Феррана и Савича удалили в игре «Барсы» с «Атлетико». Защитник хватал Торреса за шею

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Стефан Савич Хосе Мунуэра Монтеро Ферран Торрес Футбол

В матче «Атлетико» – «Барселона» (0:1) произошла стычка в добавленное время.

На 92-й минуте судья Хосе Мунуэра Монтеро удалил защитника хозяев Стефана Савича и игрока атаки каталонской команды Феррана Торреса.

В ходе единоборства футболисты опустились на газон. Торрес рухнул на Савича, они сцепились друг с другом, черногорец обхватил рукой шею оппонента и сжал ее, а Ферран вцепился в футболку соперника.

Фото: East News/Thomas COEX / AFP

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23 комментария

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Mithrandir2000
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А это было неплохо. )
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Stade de Reims
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Там была борьба и ничья))
Хотя начал все игрок Мадрида,
поэтому виноват больше
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Stannis_Baratheon
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Ответ Raul14
Тсс, кубок памперса))
Спать иди, малолетка
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Raul14
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Ответ Егор Зуев
Тсссс, Вильярреал)
Тсс, кубок памперса))
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Felp
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Да там оба были хороши, непонятно почему именно на Савича в комментах налетели
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King_X
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Савич в сборной Аргентины как влитой был бы
Но здесь принято банду Симеоне кошмарить, а аргов хвалить))
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Alexandr Donskoy
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Они реально так боролись как борцы грекко римской)
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GuruFutbola
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Этот fucking slave ⚦ напал не на того boss of this gym и заплатит за это three hundred bucks
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headmaster
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Для нейтральных фанатов чуть ли не самый крутой момент матча)
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Егор Зуев
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Скорее их добавят Левандовски)
Ну как обычно
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Егор Зуев
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Ответ Raul14
Зе спотифай клаб чампионс еуропе))
Тсссс, Вильярреал)
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Егор Зуев
Что такое быдло забыло в чемпионате? За такое Савича должны дисквалифицировать на пару матчей!
Скорее их добавят Левандовски)
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Dinar Ibragimov
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Обязательно в одном из мадридских клубов должен быть агрессивный примат в центре обороны. Как говорится Пепе и Рамос пост сдали, Савич пост принял.
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ corazón
Комментарий удален модератором
Не тот рычаг дёрнул! 🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻
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Raul14
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Ответ GuruFutbola
Велком ту зэ клаб бади
Зе спотифай клаб чампионс еуропе))
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ corazón blanco
Савич что против Мадрида, что против Барселоны, всегда действует в подобном ключе, очень неприятный игрок. Идеальный солдат Симеоне.
Испанский Вегхорст Сербского происхождения?)))
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Flow market Victor Mercedes
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Я так понимаю Ферран ему в обратку ВанДаммовскую вертушку прописал?
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rigobersong
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Такое ощущение, что Депай приплачивает арбитрам:)😀
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Егор Зуев
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У меня сосед, когда напьётся такое же начинает, быдло-манеры свои проявлять
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Егор Зуев
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Я надеюсь, что мне не одному захотелось отгрузить за такое Савичу по лицу?
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corazón blanco
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Савич что против Мадрида, что против Барселоны, всегда действует в подобном ключе, очень неприятный игрок. Идеальный солдат Симеоне.
+30
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GuruFutbola
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Велком ту зэ клаб бади
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corazón
Комментарий удален
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Егор Зуев
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Что такое быдло забыло в чемпионате?
За такое Савича должны дисквалифицировать на пару матчей!
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