Ежов об РФС в Азии: «От нас ничего не зависит, решат люди выше нас. Скажут играть там – будем»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Роман Ежов Футбол

Роман Ежов готов играть в Азии, если РФС уйдет в местную конфедерацию.

– Следили в конце декабря за событиями вокруг перехода российского футбола из Европы в Азию? РФС вроде бы готовился принять решение уходить из УЕФА, но отложил вопрос.

– Я слышал об этом. Но мне что следить за этим? Как будто мое мнение что-то поменяет (улыбается).

Нет, просто поглядывал новости, не более того. Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит. Скажут играть там – будем играть там.

– Но от этого зависят игры в еврокубках, за которые вы еще можете побороться в сезоне.

– Понятное дело, охота играть в еврокубках. Дай Бог, что это все закончится. Все мы ждем и надеемся, чтобы поскорее все это прекратилось. Но опять же, не нам решать. Надо только верить и надеяться на лучший исход, – сказал хавбек «Крыльев Советов».

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21 комментарий

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Isshin88
Ответ Ростовский
Что-то на западе люди не особо согласны с огромной инфляцией и ухудшением жизни из-за русофобии. Неужто на западе холопы живут, которых правители не спрашивают?
Вы точно уверены касательно огромной инфляции и ухудшения уровня жизни? Потому что это далеко не так.

Касательно случаев, когда за границей людям что-то не нравится - они выходят на митинги и в большинстве случаев свои проблемы решают. У нас же считается, что человек добивающийся защиты своих прав - предатель и преступник, а нормальному гражданину надо быть холопом.
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Игорь Новиков
Ответ BearS
Ромка, в Африку поедешь в ЛЧ тамошнюю играть?
Скажут - поедет.
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d.xoxlov
А кстати, азиакубки так и будут называть, если в них играть случится?
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d.xoxlov
Ответ Roman
"Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит" Ключевая фраза нынешнего смутного времени
Это ключевая фраза любого времени. Или вам памятны времена, когда геополитические или даже вот такие вопросы решались общим сходом, например?
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tyuiop tyuiop
Ответ Ростовский
Что-то на западе люди не особо согласны с огромной инфляцией и ухудшением жизни из-за русофобии. Неужто на западе холопы живут, которых правители не спрашивают?
Судя по опросам не согласны с тем что довели ситуацию не диверсифицируя источники топлива
На западе увы живут люди которые склонны разбираться в причинах а не кричать что Обама нассал в подъезд
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tyuiop tyuiop
Ответ Roman
"Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит" Ключевая фраза нынешнего смутного времени
Ну ещё везёт что такого под бахмут не отправляют, ему ж что скажешь то и сделает
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OldRedWhite
Ответ gjc7ygdzkc
Кто это ежов ?
Брат Журовой !
Сводный
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rarog
Он небось и маме в детстве отвечал что с крыши вместе со всеми прыгать будет
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Ковид 07.10.52
Я слышал об этом. Но мне что следить за этим? Как будто мое мнение что-то поменяет...
Типы во власти из одного города добились своего, могут творить , что хотят ...народ опустили так, что он уже не верит, что может влиять на власть, которой он дал полномочия заниматься развитием страны, пока он работает...
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gjc7ygdzkc
Кто это ежов ?
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banchik1
Еврокубки даже звучат приятнее, чем азекубки.
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Eleman SPb
РФС ничего не хочет, они ждут отмашки от царя в какую сторону податься
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Ростовский
Ответ Isshin88
Комментарий удален модератором
Что-то на западе люди не особо согласны с огромной инфляцией и ухудшением жизни из-за русофобии. Неужто на западе холопы живут, которых правители не спрашивают?
+4
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-7
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Isshin88
Ответ Roman
"Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит" Ключевая фраза нынешнего смутного времени
Комментарий удален
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Илья Савчук
Ну вот поэтому так и живем, зачем бороться за свои права, проще же согласиться со всем, сидя в домике.
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Goatmesssi
Ответ костянчик1918
Что же этот клятый рфс так хочет играть в Европе ? Она же загнивает ) так по зомби ящику говорят ))
Вообще не понятно что РФС хочет. Но делает то что всегда умел очень хорошо имитировать бурную деятельность.
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Evil
Скажут не играть там - будем не играть
+11
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Roman
"Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит"

Ключевая фраза нынешнего смутного времени
+24
-4
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Nuraly Amirov
Профессиональный рост, выход на новый уровень, игра против великих? Не, паспортисты не слышали
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костянчик1918
Что же этот клятый рфс так хочет играть в Европе ? Она же загнивает ) так по зомби ящику говорят ))
+2
-5
-3
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BearS
Ромка, в Африку поедешь в ЛЧ тамошнюю играть?
+6
-3
+3
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Мукунку хороший
Роман Ежов..? Сильнейший эксперт))) Я знаю только Ежова времён Берии))
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-2
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