«Барселона» может арендовать Гедеша у «Вулвс». Хави общался с экс-хавбеком «Валенсии»

Теги премьер-лига Англия Барселона Валенсия Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш Гонсалу Гедеш агенты Футбол

Полузащитник Гонсалу Гедеш может покинуть «Вулверхэмптон» через полгода после трансфера.

По данным As, о подписании футболиста думает «Барселона».

Главный тренер «блауграны» Хави настаивает на том, чтобы клуб как можно скорее нашел замену Мемфису Депаю, переходящему в «Атлетико». 42-летний специалист уже общался с Гедешем и убедил его в перспективности проекта «Барселоны». Экс-хавбек «Валенсии» заинтересован в переходе.

В связи с финансовыми ограничениями каталонцы собираются предложить «Вулвс» лишь аренду португальца на полгода с правом выкупа. Они будут надеяться на то, что агент Жорже Мендеш сыграет в переговорах значительную роль.

В текущем сезоне Гедеш провел 13 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Владимир Владимирович
Не не знаю, можно было из других амплуа кого то продавать , продажа Обамы стрельба себе в ногу
Так в том-то и дело, что там в целом некого было отдавать. Либо совсем неликвид, либо непродаваемые. Были еще мутные слухи про Френки, но там слишком много проблем было вокруг🤓
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Абдул Абакаев
пусть тогда Тринкау из аренды у Бенфики возвращают
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Владимир Владимирович
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Нужна была продажа для финансового баланса, пытались впарить Депая, но было всего пару вариантов и те в аренду. А сам Депай рассчитывал уйти свободным агентом, чтобы сцапать бонус. Вот и пришлось отдавать Обаму, ибо он единственный, кто был интересен🤷‍♂️
Не не знаю, можно было из других амплуа кого то продавать , продажа Обамы стрельба себе в ногу
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Владимир Владимирович
Вообще изначально зачем нужно было отпускать Обамеянга, тем более дёшево. На Лёву и Депая только надеется было ошибкой , сезон длинный , как в молодости Лёва и Обама зажгли бы в дуэте, ведь Обамеянг не был балластом за то короткое время в Барсе , очень даже был хорош. Теперь ищут всякий второсорт
Нужна была продажа для финансового баланса, пытались впарить Депая, но было всего пару вариантов и те в аренду. А сам Депай рассчитывал уйти свободным агентом, чтобы сцапать бонус. Вот и пришлось отдавать Обаму, ибо он единственный, кто был интересен🤷‍♂️
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+1
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Владимир Владимирович
Вообще изначально зачем нужно было отпускать Обамеянга, тем более дёшево. На Лёву и Депая только надеется было ошибкой , сезон длинный , как в молодости Лёва и Обама зажгли бы в дуэте, ведь Обамеянг не был балластом за то короткое время в Барсе , очень даже был хорош. Теперь ищут всякий второсорт
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SCHOKKKK
Так чем платить собираетесь?😂
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rigobersong
Его волки за 30 миллионов брали, смысл отдавать Барселоне, лучше бы Адаму еще раз вернули, до сих пор неприятно как с ним обошлись:)
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Nogoi89
Ну и зачем? Нужен правый защитник, опорник, вингеров всяких хватает.
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