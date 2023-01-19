Ферран обратился к психологу на фоне ошибок в матчах «Барсы». Тренеры поддерживают вингера

Теги Барселона Ла Лига Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес обратился к психологу на фоне неудачных выступлений в составе «Барселоны».

Как пишет Diario Sport, вингер обратился к психологу из-за ошибок и неудач в матчах за «Барсу». Тренерский штаб поддержаивает Феррана и считает, что он преодолеет неудачный этап.

В этом сезоне у 22-летнего футболиста 5 голов в 22 матчах за «Барселону». Его статистику можно найти здесь.

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11 комментариев

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Большой Брат
Ответ DolJun
главная ошибка китайского торреса была вообще идти в это болото) но зато климат в барселоне шик, вопросов нет)
Челси на 10 месте с кучей трат в летнее ТО, но болото Барса) ага)
+6
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+6
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EminenceGrise
Вон Мората всю карьеру по психологам ходит, а попадать в ворота так и не научился. Может вместо психолога Феррану надо просто больше тренироваться?
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здоровяк
Главное только не обращаться к психологу Мораты
+1
-1
0
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Александр Мельников
Вот я сказал Хави не тренер ! Он не тренер он физрук ! Может кто то обосновать что он тренер?
Может кто то обосновать что он тренер?

Тренерская лицензия говорит что он тренер.
+1
-1
0
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Александр Мельников
Вот я сказал Хави не тренер ! Он не тренер он физрук ! Может кто то обосновать что он тренер?
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-3
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Вячеслав Новиков
Не помешает конечно ему, парень очевидно толковый, но есть проблемы
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DolJun
главная ошибка китайского торреса была вообще идти в это болото) но зато климат в барселоне шик, вопросов нет)
+3
-8
-5
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Александр Мельников
Либо сам игрок мечтает о розовом пони( у Пепа играл не раскрылся у Хави играет и тоже не то!)
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Александр Мельников
Значит Хави не тренер)
+1
-3
-2
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Namaste_88
Психолог: - расскажите с чего всё началось?
Ферран: - Я пришёл в Барселону🤔
Психолог: - Вся ясно!
+8
-10
-2
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*MVP*
загубил карьеру в Шапито, будем объективны
+11
-13
-2
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