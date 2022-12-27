«Реал» хочет подписать на замену .

Как сообщает Cope, переход 19-летнего полузащитника в мадридском клубе считают приоритетом, учитывая возраст Модрича, которому в сентябре исполнится 38 лет. В «Реале» полагают, что Беллингем станет естественной заменой Луке в составе команды. В связи с этим « » готов сделать все ради трансфера англичанина.

Препятствиями для осуществления сделки могут стать высокая цена на Беллингема, а также большая конкуренция. Несмотря на это, «Реал» верит, что сможет подписать Джуда благодаря его желанию перейти в клуб.

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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