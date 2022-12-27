«Реал» считает, что Беллингем заменит Модрича. Клуб верит, что купит Джуда благодаря его желанию перейти

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Джуд Беллингем Футбол

«Реал» хочет подписать Джуда Беллингема на замену Луке Модричу.

Как сообщает Cope, переход 19-летнего полузащитника в мадридском клубе считают приоритетом, учитывая возраст Модрича, которому в сентябре исполнится 38 лет. В «Реале» полагают, что Беллингем станет естественной заменой Луке в составе команды. В связи с этим «Мадрид» готов сделать все ради трансфера англичанина.

Препятствиями для осуществления сделки могут стать высокая цена на Беллингема, а также большая конкуренция. Несмотря на это, «Реал» верит, что сможет подписать Джуда благодаря его желанию перейти в клуб.

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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22 комментария

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Азамат Кабертай
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Джуд уже сейчас очень хорошо играет, но именно заменить Модрича он не сможет. Другого профиля игрок, другой техники и тд.
Модрич это жемчужина , не скоро в Реале появится такой игрок теперь , хотя хотелось бы.
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Растиньяк
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Как это дерево может заменить Модрича?)
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upuckuH
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Ответ Эдвард Сапов
Реал будет интересоваться белыми?
кофе со сливками.
вопрос в другом , почему столько негритят на топ уровне ?
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Блуждающий странник
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Модрича невозможно заменить
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Эдвард Сапов
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Реал будет интересоваться белыми?
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DolJun
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Ответ corazón blanco
Тчуамени-опорник, он играет на своей родной позиции в Мадриде и заменил ушедшего Каземиро. Камавинга универсал, может подменять всех в той или иной мере)
а че, сменщиков модричу так и не нашлось даже среди хваленых вальверд?
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jackson_07
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Реал думаю в нем сейчас не нуждается, учитывая что Модрич и Кросс 1-2 года еще будут играть, плюс есть Вальверде Тчуамени и Камавинга.
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jackson_07
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Для своего возраста Беллингем очень хорош, всегда нравятся такие ПЗЩ, и пас, и видение поля, и владение, и удар, а главное в таком возрасте уже так зрело играет. К любой топ команде он уже готов.
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GuruFutbola
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Хотят Мбаппе, Холланда , белингема, а получат на лицо очердного чумени
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zer
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Реал на годы вперёд команду строит, но как ни крути не хватает супермегазвезды уровня Роналду. всё таки думаю, что вырвут Мбаппе из цепких катарских лап
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здоровяк
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Билленгем в пас не умеет играть. Какая он замена Модричу?
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GigaChad
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Нужно брать срочным образом, нельзя упускать такого футболиста.
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окечуква
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Ливерпулю он бы подошёл больше.
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Supreme Allah
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Ответ DolJun
чуамени с камавингой кого заменят?
Пока не тянут они, чибупели после фиаско на чм, только матюди в Интер Майами заменять
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VuNePonimaete
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Перес, сделай это! Ждем супер трансфер, с Боруссией в 100 раз легче договориться
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Savarona25
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Если перейдет, то останется единственным (как и сейчас) участником сборной Англии, который играет вне АПЛ. Представляется что для сборной такой фактор является скорее минусом (у игроков нет полезного и разнообразного опыта других лиг). Для Реала отличный вариант (возраст и пр.), большая вероятность что договорятся.
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corazón blanco
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Ответ DolJun
чуамени с камавингой кого заменят?
Тчуамени-опорник, он играет на своей родной позиции в Мадриде и заменил ушедшего Каземиро. Камавинга универсал, может подменять всех в той или иной мере)
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Ignazio DE Alter
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Тчумени-Кмавингва-Вальверде-Беллингем
Топ полузащита 😱
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DolJun
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чуамени с камавингой кого заменят?
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corazón blanco
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Я думаю, что Флорентино постарается сделать от себя все возможное, лично я бы хотел видеть Джуда в Мадриде. Не по годам зрелуб игру показывает. Отличное виденье поля, техника и самое главное, что он ещё далёк до своего потолка.
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Барсик Юрана
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От создателей «Мбапе-Холанд»
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Экзорцизм Глейзеров
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Фаны ливерпуля, зато у вас гакпо
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