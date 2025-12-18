Игрока «Барселоны Гуаякиль» Пинейду и его девушку застрелили киллеры на выходе из мясной лавки, подъехав на мотоциклах к его машине. Мать экс-футболиста сборной Эквадора выжила
Левый защитник «Барселоны» из Гуаякиля Марио Пинейда был убит в Эквадоре.
На 33-летнего футболиста и его девушку напали вооруженные люди, когда те выходили из мясной лавки. Киллеры несколькими выстрелами застрелили игрока и его партнершу, которые скончались на месте.
«Барселона» с глубокой скорбью сообщает о смерти нашего игрока Марио Пинейды в результате нападения на него. Эта трагическая новость глубоко опечалила всех, кто является частью клуба, и мы, как семья «Барселоны», скорбим», – сказано в заявлении клуба.
Преступление произошло 17 декабря в районе Саманес, на севере Гуаякиля.
Как сообщает Infobae со ссылкой на Expreso, неизвестные расстреляли Пинейду в 15:53 по местному времени. По данным полиции, двое мужчин на мотоциклах подъехали к машине игрока и открыли огонь. Футболист совершал покупки в компании девушки и своей матери, которой удалось выжить – ее жизнь вне опасности.
Марио провел большую часть карьеры в эквадорской «Барселоне» (2016-2025). Он также играл за «Индепендьенте дель Валье» и «Флуминенсе». Пинейда дважды становился чемпионом Эквадора.
Он провел 9 матчей за сборную Эквадора, сыграл на Кубке Америки, с молодежной сборной страны выиграл чемпионат Южной Америки в 2011 году.