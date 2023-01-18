Магуайр интересен «Вест Хэму». «МЮ» не хочет отпускать капитана в январе, Харри тоже предпочтет остаться до лета
«Вест Хэм» проявляет интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру.
По данным ESPN, главный тренер лондонцев Дэвид Мойес хочет укрепить оборону в январе и считает 29-летнего игрока «МЮ» привлекательным вариантом, учитывая то, что он лишился места в основном составе.
При этом манкунианцы не желают расставаться с Магуайром зимой, а сам Харри тоже считает, что лучше остаться и побороться за место в составе, а уже летом решать, что делать дальше.
Также защитника останавливает положение «Вест Хэма» – команда находится на 18-м месте и проиграла 6 из 7 последних матчей в чемпионате Англии.
В текущем сезоне Магуайр провел 8 игр в АПЛ и получил 3 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хотя ... из-за и цена летом будет больше 👉🏻😉
Какой идиот летом холодильники вместительные продаст?
Ну если только в жаркой Саудовской Аравии кому нужен будет, косметику хранить.
Кстати, Харри мог бы там и почту разносить, через пески Сахары, туда-сюда.
От Гибралтара до Суэцкого канала.
Но в случае ротации капитаном ему быть неправильно