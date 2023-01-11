Ферран и Савич дисквалифицированы на 2 матча за драку во время игры «Барсы» и «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига дисквалификации Стефан Савич Ферран Торрес Футбол

Феррана Торреса и Стефана Савича наказали за драку в матче «Барселоны» и «Атлетико».

На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку. Ферран хватал соперника за волосы, а Савич схватил игрока «Барсы» за шею.

По итогам потасовки оба футболиста дисквалифицированы на два матча.

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99 комментариев

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Гласящий Истину!
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Ковыряться в носу, на поле - гораздо опаснее, чем драться!
© Левандовски
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Ramal Ali
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Ответ sayemlo
То есть за такое поведение нельзя удалять)?)) Для кого правило созданы? А?) Или правило не касаються барсу?)
Тут многие пишут только ради того чтоб писать,не понимают в футболе ничего ,я думаю даже 2 матча мало дали им
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Flow market Victor Mercedes
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А Левандовски 3матча
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.Егор Зуев .
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Ответ андрей калуцких
Бред не неси. На главной было видео, как вел себя Лева. Не надо было после касания носа показывать на главного арбитра и потом тот же жест в адрес резервного.
Чел, это было после удаления, а удаление липовое
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Денис Мартин
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Ответ barca1899messi
Честно как фанат Барсы скажу тебе одна из самых глупых покупок по крайней мере пока я думаю ПЭП Гвардиола не просто так его выбросил он по-моему вообще никого просто так не отпускает только если реально видит что от этого игрока уже ничего не получишь
Я просто помню, что когда его брали, писали о нем так, будто это готовый топ игрок, и одна из лучших покупок Барсы. А потом осенью уже видел, как его только ленивый не пинал. Сам смотрел немного игр Барсы, но Дембеле и Рафинья выглядят в разы сильнее, как по мне. Хоть Рафинья и часто сам себя дриблингом закапывает.
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.Егор Зуев .
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Главный вопрос, кто выпустил двух обезьян из клетки?
Эрнандес Эрнандес и somyale вернитесь в зоопарк!
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андрей калуцких
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Ответ .Егор Зуев .
Где он быковал на него?) Стоял перед судьёй, недоумевал, что происходит, даже с улыбкой)
Бред не неси. На главной было видео, как вел себя Лева. Не надо было после касания носа показывать на главного арбитра и потом тот же жест в адрес резервного.
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Achilles 21
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Ответ Эрнандес Эрнандес
4 забитых пенальти 1 не забитый 2 послематчевые 7 пенальти в 7 матчах 🤣🤣🤣🤣
ну так после матчевые это же хорошо что забил,первым пошёл бить как капитан, уверенность в партнёров вложил особенно во вратаря,чем ты недоволен что месси взял чм ,а твой смазливый друг нет)))))))?
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GuruFutbola
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Не смеши 😁🤣 Месси ни в одном матче не был лучшим Забить пенальти заработанный партнером - это не быть лучшим) Лучшим надо быть как Мбаппе… все делать самому 😉
Месси это не форвард
Он отрабатывает от защиты до нападения, поэтому он и стал лучшим игроком как главный дирижер команды
И да, забыл напомнить - рональду аль насар 🤣
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Tigran Voskanyan
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Ответ Добрый Ретроград
А где посмотреть што там было?
Напиши в ютубе спартак зенит драка/потасовка. На канале матч тв есть фрагмент драки
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Адам Алмарз
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Ответ Дмитрий Берулава
Осталось дисквалифицировать Тер Штегена до конца сезона за то, что отбивает мячи, и можно рассчитывать с натяжкой Реалу на победу в чемпе.
Ну да, когда Рамосу за небольшой толчок дали 4 матча, я тебя не видел почему то. Кстати пересмотри пеналь на Алабе в прошлом матче, и 3 уже подобных момента у Реала в этом сезоне когда за попадание в опорную руку пеналь не был назначен.
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Эрнандес Эрнандес
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Ответ GuruFutbola
Тогда, когда он стал лучшим игроком мундиаля в 35 лет, пока кринж сидел под каким-то ноунеймом 😎
Не смеши 😁🤣

