Роналду не может найти суши-повара на 4,5 тыс фунтов в месяц в свой португальский особняк

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Джорджина Родригес Здоровье Питание Футбол

У нападающего Криштиану Роналду возникли проблемы с обслуживающим персоналом.

Как передает Daily Mail со ссылкой на Correio da Manha, форвард «Аль-Насра» ищет суши-повара для своего особняка в португальском регионе Кинта-да-Маринья.

Строительство дома, который должен стать основной семейной резиденцией Роналду, планируется завершить в июне, и на ряд должностей, включая дворецкого (4800 фунтов в месяц, или почти 5500 евро), работники уже найдены.

Место сушиста остается вакантным, несмотря на обещанные 4500 фунтов (свыше 5100 евро) в месяц. Это связывается с требованиями, которые Роналду и Джорджина Родригес, его спутница, предъявляют к кандидатам. Они хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и другие блюда иных стран.

Утверждается, что данный вопрос причиняет нападающему «настоящую головную боль».

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goblin3
Все некрасивые какие-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Barca, Liverpool_forever
Чави на днях твой клуб раскатал, как детей в одну калитку.
мой клуб?) мне кажется ты не совсем понимаешь как все устроено)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca, Liverpool_forever
Ответ DolJun
может чави нанять) они там в фк мем с лапортой будут рады любой копеечке на трансферы)
Чави на днях твой клуб раскатал, как детей в одну калитку.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ DolJun
может чави нанять) они там в фк мем с лапортой будут рады любой копеечке на трансферы)
Тебе шулерок таблеток подкинул?:)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Свиридов
Бедный Рон, как же ему наверное тяжело...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
может чави нанять) они там в фк мем с лапортой будут рады любой копеечке на трансферы)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Не там ищет. Надо просто в Тануки или Якиторию зайти и вопрос сразу решиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Paskel
Есть ли среди Криштифанов на сайте мастера суши? Ваш шанс
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Почему бы Климова не взять на эту должность?😂
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
Оно и понятно, повара опасаются сервировать клубнику. Открываешь коробку, а там кринж
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca, Liverpool_forever
Кошмар, я тоже своего повара долго искал, в итоге в м.видео купил - микроволновка Самсунг за 10к.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Герасименко
Как я понимаю, больше футбольных новостей о Кристине не будет.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Сложно найти повара, умеющего готовить суши с клубникой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Можно как-то в ЧС эту черемшу добавить, уже бред этот про поваров, походы в туалет и весь цыганский табор надоело читать:))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Беда пришла откуда не ждали. И что теперь делать?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serghei Ovcinicov
Эхх, понимаю. Я дворецкого ищу 2 года.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Климов, твой звездный час настал!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Крид58
А как с Роналду связаться? У меня есть знакомый суши-повар
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этот Райола хочет денег
Ну вот и главная спортивная новость дня подьехала!)...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
🤡
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cmorblr
Морган свободен
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Опять сионисты строят козни Роналду
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
Принцесса опять капризничает
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий