поедателями карри», а одному из них советовал не садиться в поезд с рюкзаком, чтобы его не заподозрили в попытке совершить теракт.

Молодого футболиста кипрского происхождения Йемс называл «греческим болванчиком» и высмеивал греческую музыку. Двух игроков, относящихся к этническим меньшинствам, он и вовсе отстранил от тренировок с первой командой без объяснений.

Утверждается, что многие футболисты получили психологические травмы от такого общения с тренером, как минимум один обратился за помощью к специалисту.

Такая ситуация сложилась еще в сезоне-2020/21, однако, как отметил один из работников , футболистам приходилось мириться со своим положением: «Это же не АПЛ, одна ссора с тренером – и вы вылетаете из клуба и, вероятно, профессионального футбола».

Отмечается, что сам Йемс отрицает все обвинения.