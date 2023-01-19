«Семаку скупили пол-Бразилии, а он все рекорды ставит. Зачем «Зениту» вообще академия – все равно никто не попадает в состав». Чухлов о питерцах

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Динамо Санкт-Петербург Зенит-2 Сергей Кирьяков Борис Чухлов Звезда Санкт-Петербург Ленинградец ФК Ядро Футбол

Борис Чухлов высказался о кадровой политике «Зенита».

– В соцсетях есть группа «История «Зенита», я ее читаю. Там легионеры, игравшие за «Зенит», каждый день мелькают. Я их на футбольном поле, честно говоря, не видел никогда. Сегодня празднует День рождения такой-то, завтра – такой-то.

Читаю и думаю про себя: кто это такой? Когда играл за «Зенит»? И фамилий таких не помню. Потом смотрю – игрок два-три два матча сыграл и исчез куда-то. Зачем брали? Поэтому я уже не удивляюсь, что в «Зените» много легионеров.

– Ребятам из академии в команду, получается, не пробиться? Даже сейчас, когда все призывают развивать российских игроков?

– Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата.

Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии?

– В другие клубы.

– Вообще, да. Во Второй лиге сейчас много петербургских команд: «Ядро», «Ленинградец», «Динамо СПб», «Зенит-2»...

Правда, Владислав Радимов сказал, что устал эту команду тренировать. Может, у другого тренера получится. Оттуда еще вылези, попробуй, из этой лиги.

– «Звезда» еще там есть, которую Дмитрий Комбаров тренирует.

– Тоже, кстати, непонятно. Команда – из Питера, откуда-то Комбаров взялся. У нас что, своих тренеров нет? Ладно, Сергей Кирьяков «Ленинградец» тренирует – он женился в Питере, переехал сюда. А тут вдруг Комбаров.

Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита».

Журналисты весной напишут, что Семак с «Зенитом» очередной рекорд поставил. Ему пол-Бразилии скупили, а он все рекорды ставит... – сказал бывший футболист «Зенита».

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40 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Арсений Элин
Тот кто говорит мол а в других клубах что?! Ответьте на вопрос сколько в питере своих воспитанников заиграло за последние 5 лет? Примеров в Спартаке,Локо,Динамо, ЦСКА масса...
Кто в Спартаке заиграл из своих?
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Дмитрий9779
Все просто Борис Каждый тренер(кроме Гогнинвп) будет ставить в состав сильнейших,кто же будет держать на СКА ейки мастера и ставить игрока,который ему уступает в мастерстве,а главное зачем?
На сбор взяли четверых,пусть себя проявляют.
Зенит лидер последних лет,попасть в состав чемпиона надо заслужить.
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Michael Boldyrev
Я бы тоже позубаскалил над академией "Зенита", если бы это не питербуржец выдавал. Питерских футболистов по всем российским лигам довольно большое кол-во...это вам не академия "Рубина" (надо же кого-то пнуть))). Предложение разогнать - это примерно как предложение закрыть ВУЗы в городе. Мировых ученых не дают - разогнать.

А попасть в состав одного из лидеров в своей стране мало у кого получается: и Германии, и в Италии, и в Испании, и в Англии, и далее по списку.
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Фантом
Больше всего в подобных высказываниях (я и про комментарии тоже) веселит сочетание претензий про "тройной бюджет" и "зачем нужна академия".

