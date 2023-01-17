Ежов об РФС в Азии: «От нас ничего не зависит, решат люди выше нас. Скажут играть там – будем»

готов играть в , если РФС уйдет в местную конфедерацию.

– Следили в конце декабря за событиями вокруг перехода российского футбола из Европы в Азию? РФС вроде бы готовился принять решение уходить из УЕФА, но отложил вопрос.

– Я слышал об этом. Но мне что следить за этим? Как будто мое мнение что-то поменяет (улыбается).

Нет, просто поглядывал новости, не более того. Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит. Скажут играть там – будем играть там.

– Но от этого зависят игры в еврокубках, за которые вы еще можете побороться в сезоне.

– Понятное дело, охота играть в еврокубках. Дай Бог, что это все закончится. Все мы ждем и надеемся, чтобы поскорее все это прекратилось. Но опять же, не нам решать. Надо только верить и надеяться на лучший исход, – сказал хавбек « ».

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