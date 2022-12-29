Ферран о 4:0 с «Реалом»: «Один из лучших вечеров в карьере. Посмотрите, как «Барса» праздновала»

Полузащитник Ферран Торрес поделился воспоминаниями о победе «Барселоны» над «Реалом».

20 марта 2022 года каталонцы выиграли на « » со счетом 4:0. Торрес забил на 47-й минуте и отдал голевой пас на 51-й.

«Один из лучших вечеров в моей карьере. Я забил третий гол в ворота « » на «Бернабеу», причем в непростой момент. Это был потрясающий матч. Уникальный эпизод.

Просто посмотрите на то, как мы праздновали в раздевалке», – сказал испанец в интервью клубному ТВ.

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