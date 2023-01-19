«Семаку скупили пол-Бразилии, а он все рекорды ставит. Зачем «Зениту» вообще академия – все равно никто не попадает в состав». Чухлов о питерцах
Борис Чухлов высказался о кадровой политике «Зенита».
– В соцсетях есть группа «История «Зенита», я ее читаю. Там легионеры, игравшие за «Зенит», каждый день мелькают. Я их на футбольном поле, честно говоря, не видел никогда. Сегодня празднует День рождения такой-то, завтра – такой-то.
Читаю и думаю про себя: кто это такой? Когда играл за «Зенит»? И фамилий таких не помню. Потом смотрю – игрок два-три два матча сыграл и исчез куда-то. Зачем брали? Поэтому я уже не удивляюсь, что в «Зените» много легионеров.
– Ребятам из академии в команду, получается, не пробиться? Даже сейчас, когда все призывают развивать российских игроков?
– Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата.
Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии?
– В другие клубы.
– Вообще, да. Во Второй лиге сейчас много петербургских команд: «Ядро», «Ленинградец», «Динамо СПб», «Зенит-2»...
Правда, Владислав Радимов сказал, что устал эту команду тренировать. Может, у другого тренера получится. Оттуда еще вылези, попробуй, из этой лиги.
– «Звезда» еще там есть, которую Дмитрий Комбаров тренирует.
– Тоже, кстати, непонятно. Команда – из Питера, откуда-то Комбаров взялся. У нас что, своих тренеров нет? Ладно, Сергей Кирьяков «Ленинградец» тренирует – он женился в Питере, переехал сюда. А тут вдруг Комбаров.
Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита».
Журналисты весной напишут, что Семак с «Зенитом» очередной рекорд поставил. Ему пол-Бразилии скупили, а он все рекорды ставит... – сказал бывший футболист «Зенита».
На сбор взяли четверых,пусть себя проявляют.
Зенит лидер последних лет,попасть в состав чемпиона надо заслужить.
А попасть в состав одного из лидеров в своей стране мало у кого получается: и Германии, и в Италии, и в Испании, и в Англии, и далее по списку.
Интересно, чего люди добиваются: чтобы руководство клуба поняло, что можно обойтись без академии, и получило возможность тратить на готовых игроков еще больше денег? Если уже сейчас конкуренты с "Зенитом" не справляются - что после увеличения финансирования контрактов основной команды с ними будет?
Есть секции, школьные, дворовые команды, есть обычные спортивные школы.
Использовать академии дорогостоящие чтобы пацаны не шлялись, но это уже за гранью!
Ну возьмите меня, ну возьмите меня, ну пожалуйста
А этот вопрос: "Зачем тогда нужна академия?", вообще за гранью. Или все ученики академии должны заиграть на профессиональном уровне? Это как? Академия, это в том числе и социальная нагрузка, что бы пацаны по улицам не шлялись, спортом занимались. Сколько из них станет профессиональными футболистами? Единицы. А настоящие таланты прорвутся. Пусть не сразу в Зените, а в других клубах для начала.
Да, ФХР под управлением Третьяка на отлично делает свою работу что не скажешь про руководство РФС и РПЛ.
Митрофанов, Рогачев, Алаев - уйдите в отставку освободите места для новых руководителей рфс и РПЛ.
У Зенита есть академия, чтобы хотя бы был шанс своих воспитанников в составе. И сколько-то их есть: Круговой, Одоевский. А так, чтобы в основе их было много, не будет никогда, наверное. По РПЛ воспитанников Зенита хватает так-то, так что академия не работает плохо.