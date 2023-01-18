Роналду не может найти суши-повара на 4,5 тыс фунтов в месяц в свой португальский особняк

У нападающего возникли проблемы с обслуживающим персоналом.

Как передает Daily Mail со ссылкой на Correio da Manha, форвард « » ищет суши-повара для своего особняка в португальском регионе Кинта-да-Маринья.

Строительство дома, который должен стать основной семейной резиденцией Роналду, планируется завершить в июне, и на ряд должностей, включая дворецкого (4800 фунтов в месяц, или почти 5500 евро), работники уже найдены.

Место сушиста остается вакантным, несмотря на обещанные 4500 фунтов (свыше 5100 евро) в месяц. Это связывается с требованиями, которые Роналду и Джорджина Родригес, его спутница, предъявляют к кандидатам. Они хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и другие блюда иных стран.

Утверждается, что данный вопрос причиняет нападающему «настоящую головную боль».