«Барселона» может арендовать Гедеша у «Вулвс». Хави общался с экс-хавбеком «Валенсии»

Полузащитник Гонсалу Гедеш может покинуть « » через полгода после трансфера.

По данным As, о подписании футболиста думает « ».

Главный тренер «блауграны» Хави настаивает на том, чтобы клуб как можно скорее нашел замену Мемфису Депаю, переходящему в «Атлетико». 42-летний специалист уже общался с Гедешем и убедил его в перспективности проекта «Барселоны». Экс-хавбек «Валенсии» заинтересован в переходе.

В связи с финансовыми ограничениями каталонцы собираются предложить «Вулвс» лишь аренду португальца на полгода с правом выкупа. Они будут надеяться на то, что агент сыграет в переговорах значительную роль.

В текущем сезоне Гедеш провел 13 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.