Левандовски и Ферран подружились в «Барсе». Торрес впитывает особенности игры Роберта

и подружились в «Барселоне».

Футболисты общаются друг с другом на английском языке.

Ферран пытается перенять некоторые особенности игры Роберта, а Левандовски помогает ему в этом.

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