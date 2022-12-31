Левандовски и Ферран подружились в «Барсе». Торрес впитывает особенности игры Роберта

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Ферран Торрес Футбол

Роберт Левандовски и Ферран Торрес подружились в «Барселоне».

Футболисты общаются друг с другом на английском языке. 

Ферран пытается перенять некоторые особенности игры Роберта, а Левандовски помогает ему в этом.

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23 комментария

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Александр Гончаров
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Так он же полунападающий, как он может впитывать навыки центр форварда, он же полуфутболист
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Илья Игнатьев
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Ответ gPk
Вот не понимаю что там неплохого.Абсолютно сырой игрок.Мяч как от дерева отскакивает , обыграть не может ,cкорости нет ,хотя он вингер. Ну да , неплохо выбирает позицию ,но на этом всё
Ну не понимаешь и не понимаешь, пойми только одно - не твоё это)
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Илья Игнатьев
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Ответ Джавез Тилл
Как не понимаешь? Здесь 90 % нарезки случайные найдут у какого-то школьника в тик-токе и потом пишут свое никчемное время!!!
Тебе подарок ещё не подарили на нг или что?
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Джавез Тилл
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Ответ Дмитрий Яруллин
А что , а вдруг поможет ? Помнится , трио из Барсы на фоне дружбы рвало всех в клочья , не так давно
Ровно год, а потом вылетали от тех у кого профессионализм на первом месте а не дружба...😆
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Джавез Тилл
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Ответ gPk
Вот не понимаю что там неплохого.Абсолютно сырой игрок.Мяч как от дерева отскакивает , обыграть не может ,cкорости нет ,хотя он вингер. Ну да , неплохо выбирает позицию ,но на этом всё
Как не понимаешь? Здесь 90 % нарезки случайные найдут у какого-то школьника в тик-токе и потом пишут свое никчемное время!!!
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Адилет Асанкожоев
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Как Пике и Ибрагимович?
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Мадрид наказывает!
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В одной вязанке стало быть))
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moldfan
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Может хоть Роберт ему объяснит, что нужно бить в ворота, но мимо вратаря... А вообще Роберт очевидно игрок у которого есть чему поучится.

Я помню молодого Роберта Левандовского, когда он только начинал в Бундеслиги. Вообще даже не подумал бы в какого игрока вырастет и чего добьется. Казалось, что очень ограниченный игрок в своих возможностях.
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Мукунку хороший
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Чистой, честной и открытой
Дружба мальчика бала.
А теперь она забыта!
Что с ней стало? Умерла!

Умерла от плоских шуток,
Злых смешков и шепотков,
От мещанских прибауток
Дураков и пошляков.
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gPk
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Ответ Attack Sir
Ферран, на самом-то деле, в атаке очень неплох, но реализация хромает на обе ноги. Если благодаря Роберту он её улучшит, будет просто прекрасно.
Вот не понимаю что там неплохого.Абсолютно сырой игрок.Мяч как от дерева отскакивает , обыграть не может ,cкорости нет ,хотя он вингер.
Ну да , неплохо выбирает позицию ,но на этом всё
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Emma Nevskaia
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английский,конечно,у Феррара не очень хорош, но надеемся,что уроки доходят )))😅💟
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Alexander Sragovich
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Ноги то не впитаешь....
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Josep
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Он бы забивать у него учился, ученичок..
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Raul14
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Это— исчезнуть в матчах с топами?🤔
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Кино Музыка
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Ну может хоть так научится забивать. Это не всегда врожденное чувство. Левандовски сам не сразу стал сверхзабивным. Как и Роналду тоже.
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Дмитрий Яруллин
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А что , а вдруг поможет ? Помнится , трио из Барсы на фоне дружбы рвало всех в клочья , не так давно
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f42h45d84q
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А больше он там ничего не впитывает от Лёвы?
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инок
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Всех форумчан с наступающим Новым Годом!
Желаю Мира!
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Attack Sir
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Ферран, на самом-то деле, в атаке очень неплох, но реализация хромает на обе ноги. Если благодаря Роберту он её улучшит, будет просто прекрасно.
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Roman
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Типичная пара из Барсы. Совет да любовь
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Redmurza
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Звучит как событие из FM
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Marcus-light
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Ферран настоящий профессионал! Сначала начал встречаться с дочкой главного тренера сборной, чтобы подтянуть тактические навыки. Теперь подружился с Робертом, чтобы поднять реализацию.
+55
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Артём Околович
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Того гляди Ферран ещё и в ворота научится попадать
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