Заболотный может уйти в аренду в «Сочи». «Спартак» планирует сделать ставку на Угальде и Гарсию во 2-й части сезона (Sport Baza)

Антон Заболотный может покинуть «Спартак» зимой.

По информации Sport Baza, арендовать 34-летнего форварда намерен «Сочи».

В московском клубе считают, что Заболотный не понадобится команде во второй части сезона. Красно-белые будут делать ставку на Манфреда Угальде и Ливая Гарсию. Однако итоговое решение примет тренерский штаб, который будет руководить командой в новом году.

Предположительно, форвард вернется в «Сочи », за который выступал с 2019 по 2021 годы. В составе команды он провел 52 матча, в которых забил 15 голов.

Заболотный стал игроком «Спартака » в июле 2025 года. До этого он выступал за «Химки», которые прекратили свое существование. В составе красно-белых нападающий сыграл 14 матчей, не отметившись голами.