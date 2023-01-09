Феррана и Савича удалили в игре «Барсы» с «Атлетико». Защитник хватал Торреса за шею

В матче « » – « » (0:1) произошла стычка в добавленное время.

На 92-й минуте судья удалил защитника хозяев и игрока атаки каталонской команды .

В ходе единоборства футболисты опустились на газон. Торрес рухнул на Савича, они сцепились друг с другом, черногорец обхватил рукой шею оппонента и сжал ее, а Ферран вцепился в футболку соперника.

Фото: East News/Thomas COEX / AFP