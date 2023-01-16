«Челси» готов дать 73+ млн евро за Кайседо. «Брайтон» начнет переговоры при предложении от 85 млн

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» хочет купить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, этой зимой лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего игрока сборной Эквадора более 65 млн фунтов (более 73 млн евро).

«Брайтон» начнет переговоры о трансфере Кайседо зимой только после предложения на 75 млн фунтов (почти 85 млн евро). «Брайтон» точно хочет получить больше 62 млн фунтов (65,3 млн евро), которые «Челси» заплатил за Марка Кукурелью.

Сообщалось, что после покупки Михаила Мудрика у «Шахтера» за 70+30 млн евро лондонский клуб хочет подписать еще как минимум 2 игроков зимой. 

В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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62 комментария

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Денис Мартин
В комментариях люди в большей части обиженные жизнью. Опять нытье по поводу мешков и прочего. Да всё топ клубы мешки, абсолютно все, или все топ клубы живут засчет академий и трансферов на 20-30 млн? Люди совсем обленились, голову вообще не напрягают, пишут бред, ещё и друг с другом спорят, кто большую чушь написал.
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King_X
Они б и Сутормина взяли б за 50 млн😂
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lauks89@mail.ru
Ответ 2vdhrvmmzf
А он им не был?
Он стал им с лета. Он с 2012 на ровне тратит с МЮ. Но сейчас понесло
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Tybalt
Ответ Vinnipukh Vinni
Учитывая, что он хотел 4 млрд, столько у них не получится потратить за короткий срок.
бомболейло халявных денег идёт полным ходом
Если проворошить трансферные переводы за этих Мудриков и не Мудриков, то не мудрено дело, что всё упрётся в общий котёл английской казны.
Бабки отмыть нужно и показать.
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Иван Шуткин
Стали заложниками своей щедрости!!
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Vinnipukh Vinni
Ответ Tybalt
меня терзают смутные сомнения относительно Боули. Видимо, это зажатые деньги Абрамовича, которые тратят через него, отмывая на трансферах. Американцам не свойственно такое поведение на рынке.
Учитывая, что он хотел 4 млрд, столько у них не получится потратить за короткий срок.
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Vinnipukh Vinni
Остановите эту машину )))
Чемпионы среди мешков )
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FEF2
Ответ Tybalt
меня терзают смутные сомнения относительно Боули. Видимо, это зажатые деньги Абрамовича, которые тратят через него, отмывая на трансферах. Американцам не свойственно такое поведение на рынке.
Похоже на то, только завышенные зарплаты игрокам ... с них то не вытащить
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Sardor Abdujalilov
Челси сошел с ума
"Какая досада!"© Фрекен Боэли
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Vanek1411
Ответ Luka Doncic
ЧЕЛСИ по правде уже стал МЕГА МЕШКОМ!
"Челси" как раз-таки один из первых "мешков" в нынешнем понимании этого слова. Законодатели моды, так сказать.
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dart darteg
Астанавитесь
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gukmamop
Тс, спугнете
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Buba
А Боэли точно американец?
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2vdhrvmmzf
Ответ Luka Doncic
ЧЕЛСИ по правде уже стал МЕГА МЕШКОМ!
А он им не был?
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Любезный Коссутий
Ответ TaR
Когда у Абрамовича забрали клуб я прогнозировал что Чесли скоро станет средняком. Похоже был слишком оптиместичен - так и до банкротства дойти не далеко.
самый золотой середняк: состав на миллиард, и 10 место в АПЛ.
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Акира_1
Ответ Moscwow
Кто-нибудь скажите Челси, что по сотке можно покупать нормальных качественных футболистов. А нанять тренера еще дешевле
Самое смешное, что трансферы за 100 лямов под Поттера, который до лета не продержится скорее всего.
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Tybalt
меня терзают смутные сомнения относительно Боули.
Видимо, это зажатые деньги Абрамовича, которые тратят через него, отмывая на трансферах.
Американцам не свойственно такое поведение на рынке.
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headmaster
Ответ Фед
На новых хозяев не действуют ограничения 2 года. Так что ждём в челси всех футболистов сразу
Не первый такой комментарий вижу. Что за источник? (не другие комментарии, я надеюсь)
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Alan_LS
Пусть купит себе Брайтон и отстанет от Челси, уже за гранью абсурда.
Такие, как Кайседо (обычные ПЗ, но без опыта уже 20 матчей АПЛ), сейчас в Южной Америке пачкам и на развес.. бред какой-то..
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Tybalt
Ответ Aleksey Yashin
Челси сейчас напоминает человека, который купил автомобиль, и особенно в нем не разбираясь, приехал в автосервис. Вот ему и выкатывают: Вам нужен Фофана ( 80 млн) Без Мудрика не обойтись ( 70 млн) Кукурелья (65 млн) Бадьяшиль возьмите (38 млн) Еще дополнительно Фофану советую взять (12 млн) Ну и пол годика рекомендую Феликса (11 млн)
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ibar
Как-то слабо для Челси. Можно Неймара за 300
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Любезный Коссутий
даже Мансур как-то шифровался, какие двойные схемы придумывал, и фейковых спонсоров, без офисов и персонала. на какие только ухищрения не шел, лишь бы подкинуть Пепу на трансферы.

Боели все похер - он достает и достает, не переставая, и ничего не стесняется.
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Фед
Ответ headmaster
Сколько-сколько? Неужели это всё в ФФП пролезет?
На новых хозяев не действуют ограничения 2 года. Так что ждём в челси всех футболистов сразу
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Акира_1
Боэли всегда хотел быть инноватором, поэтому он решил создать новые безумные ценники для Челси своими предложениями. 🙅‍♂️
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Stivi M.D.
Мне кажется болельщики Челси уже устали краснеть за свой клуб
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