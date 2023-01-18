«Барселона» продает Депая «Атлетико» за 3-5 млн евро. Форвард пропустил тренировку (Diario Sport)

Нападающий Мемфис Депай близок к переходу из «Барселоны» в « ».

По данным Diario Sport, трансфер состоится в ближайшие часы. Стороны достигли принципиального соглашения сегодня утром. Мадридцы заплатят от трех до пяти миллионов евро.

Контракт с футболистом будет рассчитан до 2025 года.

Нидерландец пропустил тренировку «блауграны», готовящейся к игре с «Сеутой» в Кубке Испании. Утверждается, что это произошло с разрешения клуба.

В текущем сезоне Депай провел 2 матча в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.