Ферран о 4:0 с «Реалом»: «Один из лучших вечеров в карьере. Посмотрите, как «Барса» праздновала»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу Ферран Торрес Футбол

Полузащитник Ферран Торрес поделился воспоминаниями о победе «Барселоны» над «Реалом».

20 марта 2022 года каталонцы выиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. Торрес забил на 47-й минуте и отдал голевой пас на 51-й.

«Один из лучших вечеров в моей карьере. Я забил третий гол в ворота «Реала» на «Бернабеу», причем в непростой момент. Это был потрясающий матч. Уникальный эпизод.

Просто посмотрите на то, как мы праздновали в раздевалке», – сказал испанец в интервью клубному ТВ.

Реал Мадрид – Барселона 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
20 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29 Обамеянг, 0:2 – 38 Араухо, 0:3 – 47 Ферран Торрес, 0:4 – 51 Обамеянг.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Мариано Диас, 46), Милитао, Алаба, Начо (Васкес, 63), Каземиро, Кроос (Камавинга, 46), Родриго (Асенсио, 63), Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор.
Барселонатер Стеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия, Альба (Дани Алвес, 86), де Йонг (Гави, 71), Бускетс, Педри (Нико Гонсалес, 86), Дембеле (Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ферран Торрес.
Предупреждения:
Кроос (22), де Йонг (26), Бускетс (31), Модрич (63), Альба (74), Камавинга (82), Васкес (88), Нико Гонсалес (88).

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10 комментариев

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Blaumerc
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Ответ Маноло Санчи́с
Ну, кому-то победа в одном матче, а кому-то - победа в чемпионате и ЛЧ)) Каждому свое)
Ну, было время когда Реал и одним матчем не мог похвастаться. Так что будьте благосклонны, всё в этом мире циклично.
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M93
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Как же они трясутся над этим матчем. Для них в самом деле сродни трофею. 🤣
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Алексей Ненахов
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Из записок Левандовский :
14 августа 2020 отгрузили Барсе 8 голов
23 августа 2020 выиграли Лч
Лето 22 переход в Барселону
Осень 22 вылет ЛЕ
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Равиль Мубаширов
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Видимо больше нечего вспомнить ) удачи в ЛЕ )
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Umar Yunuszoda
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Единственное трофей для варселоны по имени рычагелоны это 0:4
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Максим Пантелеев
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Это вообще к чему??
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SWAGG
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Барса до сих пор празднует)
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Маноло Санчи́с
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Ну, кому-то победа в одном матче, а кому-то - победа в чемпионате и ЛЧ)) Каждому свое)
+31
-3
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Антон
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Прошло 10 лет. Ферран Торрес является почетным председателем клуба "20 марта 2022 года". Пишет второе издание мемуаров "4 - 0" (дополненное). Выступает по школам и заводом с воспоминаниями.
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Златан младший (отец Ибры)
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Зря продали Обамеянга, офигенно вливался в состав и было крайне полезен
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