Интересно, чего люди добиваются: чтобы руководство клуба поняло, что можно обойтись без академии, и получило возможность тратить на готовых игроков еще больше денег? Если уже сейчас конкуренты с "Зенитом" не справляются - что после увеличения финансирования контрактов основной команды с ними будет?
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Мерген Морозов
Ответ бускетс
А зачем Спартаку Мозес,Промес,Никольсон,Бальде,Перейра,Рыбусь? Академии нет?
А причем тут Спартак? В новости из спартаковского только комбаров был. Поражаюсь болельщикам зенита. Как нелюбимый младший брат или приемный сын. Чуть что сразу а вот в Спартаке так то. Про Спартак ведь ни слова
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Vitto
Ответ KOTOV71
А легионеры разве только в Зените играют?
Без воспитанников играет только Зенит.
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Арсений Элин
Тот кто говорит мол а в других клубах что?! Ответьте на вопрос сколько в питере своих воспитанников заиграло за последние 5 лет? Примеров в Спартаке,Локо,Динамо, ЦСКА масса...
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FNT
Ответ Vitto
Тройной бюджет и полтора воспитанника. Это и есть Зенит.
Сплошное нытье про бюджет. Это и есть хейтеры Зенита.
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6rpvsqvwtj
Ответ Женька Овомоела
Классека. Когда шахтёр набрав бразил доминировал - все кричали «как круто! лучший клуб СНГ!!!». Когда Зенит пошёл тем же путём - все кричат «скупили полбразилии!!1!1!!
Напомнить тебе сколько Шахтер заработал на этих бразильцах ?
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ЗЕНИТ65
Ответ Ярик01
У Спартака и 1 легионер из 11 игроков осенью выходил в матче.
Посмотри состав в 17 туре на матче с Локомотивом. Сколько там воспитанников?
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Vitto
Ответ FNT
Все эти великие критики правда не понимают разницы между внедрением молодежи в клуб, которому ОК занять 4-5 место и в клуб, который должен быть первым? У Зенита есть академия, чтобы хотя бы был шанс своих воспитанников в составе. И сколько-то их есть: Круговой, Одоевский. А так, чтобы в основе их было много, не будет никогда, наверное. По РПЛ воспитанников Зенита хватает так-то, так что академия не работает плохо.
Тройной бюджет и полтора воспитанника. Это и есть Зенит.
+2
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Макс Шева
Это вообще менее возмущает ибо есть результат и. качество прослеживается четкая модель,а вот зарплата в 20 миллионов рублей в год ,ноунейму который перешёл в эталон российского футбола Армейский клуб ,сыграв лишь пол сезона в Рпл за команду с названием БК ,заставляет задуматься.
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СИ
Ответ MAXIMum1
Достало подобное брюзжание. Мне вот всё равно, есть в команде воспитанники или нет. Я болею за команду, за Зенит. Да, Зениту нужны готовые игроки. Молодежь пусть учится у тех же легионеров. Ну или пусть идут в команды попроще, что бы опыта набираться. А этот вопрос: "Зачем тогда нужна академия?", вообще за гранью. Или все ученики академии должны заиграть на профессиональном уровне? Это как? Академия, это в том числе и социальная нагрузка, что бы пацаны по улицам не шлялись, спортом занимались. Сколько из них станет профессиональными футболистами? Единицы. А настоящие таланты прорвутся. Пусть не сразу в Зените, а в других клубах для начала.
Дичь- академия чтобы пацаны по улицам не шлялись?!
Есть секции, школьные, дворовые команды, есть обычные спортивные школы.
Использовать академии дорогостоящие чтобы пацаны не шлялись, но это уже за гранью!
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Михаил Савченко
Ответ Лёха Жданчик
Если бы зенит играл хоть на 10% от того как играл Шахтер то никто бы и слова им не сказал)
У Зенита два матча с Шахтером в ЛЧ в момент, пожалуй, максимальной силы обоих команд - и там победа Зенита и ничья
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Ярик01
Ответ бускетс
А зачем Спартаку Мозес,Промес,Никольсон,Бальде,Перейра,Рыбусь? Академии нет?
У Спартака и 1 легионер из 11 игроков осенью выходил в матче.
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Михаил Савченко
>> Команда – из Питера, откуда-то Комбаров взялся. У нас что, своих тренеров нет?

Ну возьмите меня, ну возьмите меня, ну пожалуйста
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azax
Засланный казачок!
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MAXIMum1
Достало подобное брюзжание. Мне вот всё равно, есть в команде воспитанники или нет. Я болею за команду, за Зенит. Да, Зениту нужны готовые игроки. Молодежь пусть учится у тех же легионеров. Ну или пусть идут в команды попроще, что бы опыта набираться.
А этот вопрос: "Зачем тогда нужна академия?", вообще за гранью. Или все ученики академии должны заиграть на профессиональном уровне? Это как? Академия, это в том числе и социальная нагрузка, что бы пацаны по улицам не шлялись, спортом занимались. Сколько из них станет профессиональными футболистами? Единицы. А настоящие таланты прорвутся. Пусть не сразу в Зените, а в других клубах для начала.
+9
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Amalfitano
Ответ бускетс
А зачем Спартаку Мозес,Промес,Никольсон,Бальде,Перейра,Рыбусь? Академии нет?
А еще ты туда ешь.)
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СИ
И как же приятно смотреть игры КХЛ, а ведь самые сильные хоккеисты примерно 50 человек играют в различных американских лигах на ведущих позициях. На ведущих ролях в КХЛ сейчас воспитанники школ Третьяка которым по 19-20 лет.
Да, ФХР под управлением Третьяка на отлично делает свою работу что не скажешь про руководство РФС и РПЛ.
Митрофанов, Рогачев, Алаев - уйдите в отставку освободите места для новых руководителей рфс и РПЛ.
0
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FNT
Все эти великие критики правда не понимают разницы между внедрением молодежи в клуб, которому ОК занять 4-5 место и в клуб, который должен быть первым?

У Зенита есть академия, чтобы хотя бы был шанс своих воспитанников в составе. И сколько-то их есть: Круговой, Одоевский. А так, чтобы в основе их было много, не будет никогда, наверное. По РПЛ воспитанников Зенита хватает так-то, так что академия не работает плохо.
+6
-2
+4
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savik-A.M.
Ответ бускетс
А зачем Спартаку Мозес,Промес,Никольсон,Бальде,Перейра,Рыбусь? Академии нет?
А при чем тут Спартак , если это интервью футболиста Зенита ?
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Лёха Жданчик
Ответ Женька Овомоела
Классека. Когда шахтёр набрав бразил доминировал - все кричали «как круто! лучший клуб СНГ!!!». Когда Зенит пошёл тем же путём - все кричат «скупили полбразилии!!1!1!!
Если бы зенит играл хоть на 10% от того как играл Шахтер то никто бы и слова им не сказал)
+3
-10
-7
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бускетс
Ответ Валера, уходи!!!
Ни одного слова Спартак в новости нет
Я не спорю, но у всех этих "отличных людей" Зенитофобия. Поэтому можно и про Спартак написать
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Виктор
Ответ Бухгалтер2021
реально смысл академии если игроки не играют в основе
Может быть просто не дотягивают до уровня основы?
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-2
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