Возможный переход Беллингема в «Реал» не зависит от будущего Модрича и Крооса. Трансфер Джуда считают стратегически важным

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Как пишет Marca, возможный трансфер полузащитника дортмундской « » не зависит от того, какое решение о будущем в мадридском клубе примут Модрич и Кроос.

«Реал» видит в Беллингеме игрока, который будет стратегически важен для проекта клуба в будущем, и это не зависит от того, останутся ли Модрич и Кроос в «Мадриде».

Прошлым летом «Реал» подписал Орельена Тчуамени, когда еще ничто не указывало на то, что Каземиро перейдет в «Манчестер Юнайтед». Руководство «Мадрида» считало Тчуамени стратегически важным игроком, поэтому подписало его. В случае с Беллингемом такая ситуация может повториться.

Отмечается, что «Реал» с уважением отнесется к любому решению Модрича и Крооса.

Как сообщалось ранее, Беллингем предпочитает переход в «Реал» возвращению в Англию. За 19-летнего полузащитника придется отдать около 120 млн евро.

В этом сезоне у Джуда 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.