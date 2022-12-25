Возможный переход Беллингема в «Реал» не зависит от будущего Модрича и Крооса. Трансфер Джуда считают стратегически важным

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Интерес «Реала» к Джуду Беллингему не зависит от будущего Луки Модрича и Тони Крооса.

Как пишет Marca, возможный трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» не зависит от того, какое решение о будущем в мадридском клубе примут Модрич и Кроос.

«Реал» видит в Беллингеме игрока, который будет стратегически важен для проекта клуба в будущем, и это не зависит от того, останутся ли Модрич и Кроос в «Мадриде».

Прошлым летом «Реал» подписал Орельена Тчуамени, когда еще ничто не указывало на то, что Каземиро перейдет в «Манчестер Юнайтед». Руководство «Мадрида» считало Тчуамени стратегически важным игроком, поэтому подписало его. В случае с Беллингемом такая ситуация может повториться.

Отмечается, что «Реал» с уважением отнесется к любому решению Модрича и Крооса.

Как сообщалось ранее, Беллингем предпочитает переход в «Реал» возвращению в Англию. За 19-летнего полузащитника придется отдать около 120 млн евро.

В этом сезоне у Джуда 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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11 комментариев

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Roman_ello
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Если брать англичан в Мадриде, тяжело сказать, что кто-то прям выстрелил. Все были просто хорошими игроками: Макманамам, Бекхэм, Оуэн, Вудгейт может ещё кого-то упустил, но последние 20 лет не в Испании никого из англичан не раскрыли в «супер» звезду
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ShamilK
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Тчуамени подписали из-за того, что Мбаппе прокатил руководство. Для «гениального» Переса Тчуамени был заменой Мбаппе в ТО. Перейди Мбаппе в Мадрид, и никакого Тчуамени в клубе не оказалось бы
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белошип
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Ответ s_h_a_m_a_n
Хороший трансфер для обеих сторон. У Джуда большие шансы заиграть в основе. Реал может построить линию полузащиты на несколько лет.
С деревянным бритом нельзя построить (хорошую) линию полузащиты,когда до таких как ты это дойдёт?)
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Haci Ceferli
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Пока на хайпе надо действовать, думаю так долго на рельсах он не продержится
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Константин Эсперов
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Ответ Константин Белоглазов
В реале может стать лучшим полузащитником этого поколения, играя с двумя великими мастерами
Я подумал о Тчуамени и Камавинга
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Shukhrat Ruziyev
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если цена не него больше 120млн Перес передумает .
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s_h_a_m_a_n
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Хороший трансфер для обеих сторон.
У Джуда большие шансы заиграть в основе.
Реал может построить линию полузащиты на несколько лет.
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Tachmuhammet Atchapanov
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Ну конечно это вложение на будущее. Дядя Фло в этом мастер
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Константин Белоглазов
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В реале может стать лучшим полузащитником этого поколения, играя с двумя великими мастерами
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Евгений Романов
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Писали что Кроос примет решение остаться ли в Реале в феврале, видимо ждёт результатов ТО. Возможно как раз если придёт Беллингем , то Кроос спокойно завершит карьеру.
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nikolozi33
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Переход в Реал, если он состоится, будет полезным для англичанина. Ему будет чему научиться у двух великих полузащитников - Крооса и Модрича.
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