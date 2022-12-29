Ферран о 4:0 с «Реалом»: «Один из лучших вечеров в карьере. Посмотрите, как «Барса» праздновала»
Полузащитник Ферран Торрес поделился воспоминаниями о победе «Барселоны» над «Реалом».
20 марта 2022 года каталонцы выиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. Торрес забил на 47-й минуте и отдал голевой пас на 51-й.
«Один из лучших вечеров в моей карьере. Я забил третий гол в ворота «Реала» на «Бернабеу», причем в непростой момент. Это был потрясающий матч. Уникальный эпизод.
Просто посмотрите на то, как мы праздновали в раздевалке», – сказал испанец в интервью клубному ТВ.
- Дата проведения
- 20 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 29 Обамеянг, 0:2 – 38 Араухо, 0:3 – 47 Ферран Торрес, 0:4 – 51 Обамеянг.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Мариано Диас, 46), Милитао, Алаба, Начо (Васкес, 63), Каземиро, Кроос (Камавинга, 46), Родриго (Асенсио, 63), Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор.
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Барселона –
тер Стеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия, Альба (Дани Алвес, 86), де Йонг (Гави, 71), Бускетс, Педри (Нико Гонсалес, 86), Дембеле (Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ферран Торрес.
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