Ферран и Савич дисквалифицированы на 2 матча за драку во время игры «Барсы» и «Атлетико»
Феррана Торреса и Стефана Савича наказали за драку в матче «Барселоны» и «Атлетико».
На 92-й минуте матча «Барселоны» и «Атлетико» (1:0) в 16-м туре Ла Лиги судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Торреса и Савича с поля после того, как их единоборство переросло в потасовку. Ферран хватал соперника за волосы, а Савич схватил игрока «Барсы» за шею.
По итогам потасовки оба футболиста дисквалифицированы на два матча.
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Эрнандес Эрнандес и somyale вернитесь в зоопарк!
Он отрабатывает от защиты до нападения, поэтому он и стал лучшим игроком как главный дирижер команды
И да, забыл напомнить - рональду аль насар 🤣
Месси ни в одном матче не был лучшим
Забить пенальти заработанный партнером - это не быть лучшим)
Лучшим надо быть как Мбаппе… все делать самому 😉
1 не забитый
2 послематчевые
7 пенальти в 7 матчах 🤣🤣🤣🤣
Как ушёл плакать он после игры с Марокко 🤣
Хотя бы в финале какого нибудь турнира?
Сам не помнишь? 🤣
Победитель ЛЧ - Реал
Победитель Ла Лиги - Реал
Победитель Суперкубка Испании - Реал
Победитель Суперкубка Европы - Реал
А кто Барса? Айнтрахта на них не хватает 🤣
Роналду - аль насар
🤣🤣🤣