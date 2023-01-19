Ферран обратился к психологу на фоне ошибок в матчах «Барсы». Тренеры поддерживают вингера
Ферран Торрес обратился к психологу на фоне неудачных выступлений в составе «Барселоны».
Как пишет Diario Sport, вингер обратился к психологу из-за ошибок и неудач в матчах за «Барсу». Тренерский штаб поддержаивает Феррана и считает, что он преодолеет неудачный этап.
В этом сезоне у 22-летнего футболиста 5 голов в 22 матчах за «Барселону». Его статистику можно найти здесь.
Тренерская лицензия говорит что он тренер.
Ферран: - Я пришёл в Барселону🤔
Психолог: - Вся ясно!