«Челси» готов дать 73+ млн евро за Кайседо. «Брайтон» начнет переговоры при предложении от 85 млн

« » хочет купить полузащитника «Брайтона» .

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, этой зимой лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего игрока сборной Эквадора более 65 млн фунтов (более 73 млн евро).

«Брайтон» начнет переговоры о трансфере Кайседо зимой только после предложения на 75 млн фунтов (почти 85 млн евро). « » точно хочет получить больше 62 млн фунтов (65,3 млн евро), которые «Челси» заплатил за Марка Кукурелью.

Сообщалось, что после покупки Михаила Мудрика у «Шахтера» за 70+30 млн евро лондонский клуб хочет подписать еще как минимум 2 игроков зимой.

В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.