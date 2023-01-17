Саутин об отказе в строительстве прыжкового бассейна в Воронеже: «Развитием футбола и хоккея занимаются, вкладывают приличные деньги. А меня просто опозорили»
Дмитрий Саутин считает, что в Воронеже вкладывают приличные деньги в развитие футбола и хоккея.
Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду сообщил, что строительство прыжкового бассейна в Воронеже отложили на неопределенный срок.
Ранее стало известно, что Саутин передал губернатору официальное письмо с просьбой о финансировании проектно-сметной документации бассейна своего имени. В ноябре 2022 года велось изучение этого обращения. Олимпийский чемпион сообщил, что деньги выделять отказались.
«Возможно, вопрос будет обсуждаться теперь через год-два. Но я все равно планирую добиться своего.
У нас в Воронеже занимаются развитием футбола и хоккея, туда вкладывают приличные деньги. А меня просто опозорили.
Обидно, но мне даже предлагают должность в Краснодаре. Там построили прекрасный спорткомплекс с хорошим прыжковым бассейном. Пока вопрос на стадии переговоров», – сказал двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду.
Роналду: "а чё, так можно было???"
А Вести-Воронеж очень любят поливать грязью Факел, даже к фоткам футболистов придираются, высмеивая их. Вот где позор