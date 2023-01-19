«Барселона» может арендовать Гедеша у «Вулвс». Хави общался с экс-хавбеком «Валенсии»
Полузащитник Гонсалу Гедеш может покинуть «Вулверхэмптон» через полгода после трансфера.
По данным As, о подписании футболиста думает «Барселона».
Главный тренер «блауграны» Хави настаивает на том, чтобы клуб как можно скорее нашел замену Мемфису Депаю, переходящему в «Атлетико». 42-летний специалист уже общался с Гедешем и убедил его в перспективности проекта «Барселоны». Экс-хавбек «Валенсии» заинтересован в переходе.
В связи с финансовыми ограничениями каталонцы собираются предложить «Вулвс» лишь аренду португальца на полгода с правом выкупа. Они будут надеяться на то, что агент Жорже Мендеш сыграет в переговорах значительную роль.
В текущем сезоне Гедеш провел 13 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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