Фанаты «Арсенала» скандировали антисемитские кричалки на матче с «Тоттенхэмом». Клуб осудил их поведение

Теги премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Тоттенхэм религия дискриминация Футбол

Болельщики «Арсенала» скандировали антисемитские кричалки на матче с «Тоттенхэмом».

По заявлению «канониров», об этом инциденте сообщил один из болельщиков. Еще один инцидент с участием болельщиков «Арсенала», связанный с антисемитизмом, произошел в лондонском пабе The Cally.

Клуб выпустил официальное заявление, в котором осудил действия болельщиков и призвал сообщать об инцидентах подобного рода в полицию или отправлять сообщения на короткий номер в рамках услуги See Something, Say Something («Увидели – расскажите» – прим. Sports.ru).

«Мы осознаем, как такое поведение влияет на наших многочисленных болельщиков с еврейскими корнями и других людей, и осуждаем подобную риторику, которой нет места ни в нашей игре, ни в обществе.

«Арсенал» должен быть безопасной и гостеприимной средой для всех, и мы хотим четко заявить, что в нашем клубе не приветствуются никакие дискриминационные заявления.  Мы не потерпим подобного поведения и примем решительные меры против любых болельщиков, ответственных за подобные действия. Любой, кто будет идентифицирован, получит длительный запрет на посещение матчей клуба, а его данные будут переданы полиции для начала судебного разбирательства», – говорится в официальном заявлении клуба.

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22 комментария

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Dmitry Orlov
Вот вроде и радужный сектор на стадионе есть, а как-то нетолерантненько себя ведут, как ж так вышло?
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Лигр
Ответ OldRedWhite
Тоже семиты ?
Тоже до 2014 года считались братьями.
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OldRedWhite
Ответ Лигр
Спроси у русских и украинцев.
Тоже семиты ?
+1
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Иван Алейников
Ответ Висита Эльмурзаев
Вот именно, братья Сиона 💪 вертят всех, в гои в ответ могут только кричалки кричать. так и живём. думайте все решено
Это какие то полусектанты
0
0
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Лигр
Ответ OldRedWhite
Правда ? Да быть такого не может ! Что ж они тогда не дружат ? Если братья ? )))
Спроси у русских и украинцев.
+1
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Arty Novikoff
«Арсенал» должен быть безопасной и гостеприимной средой для всех, кроме русских, и мы хотим четко заявить, что в нашем клубе не приветствуются никакие дискриминационные заявления, исключение составляют только русские. Этих можно, - говорится в официальном заявлении клуба.
+1
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Добрый Ретроград
Горите в Аду, гои!
+1
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Добрый Ретроград
Ответ Shadow1882
А чего ещё от них можно было ожидать?
Ничего хорошего
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Добрый Ретроград
«Ты не поверишь!»
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OldRedWhite
Ответ Log in
А арабы тоже семиты
Правда ?
Да быть такого не может !
Что ж они тогда не дружат ? Если братья ? )))
+1
0
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OldRedWhite
Ответ Sevuska
Молодцы , что в корне пресекают это позорное безобразие.
За антисемитские только пожурят …
Вот за антиарабские порвали б на куски !
+1
0
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Иван Алейников
Ответ Jurgen Klinsmann
интересно если тотенхэм купят шейхи, евреи продолжат за него болеть?🤔
Вряд ли, где деньги там и йеhудим
+1
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Иван Алейников
Решили создать Лондонское гетто?
+1
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Иван Алейников
Ответ Shadow1882
А чего ещё от них можно было ожидать?
От евреев?
+2
-1
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Marcus-light
Учитывая, что за Арсенал сейчас преимущественно в Англии болеют чернокожие, индусы и Пирс Морган - никому ничего не будет.
+2
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Shadow1882
А чего ещё от них можно было ожидать?
0
-1
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Висита Эльмурзаев
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
Вот именно, братья Сиона 💪 вертят всех, в гои в ответ могут только кричалки кричать. так и живём.

думайте

все решено
+1
0
+1
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Ответ Леван Мкртчян
Ну, в составе ТТХ же играли игроки с арабскими корнями и мусульманской веры . И , насколько я понимаю, еще ни один еврей ,болеющий за шпор, не перестал болеть за клуб по этой причине. Другое дело, что вряд ли они ( болелы еврейского происхождения) будут довольны такой покупкой
А арабы тоже семиты
+7
0
+7
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Пако
Комментарий удален
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Леван Мкртчян
Ответ Jurgen Klinsmann
интересно если тотенхэм купят шейхи, евреи продолжат за него болеть?🤔
Ну, в составе ТТХ же играли игроки с арабскими корнями и мусульманской веры . И , насколько я понимаю, еще ни один еврей ,болеющий за шпор, не перестал болеть за клуб по этой причине.
Другое дело, что вряд ли они ( болелы еврейского происхождения) будут довольны такой покупкой
+3
-2
+1
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Direct free kick
Иудеи строят козни всем вокруг. За что осуждать фанатов 8-ого лондонского?
+4
-9
-5
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Jurgen Klinsmann
интересно если тотенхэм купят шейхи, евреи продолжат за него болеть?🤔
+11
-2
+9
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Sevuska
Молодцы , что в корне пресекают это позорное безобразие.
+11
-7
+4
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