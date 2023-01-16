Роналду будет капитаном команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в матче с «ПСЖ». Повязку вручил глава управления развлечений Саудовской Аравии

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду стал капитаном команды, которая проведет матч против «ПСЖ».

19 января в Эр-Рияде состоится товарищеская игра между парижанами и сборной, составленной из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

37-летний португалец получил капитанскую повязку от Турки Аль аш-Шейха, руководителя Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии и владельца «Альмерии».

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря, но пока не дебютировал за саудовский клуб.

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35 комментариев

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Альфред
Ответ gPk
Главное чтобы по классике он это повязку после матча не выкинул
Ахахах класс))
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Максим Кутузов
Ответ Aleksandr Dubovik
Пхахах сказал фанат футболиста который пускает по миру свои клубы лол
Какие клубы? Можно перечень?.))
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Michael Boldyrev
Так, а у катарцев кто капитан?
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Егор Егор
Ответ Социо Пат
Еще ни минуты не сыграл за ни за один из этих клубов, а уже капитан)
Это же такое почетное право, быть капитаном в шоу-матче, надо заслужить, конечно.
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Семен Войнов
😂😂😂 вот это позорище !! Фрукт лол. Его назначают капитаном должностное лицо правительства саудитов .
Кринжу можно там и местные пустынные депутаты идти , политическую карьеру у саудитов делать.
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Егор Егор
Ответ Человек1991
Какое же дичайшее позорище хахаха))
А что позорного-то? Какой-то выставочный матч, не все ли равно, у кого там повязка?
Или сам матч позор? Я не понимаю.
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Анатолий Антонов
Ответ Барсик Юрана
Позорище продажное...
САМ глава управления развлечений назначил!)) словно шута или клоуна при дворе. Согласен, позор
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Про титул Позортины на ЧМ))
Ну в 1986 и впрямь несправедливо англичан прошли. Слава Богу, в 2022 всё в порядке было
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Aleksandr Dubovik
Ответ Барсик Юрана
Позорище продажное...
Пхахах сказал фанат футболиста который пускает по миру свои клубы лол
+2
-8
-6
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Форман21
Ответ Только Крылья
То, что ты говорил 7 лет назад, совпадает полностью с тем, что ты говоришь сейчас? Нигде мнение и взгляды не поменялись?
И 7 лет назад, и сейчас там платят больше, чем в Европе. Мужик должен держать свое слово. Тем более он сказал с пренебрежением к человеку, который играл тогда у арабов.
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Max Payne
Ответ korobokchekhova
Глава управления развлечений. Прекрасно я считаю. В стране где нет выпивки, казино, публичных домов, кафешопов))) Тяжко видать ему приходится.
какие бермуды такие и треугольники..
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Только Крылья
Ответ Форман21
Роналду продался, а говорил в 2015, что закончит играть в хорошем клубе в Европе, а не у арабов или в МЛС...
То, что ты говорил 7 лет назад, совпадает полностью с тем, что ты говоришь сейчас? Нигде мнение и взгляды не поменялись?
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Форман21
Ответ на войне как на войне
Кому продался ты, золотой?
Роналду продался, а говорил в 2015, что закончит играть в хорошем клубе в Европе, а не у арабов или в МЛС...
+8
-2
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Zidan GOAT
Ты про Катарскую игрушку шейхов?
Он про Аравийскую собаченку (0+0) в плей офф ЧМ .Че прикидываешься,что типа не понял?.
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-2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Zidan GOAT
Ты про Катарскую игрушку шейхов?
Про титул Позортины на ЧМ))
+6
-9
-3
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Социо Пат
Еще ни минуты не сыграл за ни за один из этих клубов, а уже капитан)
+4
-1
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korobokchekhova
Глава управления развлечений. Прекрасно я считаю. В стране где нет выпивки, казино, публичных домов, кафешопов))) Тяжко видать ему приходится.
+5
-2
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Алексий Бяконт
Ответ Фут.Боль
Капитан, капитан,улыбнитесь.
Рон понял что не тянет пятиразовый намаз, но уже поздно...
+4
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Человек1991
Какое же дичайшее позорище хахаха))
+11
-5
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Игорь Климов
Ответ rookie84
Пошел по рукам...
Уже давно...
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Rej1sta
Ответ benjamin92
Может ещё показать им пресс )
И жилы
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Игорь Климов
Ответ gPk
Главное чтобы по классике он это повязку после матча не выкинул
Ему её пришют к рукаву)
+10
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rookie84
Пошел по рукам...
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Максим Кутузов
Ответ на войне как на войне
Кому продался ты, золотой?
Своему мнению...))
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
На этом видео есть кто-то из семейство Авейру)
+8
-8
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