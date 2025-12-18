  • Спортс
0

Гвардиола о 2:0 с «Брентфордом»: «Я очень доволен – «Сити» сыграл хорошо, мы снова в полуфинале. У нас сумасшедший график, все должны быть на одной волне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил матч с «Брентфордом».

«Горожане» дома обыграли «Брентфорд» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Мы провели серию матчей с участием Эрлинга [Холанда] и Рубена [Диаша], и остальные должны быть готовы к матчам с «Ноттингем Форест» и «Сандерлендом», нашему дальнейшему сумасшедшему графику. Мы много говорим в последнее время, что все должны быть на одной волне.

Ребята, которые были на скамейке запасных, должны были быть на одной волне, и они это доказали. Матеуш [Нунеш] был очень сосредоточен, как и Бернарду [Силва], как всегда, так что все были на месте. Когда вышел Йошко [Гвардиол], он был невероятно предан делу. Нам нужно еще три дня, у «Вест Хэма» была долгая неделя и время на подготовку к их игре, у нас мало времени, всего один день. Завтра тренировка, конечно, мы к этому привыкли и готовимся вместе с нашими болельщиками к победе в этой важной игре, а затем этот небольшой перерыв, который будет дольше обычного.

Вот почему сегодня мы заменили Рико [Льюиса], Хусанова, Натана [Аке], Дивайна [Мукасу] – эти футболисты, которые в последнее время мало играли, показали себя очень хорошо. В первом тайме нам не хватало агрессивности в прессинге, игра была не на высоте, потому что защитники не выдвигались вперед, поэтому и испытывали трудности.

Мы добились хорошего результата, в первые 10-15 минут нам было сложно взять игру под контроль, но после этого два действия с Савиньо и Оскаром за спиной защитников, я очень доволен тем, как сыграли ребята, вышедшие на замену.

Во втором тайме Райан Шерки не справлялся со своей работой в обороне, ему не хватало энергии, Савиньо тоже, поэтому нам очень нужна была помощь Йошко, Матеуса и Бернарду, которые очень помогли нам набрать темп.

Я не хотел выпускать Нико О’Райли на поле еще 90 минут, у нас очень важная игра против «Вест Хэма», не хотел, чтобы Фил [Фоден] играл так много минут, но случилась травма Оскара. Все, кто вышел на замену, сыграли очень хорошо, и мы снова в полуфинале. Я очень доволен», – сказал Гвардиола после матча.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Manchester Evening News
