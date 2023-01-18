Магуайр интересен «Вест Хэму». «МЮ» не хочет отпускать капитана в январе, Харри тоже предпочтет остаться до лета

«Вест Хэм» проявляет интерес к капитану « » .

По данным ESPN, главный тренер лондонцев хочет укрепить оборону в январе и считает 29-летнего игрока «МЮ» привлекательным вариантом, учитывая то, что он лишился места в основном составе.

При этом манкунианцы не желают расставаться с Магуайром зимой, а сам Харри тоже считает, что лучше остаться и побороться за место в составе, а уже летом решать, что делать дальше.

Также защитника останавливает положение « » – команда находится на 18-м месте и проиграла 6 из 7 последних матчей в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Магуайр провел 8 игр в и получил 3 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.