Саутин об отказе в строительстве прыжкового бассейна в Воронеже: «Развитием футбола и хоккея занимаются, вкладывают приличные деньги. А меня просто опозорили»

Теги Дмитрий Саутин любительский футбол любительский хоккей деньги Хоккей

Дмитрий Саутин считает, что в Воронеже вкладывают приличные деньги в развитие футбола и хоккея.

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду сообщил, что строительство прыжкового бассейна в Воронеже отложили на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что Саутин передал губернатору официальное письмо с просьбой о финансировании проектно-сметной документации бассейна своего имени. В ноябре 2022 года велось изучение этого обращения. Олимпийский чемпион сообщил, что деньги выделять отказались. 

«Возможно, вопрос будет обсуждаться теперь через год-два. Но я все равно планирую добиться своего.

У нас в Воронеже занимаются развитием футбола и хоккея, туда вкладывают приличные деньги. А меня просто опозорили.

Обидно, но мне даже предлагают должность в Краснодаре. Там построили прекрасный спорткомплекс с хорошим прыжковым бассейном. Пока вопрос на стадии переговоров», – сказал двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду.

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9 комментариев

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Overkiller
Потребовать от губера на бюджетные бабки построить стадион имени себя это мощно.
Роналду: "а чё, так можно было???"
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Алвер
Уже лет 10 идёт речь об этом бассейне.это конечно позор.
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Andreir888
Дима и Воронеж неотделимы, но, коль такое неуважение, есть смысл развивать любимый вид там, где предоставляют для этого условия и оказывают поддержку
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Abdulla
Ответ Konstantin_ZV
Легенда для нашего города
«Флоксиносинигилипилификация» (floccinaucinihilipilification), обозначает привычку отрицать значимость чего-то.
+1
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Игореха Веселов
Пфф, подумаешь, бассейн...Это просто ни о чем! Даже проект нефтяного заводика в Воронеже и то смотрелся перспективнее!!
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Hong Kil
Не дали денюжек, значит опозорили.
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-2
-2
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Shadow1882
В августе он уже высказывался по этому поводу, ничего нового не сказал. Но Дмитрия понять можно. В хоккее, кстати, с бюджетом тоже проблемы

А Вести-Воронеж очень любят поливать грязью Факел, даже к фоткам футболистов придираются, высмеивая их. Вот где позор
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Заяцволк
Так у нас ёлка за 65 млн, какой ещё бассейн ?
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+8
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Konstantin_ZV
Легенда для нашего города
+7
-2
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