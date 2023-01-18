Анфиса Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Футболисты зарабатывают больше остальных, это несправедливо»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики лыжные гонки Анфиса Резцова деньги Футбол

Анфиса Резцова считает, что биатлон и лыжи в России любят больше, чем футбол.

«В России биатлон и лыжные гонки любят больше, чем футбол. Уверена, что среди россиян эти дисциплины популярнее и любимее футбола, это народные виды спорта.

Безусловно, у зрителей и болельщиков возникает недопонимание – почему футболисты зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», – заявила олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам.

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103 комментария

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Nursultan Kulnasharov
Ответ Gustav Forsberg
ага, конечно. подойди на улице к 100 или 1000 человек - я уверен, что ни один не скажет, кто такая Анфиса Резцова. И это при том, что она еще и заслуженная, неоднократная олимпийская чемпионка.
Думаю просто перепутают с другой Анфисой
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Leff2008
Вода она и есть вода. И все ее любят. Несправедливо, что в некоторых аэропортах бутылка воды 0,5 литра может стоить 4 евро.
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KMR
Сначала фигуристы ныли,теперь биатлонисты. Через месяц дзюдоисты проснутся
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Ковид 07.10.52
Ответ 26
смотрят раз в четыре года?...ну и ЧМ немного да? и тут сразу когда нет доводов переходят к тому, что "ничего не выигрывают" не нравится не смотрите) зависть плохое чувство...
Смешно...т.е. про ОИ и ЧМ - это не доводы....А победы повышают интерес, Вон посмотрите на футбольные клубы, когда они выигрывают, , то посещаемость растет..Так что не надо на личность переходить и приляпывать незнакомому человеку свои ярлыки...
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Адекватник
я человек простой. вижу разговоры про "справедливость", делаю вывод что говорящий - глуп...
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Beriya
Балет и то больше любят чем какие то там лыжи
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milan111
Тетка живет в параллельной вселенной…
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Leff2008
Это классическая проблема: кто и сколько должен получать?
Проблема в непонимании законов экономики. Или законов жизни, если хотите. На свободном рынке, то есть рынке, на котором цены искусственно не ограничиваются разными регуляторами, типа, государствами, монополистами и пр., цена устанавливается в зависимости от спроса и предложения. Проще говоря, цену устанавливает потребитель. Если он хочет, он заплатит деньги. Не хочет, не заплатит. А тот, кто находится внутри системы, может сколько угодно сетовать на несправедливость мироустройства - "мы же бегаем не меньше Месси, почему он получает такие деньги!!!". Нет, Месси ни у какого лыжника деньги не забирал.
А вот лыжники находятся на государственном обеспечении и это именно они забирают деньги с бюджета. Если бы не было государства, то в России мало бы кто заплатил за право посмотреть, как парень промчался на лыжах 15 или 50 км. Если бы любили, то платили бы. В общем, надо не просто любить спорт. Надо его так любить, как любят футбол: покупать дорогие билеты, покупать футболки, покупать игры, покупать подписки на футбольные каналы и пр.
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Артём Фёдоров
Ответ Игорь Замаруев
Да не то слово! Достали уже эти дети под окнами на лыжах бегать и с винтовок стрелять! И куда там футболу до посещаемости биатлона! Вон стадионы по 50 тысяч вместимости для биатлона построены!
Ну слушай, их понять можно, все к кормушке хотят, все хотят получать, а не зарабатывать. И те и те сосут деньги из бюджета, просто некоторым дают пососать меньше.
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Nuraly Amirov
Ответ Gustav Forsberg
ага, конечно. подойди на улице к 100 или 1000 человек - я уверен, что ни один не скажет, кто такая Анфиса Резцова. И это при том, что она еще и заслуженная, неоднократная олимпийская чемпионка.
Уверен, за пределами мкада Симоняна тоже мало кто знает)
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hitriy klop
Да вы определитесь там: ФК, хоккей или биатлон с лыжами вся страна смотрит?
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.ru
а скандинавскую ходьбу у нас любят ещё больше чем лыжи...
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Nuraly Amirov
Ответ Мосгорсуд
Как же надоели эти завистники, из второстепенных видов спорта
Вообще не надоели, каменты из топов таких новостей обычно веселые и поднимают настроение) кроме вашего
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zer
ребята из второстепенных видов спорта живут в своём выдуманном мире зависти. футбол самый массовый вид спорта и самый популярный. в России в том числе

и за футболом интереснее следить, чем за штангистами, биатлонистами или фигуристами, пускай они хоть 20 олимпийских медалей выиграют.

а ещё не стоит путать традицию кататься на лыжах и желание смотреть как катаются другие
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СИ
Не соглашусь что биатлони лыжи популярней футбола, хотя с удовольствием смотрел все гонки биатлона Смотрел - когда биатлон был интересен.
Соглашусь что незаслуженно, в футболе крутятся слишком большие деньги.
Деньги - излишки надо убрать из футбола, сократить численность руководящего состава и офисных работников РФС в 10 раз. Ликвидировать офис- контору РПЛ - которая дублирует обязанности рфс и самих футбольных клубов РПЛ.
Освободившиеся здания и помещения, деньги направить на нужды СВО и оснащения увеличившей в кол. Армии.
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Wiley Fox
Откуда берутся эти сумасшедшие с такими заявлениями?

Кому в России нужны лыжи и биатлон?
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Сергей Кондратьев
Что-то я не помню, что при победе лыжников и биатлонистов на олимпиаде кто-то выходил на Никольскую...
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Ответ Ковид 07.10.52
ОИ смотрят миллионы, а победные эстафеты запоминаются надолго...а в футболе уже давно ничего не выигрывают...
смотрят раз в четыре года?...ну и ЧМ немного да?
и тут сразу когда нет доводов переходят к тому, что "ничего не выигрывают"
не нравится не смотрите)
зависть плохое чувство...
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Qbug
Ответ Ковид 07.10.52
Наивный вы...про чм-18 пока еще помнят...про остальное помнят полторы калеки в масштабах страны...Могу вас уверить, что и 10-15 футболистов никто не назовет, а вот победы на ОИ в эстафетах помнят многие и их больше, чем те, кто помнят про дешевые кубки уефа....
Ахахаха))))
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Spuki _Plai
А Тарасова утверждает, что "фигурка" на первом месте. Третьяк говорил, что хоккей ! Короче, кто чем занимается, тот вид спорта и ставит на первое место по зрелищности !!!
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Она в это верит? Или может выпила?
Верит , когда выпьет !
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OldRedWhite
Ответ brace
Честно говоря, смотрел биатлон, когда наши соревновались с иностранцами. Был какой-то здоровый интерес, даже и патриотизм. Сейчас до конца ни 1 гонки ещё не досмотрел. А вот футбол любил как раньше, так и сейчас люблю смотреть
Серию А или Ла Лигу ? )))
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Melnikov1968
Очередной наброс, чтобы увеличить цитируемость. Приводите аргументы,факты,статистику наконец,хотя бы из личных наблюдений. Здесь,кроме эмоций,ни хрена. Просто у нас футбол полное дно, поэтому все на него и гонят.
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Valentin Efimenko
Ответ Мосгорсуд
При таком же уважении...но они не так популярны, будем объективны
Я с футболом и не сравнивал. Но называть их второстепенными некорректно.
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Дым под водой
Ответ мистер бин
А порнуху может еще больще любят. Так что предлагаю не обижать и эту отрасль.
Да что там порнуха, скорее всего домино популярнее лыжников.
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