Ферран обратился к психологу на фоне ошибок в матчах «Барсы». Тренеры поддерживают вингера

обратился к психологу на фоне неудачных выступлений в составе «Барселоны».

Как пишет Diario Sport, вингер обратился к психологу из-за ошибок и неудач в матчах за «Барсу». Тренерский штаб поддержаивает Феррана и считает, что он преодолеет неудачный этап.

В этом сезоне у 22-летнего футболиста 5 голов в 22 матчах за «Барселону». Его статистику можно найти здесь.