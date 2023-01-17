«Спартак» будут тащить за уши и ноги. Народную команду как не вытащить-то?» Экс-игрок «Зенита» Чухлов об РПЛ
Борис Чухлов высказался о борьбе «Зенита» и «Спартака» за первое место в Мир РПЛ.
– По традиции фаворитом сезона считается «Зенит». Но посмотрим, как они справятся со «Спартаком». У меня ощущение, что не все так просто.
На «Спартак» сейчас делают большую ставку. Будут тащить их за уши, за ноги. И отставание в таблице не такое большое – всего шесть очков.
– «Спартак» переломил историю дуэлей с «Зенитом» в прошлом году – в Кубке победил дома 3:0, в Питере уступил только в серии пенальти. Это поможет им психологически?
– Так я и говорю. Сам матч, правда, был ужасный, я еле высидел на трибуне.
Но вы читали высказывания игроков «Спартака» после отпуска? Они говорят: это раньше мы были мальчиками для битья, а теперь «Зенит» пусть попробует нас обыграет.
То есть почувствовали запах крови. Говорят, что и драку в кубковом матче «Зенит» спровоцировал. Работка уже пошла.
– Тащить за руки и за ноги – это что значит?
– Да что... Народную команду как не вытащить-то? Интрига в чемпионате будет. Хочется на это надеяться.
Многим скучно смотреть на то, как «Зенит» спокойно забирает титул, – сказал бывший футболист «Зенита», чемпион СССР 1984 года.
Пусть в зенитовских лентах его читают.
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