«Спартак» будут тащить за уши и ноги. Народную команду как не вытащить-то?» Экс-игрок «Зенита» Чухлов об РПЛ

высказался о борьбе «Зенита» и «Спартака» за первое место в Мир .

– По традиции фаворитом сезона считается «Зенит». Но посмотрим, как они справятся со « ». У меня ощущение, что не все так просто.

На «Спартак» сейчас делают большую ставку. Будут тащить их за уши, за ноги. И отставание в таблице не такое большое – всего шесть очков.

– «Спартак» переломил историю дуэлей с «Зенитом» в прошлом году – в Кубке победил дома 3:0, в Питере уступил только в серии пенальти. Это поможет им психологически?

– Так я и говорю. Сам матч, правда, был ужасный, я еле высидел на трибуне.

Но вы читали высказывания игроков «Спартака» после отпуска? Они говорят: это раньше мы были мальчиками для битья, а теперь «Зенит» пусть попробует нас обыграет.

То есть почувствовали запах крови. Говорят, что и драку в кубковом матче «Зенит» спровоцировал. Работка уже пошла.

– Тащить за руки и за ноги – это что значит?

– Да что... Народную команду как не вытащить-то? Интрига в чемпионате будет. Хочется на это надеяться.

Многим скучно смотреть на то, как «Зенит» спокойно забирает титул, – сказал бывший футболист « », чемпион СССР 1984 года.