Месси ни в одном матче не был лучшим

Забить пенальти заработанный партнером - это не быть лучшим)

Лучшим надо быть как Мбаппе… все делать самому 😉
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Эрнандес Эрнандес
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Ответ Achilles 21
не 5, а 4:), а ты я смотрю уже отошёл от чм ))))))))
4 забитых пенальти
1 не забитый
2 послематчевые

7 пенальти в 7 матчах 🤣🤣🤣🤣
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Игорь Климов
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А на больше матчей их и не за что отстранять.
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cektor
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Да там желтая максимум …
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.Егор Зуев .
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Ответ GuruFutbola
Месси - Лучший игрок двух чм Роналду - аль насар 🤣🤣🤣
Роналду - плакса🤣
Как ушёл плакать он после игры с Марокко 🤣
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Эрнандес Эрнандес
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Ответ .Егор Зуев .
Короли?🤣 Вальядолид что-ли?) Ибо единственный достойный король) И да, напомните, где были эти "короли", когда их Вильярреал возил?)
Кстати, напомни когда Барса в последний раз была рядом с трофеем? 🤣

Хотя бы в финале какого нибудь турнира?

Сам не помнишь? 🤣
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Achilles 21
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Чемпионат мира по пенальти? 🤣 Кстати, Месси забил 5 голов из 7 с пенальти 😁 Наверное Перес подкупал судей? 🤣🤣🤣 Кстати, Ди Мария в очередной раз доказал, что он настоящий тащер сборной. Что Копу выиграл для сборной, что ЧМ.. А гном без пенальти забил меньше, чем защитники 🤣
не 5, а 4:), а ты я смотрю уже отошёл от чм ))))))))
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GuruFutbola
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Ответ Эрнандес Эрнандес
ЧМ? Так вы же сами говорили, что это не показатель… когда гном с позором оттуда вылетал) А сейчас стал уже трофеем? Тогда когда они забил 5 пенальти на 1 ЧМ? 😁🤣😁🤣
Тогда, когда он стал лучшим игроком мундиаля в 35 лет, пока кринж сидел под каким-то ноунеймом 😎
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Эрнандес Эрнандес
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Ответ .Егор Зуев .
Короли?🤣 Вальядолид что-ли?) Ибо единственный достойный король) И да, напомните, где были эти "короли", когда их Вильярреал возил?)
А кто короли? Эспаньол? 🤣

Победитель ЛЧ - Реал
Победитель Ла Лиги - Реал
Победитель Суперкубка Испании - Реал
Победитель Суперкубка Европы - Реал

А кто Барса? Айнтрахта на них не хватает 🤣
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Дмитрий Берулава
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Ответ sayemlo
Плачь) ферана никто не заставлял лезть к савичу. За не спортивное поведение получил красную. Если игрок Барселоны покажет фак) то ему тоже ничего не должны показывать?)) Ведь это нормально?)) Да?))
У тебя скобочку на клавиатуре заклинило, не так ли ?
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Игорь Нижник
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От Феррана то пользы не какой , так что не велика потеря
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.Егор Зуев .
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Ответ sayemlo
Плачут фк Барселона. 😆😆 ыыыы а игроку реалу ничего не дали бы фыыы🥺🥺🥺 Ах, да, правила ла лиги не касаються игроков Барселоны?) Да?)) За такое поведение можно вообще ничего не показывать..а то что это не спортивное поведение закроем глаза))
Красава, ты опозорился🤭🤣
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Arthas M
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Ответ Boni Jek
Это другое дело, а то до этого писали до 12 матчей
По той статье на которую они шли писали,что максимальное наказание до 12 матчей,никто не писал,что их оштрафуют на 12 матчей
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GuruFutbola
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Ответ Эрнандес Эрнандес
С помощью пенальти? 🤣🤣🤣 Кто такой гном без Ди Марии мы видели на ЧМ 2014 и 2018 😁 Ди Мария - Копа Ди Мария - ЧМ Гном - Пенальти 🤣
Месси - Лучший игрок двух чм
Роналду - аль насар
🤣🤣🤣
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