Феррана и Савича удалили в игре «Барсы» с «Атлетико». Защитник хватал Торреса за шею
В матче «Атлетико» – «Барселона» (0:1) произошла стычка в добавленное время.
На 92-й минуте судья Хосе Мунуэра Монтеро удалил защитника хозяев Стефана Савича и игрока атаки каталонской команды Феррана Торреса.
В ходе единоборства футболисты опустились на газон. Торрес рухнул на Савича, они сцепились друг с другом, черногорец обхватил рукой шею оппонента и сжал ее, а Ферран вцепился в футболку соперника.
Фото: East News/Thomas COEX / AFP
Хотя начал все игрок Мадрида,
поэтому виноват больше
Но здесь принято банду Симеоне кошмарить, а аргов хвалить))
За такое Савича должны дисквалифицировать на пару матчей!