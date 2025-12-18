Заболотный может уйти в аренду в «Сочи». «Спартак» планирует сделать ставку на Угальде и Гарсию во 2-й части сезона (Sport Baza)
Антон Заболотный может покинуть «Спартак» зимой.
Антон Заболотный может уйти в аренду из «Спартака».
По информации Sport Baza, арендовать 34-летнего форварда намерен «Сочи».
В московском клубе считают, что Заболотный не понадобится команде во второй части сезона. Красно-белые будут делать ставку на Манфреда Угальде и Ливая Гарсию. Однако итоговое решение примет тренерский штаб, который будет руководить командой в новом году.
Предположительно, форвард вернется в «Сочи», за который выступал с 2019 по 2021 годы. В составе команды он провел 52 матча, в которых забил 15 голов.
Заболотный стал игроком «Спартака» в июле 2025 года. До этого он выступал за «Химки», которые прекратили свое существование. В составе красно-белых нападающий сыграл 14 матчей, не отметившись голами.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...20206 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости