«Барселона» продает Депая «Атлетико» за 3-5 млн евро. Форвард пропустил тренировку (Diario Sport)
Нападающий Мемфис Депай близок к переходу из «Барселоны» в «Атлетико».
По данным Diario Sport, трансфер состоится в ближайшие часы. Стороны достигли принципиального соглашения сегодня утром. Мадридцы заплатят от трех до пяти миллионов евро.
Контракт с футболистом будет рассчитан до 2025 года.
Нидерландец пропустил тренировку «блауграны», готовящейся к игре с «Сеутой» в Кубке Испании. Утверждается, что это произошло с разрешения клуба.
В текущем сезоне Депай провел 2 матча в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А шмарсу Рубин делал, как хотел. В Барселоне
ты прям открыл глаза футбольному миру )) пока ты не написал этого, никто ж не понимал этого !
Это проблема Хави что не смог его нормально встроить в командную игру, хотя бы попробовать.