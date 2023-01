Фанаты «Арсенала» скандировали антисемитские кричалки на матче с «Тоттенхэмом». Клуб осудил их поведение

Болельщики « » скандировали антисемитские кричалки на матче с « ».

По заявлению «канониров», об этом инциденте сообщил один из болельщиков. Еще один инцидент с участием болельщиков «Арсенала», связанный с антисемитизмом, произошел в лондонском пабе The Cally.

Клуб выпустил официальное заявление, в котором осудил действия болельщиков и призвал сообщать об инцидентах подобного рода в полицию или отправлять сообщения на короткий номер в рамках услуги See Something, Say Something («Увидели – расскажите» – прим. Sports.ru).

«Мы осознаем, как такое поведение влияет на наших многочисленных болельщиков с еврейскими корнями и других людей, и осуждаем подобную риторику, которой нет места ни в нашей игре, ни в обществе.

«Арсенал» должен быть безопасной и гостеприимной средой для всех, и мы хотим четко заявить, что в нашем клубе не приветствуются никакие дискриминационные заявления. Мы не потерпим подобного поведения и примем решительные меры против любых болельщиков, ответственных за подобные действия. Любой, кто будет идентифицирован, получит длительный запрет на посещение матчей клуба, а его данные будут переданы полиции для начала судебного разбирательства», – говорится в официальном заявлении клуба.