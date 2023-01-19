«Семаку скупили пол-Бразилии, а он все рекорды ставит. Зачем «Зениту» вообще академия – все равно никто не попадает в состав». Чухлов о питерцах

Борис Чухлов высказался о кадровой политике «Зенита».

– В соцсетях есть группа «История «Зенита», я ее читаю. Там легионеры, игравшие за «Зенит», каждый день мелькают. Я их на футбольном поле, честно говоря, не видел никогда. Сегодня празднует День рождения такой-то, завтра – такой-то.

Читаю и думаю про себя: кто это такой? Когда играл за «Зенит»? И фамилий таких не помню. Потом смотрю – игрок два-три два матча сыграл и исчез куда-то. Зачем брали? Поэтому я уже не удивляюсь, что в «Зените» много легионеров.

– Ребятам из академии в команду, получается, не пробиться? Даже сейчас, когда все призывают развивать российских игроков?

– Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата.

Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии?

– В другие клубы.

– Вообще, да. Во Второй лиге сейчас много петербургских команд: «Ядро», « », «Динамо СПб», « »...

Правда, Владислав Радимов сказал, что устал эту команду тренировать. Может, у другого тренера получится. Оттуда еще вылези, попробуй, из этой лиги.

– «Звезда» еще там есть, которую тренирует.

– Тоже, кстати, непонятно. Команда – из Питера, откуда-то Комбаров взялся. У нас что, своих тренеров нет? Ладно, Сергей Кирьяков «Ленинградец» тренирует – он женился в Питере, переехал сюда. А тут вдруг Комбаров.

Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита».

Журналисты весной напишут, что с « » очередной рекорд поставил. Ему пол-Бразилии скупили, а он все рекорды ставит... – сказал бывший футболист «Зенита».