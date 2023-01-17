«Спартак» будут тащить за уши и ноги. Народную команду как не вытащить-то?» Экс-игрок «Зенита» Чухлов об РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Борис Чухлов Футбол

Борис Чухлов высказался о борьбе «Зенита» и «Спартака» за первое место в Мир РПЛ.

– По традиции фаворитом сезона считается «Зенит». Но посмотрим, как они справятся со «Спартаком». У меня ощущение, что не все так просто.

На «Спартак» сейчас делают большую ставку. Будут тащить их за уши, за ноги. И отставание в таблице не такое большое – всего шесть очков.

– «Спартак» переломил историю дуэлей с «Зенитом» в прошлом году – в Кубке победил дома 3:0, в Питере уступил только в серии пенальти. Это поможет им психологически?

– Так я и говорю. Сам матч, правда, был ужасный, я еле высидел на трибуне.

Но вы читали высказывания игроков «Спартака» после отпуска? Они говорят: это раньше мы были мальчиками для битья, а теперь «Зенит» пусть попробует нас обыграет.

То есть почувствовали запах крови. Говорят, что и драку в кубковом матче «Зенит» спровоцировал. Работка уже пошла.

– Тащить за руки и за ноги – это что значит?

– Да что... Народную команду как не вытащить-то? Интрига в чемпионате будет. Хочется на это надеяться.

Многим скучно смотреть на то, как «Зенит» спокойно забирает титул, – сказал бывший футболист «Зенита», чемпион СССР 1984 года.

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69 комментариев

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Валерий сибиряк
Спартак хоть за жопу пусть тащат им не быть чем по составу свиньи слабее . Ещё бандит подведёт
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Fuji69
Глупость сказал
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avseenko
Ловите наркомана!!!
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Сергей Круглов
Ответ munhin
Представляю сколько бы вони было если б в Зените играл человек связанный с продажей наркоты с убийствами, а тут нет, рецидивисту еще и гражданство хотят дать ))
Ага с убийствами, изнасилованиями, разбойными нападениями и торговлей людьми. Тебе бы книжки писать, писатель
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avseenko
А газовые гонят на спартаковских ветеранов. Зенитовские похлеще ересь несут...Всё же жизнь на болотах для психического здоровья бесследно не проходит...
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Pozitive
Ответ Ебздрогыч
Кто это?
Ебздрогыч это что за Петух?
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Дмитрий Поляков
Админ , ты зачем выкидываешь фигню от непонятного автора в нашу ленту?
Пусть в зенитовских лентах его читают.
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Сергей Круглов
Ответ RWGladiator
Вся история России это попытка уничтожения народа царем. В футболе то же самое, поэтому если народная команда и выиграет, то это будет вопреки, а не благодаря
Что ты такое несёшь, черт возьми?
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Pozitive
Ответ Валерий Салтыков
Когда вы доминировали в первой лиге, только в высшую поднимитесь и обратно в пердив -доминаторы.
В 90е статистику взглянь с 1991го по 2001 год Спартак - Зенит Спартак выиграл 5 игр Зенит выиграл 5 игр что такое равенство а за историю России Зенит выиграл 27игр Спартак 21 игру
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m1t9
напомните чухану что сейчас не 1984, и если кого и тянут за уши в этом болоте последние 10 лет, то только питерскую шоблу
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Vladimir40
Ахахахахахахаха
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Pozitive
Ответ Барыга блинами
Чушок, как и его Зина тоже чушки)))
Твой ник тоже из Чушков
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potch66
Откуда эта жопа пернула
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Pozitive
Ответ Бурбулис
О, давненько от питерских эту мантру не слышали)) типа во всём Москва виновата и тащит то Спартак то ЦСКА)) Успокойтесь, пока у вас газпром, тащить будут только вас)))
Так в первом круге Судейские ошибки в пользу Спартака были и Спартак лидер по судейским ошибкам с отрывом
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RWGladiator
Вся история России это попытка уничтожения народа царем. В футболе то же самое, поэтому если народная команда и выиграет, то это будет вопреки, а не благодаря
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Evil
К спартачам вообще не может быть вопросов, они не обязаны помнить каких-то там чухлов, которые в 1984 году что-то там выиграли, увы
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Otto Kretschmer
Ответ Ебздрогыч
Кто это?
федун в кожаном пальто
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Knight82
Как обычно: Зенит настолько интересная команда, что даже его ветераны говорят о Спартаке
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Pozitive
Ответ Барыга блинами
Фамилия многое говорит о человеке и то за кого он болеет)))
А Абасраль или Абасаль Это нормально ?
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Болельщик Биатлона
К сожалению, у всех топ-команд есть какие-то забытые ветераны, которые напоминают о себе какой-то чушью и негативно влияют на имидж команды в публичном поле
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Игорь Лопарев
Таблетки потерял
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Wiley Fox
Ответ VV Vvvv
С финиками они слились тогда знатно.Но в чемпионский сезон играли красиво.Не отнять, и Чухлов был одним из лидеров.
Тупицы могут закрывать глаза, а умные увидят, как СССР на издыхании начал народ радовать зрелищами в отсутствии хлеба

Минску подарили в ЦК чемпионство, Днепру разрешили Киев обойти
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Otto Kretschmer
Ответ Wiley Fox
Приезжают оренбурги в Питер и тащат Спартак наверх, ага Чухлова с зенитом в 1984 к юбилею 1944 всем ЦК КПСС тащили я доказано Куусюси, который бумажным чемпионом подтерся
лучше вспомни как Зенит в Москве в 1984 легендарным спартаком подтёрся.
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Назар Игорь
Ответ VV Vvvv
Игрок в прошлом хороший, но несёт ахинею.Уже и ветераны питерские Спартак,нынешний побаиваются?))
Однако по части ахинеи ветеранов Спартака переплюнуть невозможно, тут они вне конкуренции.
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*Eddard*
Закусывайте
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