Сунесс об «МЮ»: «Они продали Мактоминея, который был лучше Угарте и Каземиро, которого я считаю обычным. Бруну их главный игрок, но его поведение немного раздражает»

Сунесс: «МЮ» продал Мактоминея, он был лучше Угарте и Каземиро, Бруну – главный.

Бывший тренер «Ливерпуля», «Ньюкасла» и других клубов Грэм Сунесс оценил трансферную политику «Манчестер Юнайтед ».

«Бруну Фернандеш – выдающийся креативный игрок. Они потратили много денег на [Мануэля] Угарте и Каземиро , обеспечив ему огромные деньги. Меня сильно критиковали за то, что я считал его обычным парнем, когда они его подписали. Я до сих пор вижу в нем обыкновенного парня, очень стабильного игрока.

Они продали лучшего – Скотта Мактоминея . Он был лучше этих двоих, и он вырос с тех пор, как перешел в «Наполи». Я понимаю, почему они используют Бруну на позиции шестого номера, но они также хотят использовать его на позиции «десятки». Так что у него есть свобода действий.

Он забил гол на днях [против «Вулверхэмптона»] – он не играл в центре поля, когда забил. Я всегда считал, что полузащитник должен делать все понемногу – работать в обороне, когда это необходимо, проявлять креативность, когда это нужно, и, возможно, забивать голы.

Именно этим сейчас занимается Бруну. Он их главный игрок. Он, безусловно, самый талантливый игрок, но у него есть недостатки. Мне все еще не нравится, что он постоянно размахивает руками и указывает другим, что делать. Это немного раздражает. Я бы не смог играть с ним, если бы он вел себя так», – сказал Сунесс в интервью The Daily Mail.