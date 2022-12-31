Левандовски и Ферран подружились в «Барсе». Торрес впитывает особенности игры Роберта
Роберт Левандовски и Ферран Торрес подружились в «Барселоне».
Футболисты общаются друг с другом на английском языке.
Ферран пытается перенять некоторые особенности игры Роберта, а Левандовски помогает ему в этом.
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Я помню молодого Роберта Левандовского, когда он только начинал в Бундеслиги. Вообще даже не подумал бы в какого игрока вырастет и чего добьется. Казалось, что очень ограниченный игрок в своих возможностях.
Дружба мальчика бала.
А теперь она забыта!
Что с ней стало? Умерла!
Умерла от плоских шуток,
Злых смешков и шепотков,
От мещанских прибауток
Дураков и пошляков.
Ну да , неплохо выбирает позицию ,но на этом всё
Желаю Мира!