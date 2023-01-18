Анфиса Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Футболисты зарабатывают больше остальных, это несправедливо»
Анфиса Резцова считает, что биатлон и лыжи в России любят больше, чем футбол.
«В России биатлон и лыжные гонки любят больше, чем футбол. Уверена, что среди россиян эти дисциплины популярнее и любимее футбола, это народные виды спорта.
Безусловно, у зрителей и болельщиков возникает недопонимание – почему футболисты зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», – заявила олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам.
Проблема в непонимании законов экономики. Или законов жизни, если хотите. На свободном рынке, то есть рынке, на котором цены искусственно не ограничиваются разными регуляторами, типа, государствами, монополистами и пр., цена устанавливается в зависимости от спроса и предложения. Проще говоря, цену устанавливает потребитель. Если он хочет, он заплатит деньги. Не хочет, не заплатит. А тот, кто находится внутри системы, может сколько угодно сетовать на несправедливость мироустройства - "мы же бегаем не меньше Месси, почему он получает такие деньги!!!". Нет, Месси ни у какого лыжника деньги не забирал.
А вот лыжники находятся на государственном обеспечении и это именно они забирают деньги с бюджета. Если бы не было государства, то в России мало бы кто заплатил за право посмотреть, как парень промчался на лыжах 15 или 50 км. Если бы любили, то платили бы. В общем, надо не просто любить спорт. Надо его так любить, как любят футбол: покупать дорогие билеты, покупать футболки, покупать игры, покупать подписки на футбольные каналы и пр.
и за футболом интереснее следить, чем за штангистами, биатлонистами или фигуристами, пускай они хоть 20 олимпийских медалей выиграют.
а ещё не стоит путать традицию кататься на лыжах и желание смотреть как катаются другие
Соглашусь что незаслуженно, в футболе крутятся слишком большие деньги.
Деньги - излишки надо убрать из футбола, сократить численность руководящего состава и офисных работников РФС в 10 раз. Ликвидировать офис- контору РПЛ - которая дублирует обязанности рфс и самих футбольных клубов РПЛ.
Освободившиеся здания и помещения, деньги направить на нужды СВО и оснащения увеличившей в кол. Армии.
Кому в России нужны лыжи и биатлон?
и тут сразу когда нет доводов переходят к тому, что "ничего не выигрывают"
не нравится не смотрите)
зависть плохое чувство...