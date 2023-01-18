Анфиса Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Футболисты зарабатывают больше остальных, это несправедливо»

считает, что биатлон и лыжи в России любят больше, чем футбол.

«В России биатлон и лыжные гонки любят больше, чем футбол. Уверена, что среди россиян эти дисциплины популярнее и любимее футбола, это народные виды спорта.

Безусловно, у зрителей и болельщиков возникает недопонимание – почему футболисты зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», – заявила олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам.