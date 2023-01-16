«Челси» готов дать 73+ млн евро за Кайседо. «Брайтон» начнет переговоры при предложении от 85 млн
«Челси» хочет купить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, этой зимой лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего игрока сборной Эквадора более 65 млн фунтов (более 73 млн евро).
«Брайтон» начнет переговоры о трансфере Кайседо зимой только после предложения на 75 млн фунтов (почти 85 млн евро). «Брайтон» точно хочет получить больше 62 млн фунтов (65,3 млн евро), которые «Челси» заплатил за Марка Кукурелью.
Сообщалось, что после покупки Михаила Мудрика у «Шахтера» за 70+30 млн евро лондонский клуб хочет подписать еще как минимум 2 игроков зимой.
В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Если проворошить трансферные переводы за этих Мудриков и не Мудриков, то не мудрено дело, что всё упрётся в общий котёл английской казны.
Бабки отмыть нужно и показать.
Чемпионы среди мешков )
Видимо, это зажатые деньги Абрамовича, которые тратят через него, отмывая на трансферах.
Американцам не свойственно такое поведение на рынке.
Такие, как Кайседо (обычные ПЗ, но без опыта уже 20 матчей АПЛ), сейчас в Южной Америке пачкам и на развес.. бред какой-то..
Боели все похер - он достает и достает, не переставая, и ничего не стесняется.