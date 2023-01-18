«Барселона» продает Депая «Атлетико» за 3-5 млн евро. Форвард пропустил тренировку (Diario Sport)

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Футбол

Нападающий Мемфис Депай близок к переходу из «Барселоны» в «Атлетико».

По данным Diario Sport, трансфер состоится в ближайшие часы. Стороны достигли принципиального соглашения сегодня утром. Мадридцы заплатят от трех до пяти миллионов евро.

Контракт с футболистом будет рассчитан до 2025 года.

Нидерландец пропустил тренировку «блауграны», готовящейся к игре с «Сеутой» в Кубке Испании. Утверждается, что это произошло с разрешения клуба.

В текущем сезоне Депай провел 2 матча в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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85 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ Abdul Aziz
Интересно, люди, которые ответили на твой комментарий, читают предыдущие ответы?
Читают)
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Kirsan Sumbayev
Пока есть Диего Симеоне такие "форварды" Атлетико нужны, тем более за "сущие копейки". Два гола забьет, трансфер отобьёт...
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pq
Ответ dem
Не удивлюсь если Депай заиграет в Атлетико как в лучшие годы в Лионе. Это проблема Хави что не смог его нормально встроить в командную игру, хотя бы попробовать.
Депай - яркий пример игрока с одной ролью: свободной звезды в среднем клубе. Другие он исполнять не способен
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Semper fidelis
Ответ Егор...Зуев
А, ой, ошибся, сегодня читал, что у него личка около 11
Всё верно, чуть меньше 11 https://ibb.co/jW7ZCG1
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Игнат Степанов
Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 10 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе - серебряный прогноз. А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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Марслан Акматалиев
Ответ Алексей Дрожжин
Для атлетико трансфер отличный. Проблемы в атаке уже давно, а тут отличный футболист за какие-то копейки.
Нууу, Депай игрок настроения и к нему всегда нужен особый подход, встроить в схему игры его будет трудно.
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Madhamish
В Атлетико придется ко двору. Ярко выраженный единал с умением играть на контрах на открытых пространствах.
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Александр Тихомиров
Ответ DoDidDone
С текущими зп в футболе, для топ-клубов главным критерием подписания футболистов, помимо мастерства, должна быть мотивация и рабочая этика. Как избежать кейсов типа лентяй Азар, гольфист Бэйл, шантажист Дембеле итп. Если игрок получил свой максимальный, долгосрочный и гарантированный контракт и выше стремиться уже некуда, где гарантия, что он будет выкладываться на 100%?..
бэйл лентяй? пацан выиграл 5 лч) четыре будучи игроком старта, о чем ты)
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Madhamish
Ответ dem
Не удивлюсь если Депай заиграет в Атлетико как в лучшие годы в Лионе. Это проблема Хави что не смог его нормально встроить в командную игру, хотя бы попробовать.
Депай игрок не подходящий Барселоне абсолютно. Его просто некуда встраивать.
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Он саМый
Ответ Муслим Атангулов
Конечно даже раскатать какой то реал радость
Какой-то реал даже цеска раскатывала. В Мадриде.
А шмарсу Рубин делал, как хотел. В Барселоне
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anastasia Krugova
Ответ DoDidDone
С текущими зп в футболе, для топ-клубов главным критерием подписания футболистов, помимо мастерства, должна быть мотивация и рабочая этика. Как избежать кейсов типа лентяй Азар, гольфист Бэйл, шантажист Дембеле итп. Если игрок получил свой максимальный, долгосрочный и гарантированный контракт и выше стремиться уже некуда, где гарантия, что он будет выкладываться на 100%?..
Ну вот когда станешь спортивным директор клуба или владельцем , тогда и будешь ориентироваться на эти ориентиры ))))

ты прям открыл глаза футбольному миру )) пока ты не написал этого, никто ж не понимал этого !
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Abdul Aziz
Ответ Eric_Cartman
А за сколько его брали? 🥶
Интересно, люди, которые ответили на твой комментарий, читают предыдущие ответы?
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ЧИКО
-Трансфер состояться в ближайшие часы. Атлетико заплатит 3-5 млн. - Так пару часов осталось и не ясно 3,4 или пять млн.? А Барса вроде настаивала на 20? а где обмен? Или пока не всё ясно? Надеюсь Депай не станет основной фигурой в чемпионстве Атлетико, как и предыдущие
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Абдул Абакаев
Ответ corazón blanco
При всем уважении, но тот же Суарес, Давид Вилья великие чемпионы, которые умели приводить свои команды к победам. Да и позиции абсолютно разные, вряд ли Депай принесёт такой успех Атлетико. Хотя кто знает, футбол бывает непредсказуем.
тут и сам атлетико слишком сдал позиции
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Он саМый
Ответ GerbertS
За Мудрика аукцион был, а Депая Барса сама пыталась сбагрить хоть куда
Меську только бесплатно удалось пристроить к катарцам
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Егор...Зуев
Ответ red hikkikomori
Это типа счёт Суарес 2:0 Депай, просто немного неправильно написали. ХЗ зачем вообще кому-то может понадобиться Депай, вообще нулевой футболист
Какая разница зачем он понадобился, главное, что его наконец удалось его продать
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Alex Legend
Джек пот для Симеоне. Если удастся сплавить Феликса летом хотя бы за полцены то вообще идеально получится.
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Он саМый
Хорошо. Вздрючит барсуков за недорого
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red hikkikomori
Ответ Егор...Зуев
Интересно, почему все называют Депая - Суарес 2.0?🤷 Не оскорбляйте, пожалуйста, Суареса!
Это типа счёт Суарес 2:0 Депай, просто немного неправильно написали. ХЗ зачем вообще кому-то может понадобиться Депай, вообще нулевой футболист
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Олег Петров
Надеюсь следующая новость будет про уход рафиньи в арсенал за соточку.
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Муслим Атангулов
Ответ DolJun
у маленьких клубов такие маленькие радости) продать кого-то за деньги - уже хорошо)
Конечно даже раскатать какой то реал радость
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dem
Не удивлюсь если Депай заиграет в Атлетико как в лучшие годы в Лионе.
Это проблема Хави что не смог его нормально встроить в командную игру, хотя бы попробовать.
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Егор...Зуев
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Да все знают о твоих секретах, не переживай))
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gPk
Ответ Рауан Турсунов
очень хороший игрок думаю впишется в атлетико
Как этот лентяй может вписаться в систему Симеоне?
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SCHOKKKK
Ответ Егор...Зуев
А, ой, ошибся, сегодня читал, что у него личка около 11
Комментарий удален
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