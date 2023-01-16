Роналду будет капитаном команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» в матче с «ПСЖ». Повязку вручил глава управления развлечений Саудовской Аравии

стал капитаном команды, которая проведет матч против « ».

19 января в Эр-Рияде состоится товарищеская игра между парижанами и сборной, составленной из игроков « » и « ».

37-летний португалец получил капитанскую повязку от Турки Аль аш-Шейха, руководителя Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии и владельца «Альмерии».

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря, но пока не дебютировал за саудовский клуб.