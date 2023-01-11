Ферран и Савич дисквалифицированы на 2 матча за драку во время игры «Барсы» и «Атлетико»

и наказали за драку в матче «Барселоны» и «Атлетико».

На 92-й минуте матча «Барселоны» и « » (1:0) в 16-м туре судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку. Ферран хватал соперника за волосы, а Савич схватил игрока «Барсы» за шею.

По итогам потасовки оба футболиста дисквалифицированы на два матча.