Магуайр интересен «Вест Хэму». «МЮ» не хочет отпускать капитана в январе, Харри тоже предпочтет остаться до лета

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия возможные трансферы ESPN Харри Магуайр Футбол

«Вест Хэм» проявляет интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайру.

По данным ESPN, главный тренер лондонцев Дэвид Мойес хочет укрепить оборону в январе и считает 29-летнего игрока «МЮ» привлекательным вариантом, учитывая то, что он лишился места в основном составе.

При этом манкунианцы не желают расставаться с Магуайром зимой, а сам Харри тоже считает, что лучше остаться и побороться за место в составе, а уже летом решать, что делать дальше.

Также защитника останавливает положение «Вест Хэма» – команда находится на 18-м месте и проиграла 6 из 7 последних матчей в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Магуайр провел 8 игр в АПЛ и получил 3 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Рагнар Лодброк
Кринжатина конечно про капитана,капитан лавки ,хотя на чемпионате мира Гарри показал добротную игру
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
Не исключено, тем более что купили его за громадные деньги и сложно будет даже половину вернуть. Но в случае ротации капитаном ему быть неправильно
Насчёт капитанства в точку, пора уже закончить эту клоунаду с передачей повязки, когда Харри на замену выходит. Пора уже отдать повязку Фернандешу
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vik444
Какой он капитан если он не на мостике. Скорее зиц-капитан
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Kekemeke
Капитан?)))
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HCBV
Вест Хэм решил с гарантией выйти в Чемпионшип?
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Виктор Войнов
Ответ Галым Нуркеев
Магуайеру конечно нужно найти СВОЮ команду ,где его немногочисленные навыки понадобятся)))
На СВОЮ команду он ещё не заработал... Поэтому и сидит в МЮ
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Зря, летом холодильник нужнее всего!
Хотя ... из-за и цена летом будет больше 👉🏻😉
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Любезный Коссутий
мощно пошло: Эланга, Мактомини, теперь Макгавр.
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А.Э.РАСИМ
Это утка.
Какой идиот летом холодильники вместительные продаст?

Ну если только в жаркой Саудовской Аравии кому нужен будет, косметику хранить.

Кстати, Харри мог бы там и почту разносить, через пески Сахары, туда-сюда.
От Гибралтара до Суэцкого канала.
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Dm Kznts
Ответ werley
У Магуайра, на самом деле, недостатков намного меньше, чем сильных сторон. По сути, глобально у него одна слабая сторона - у него совершенно отсутствуют хотя бы намеки на спринтерские качества, взрывные ускорения. Да даже при забегах на длинные дистанции он не смотрится таким уж явным аутсайдером, но вот короткие и резкие рывки - явно не для него. А так то понятно, что при системе Тен Хаага у него будет роль максимум игрока ротации. Другой вопрос, что Магуайр может и согласиться на такую роль. Тот же Сульшер так полкарьеры провел и трудно сказать, что его карьера не удалась.
Не исключено, тем более что купили его за громадные деньги и сложно будет даже половину вернуть.
Но в случае ротации капитаном ему быть неправильно
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Иван Рыбаков
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Остроумно
О здравствуйте. Скажите скоро выйдет новым пост про футбол Кипра или там пока на паузе?
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Иван Рыбаков
Ответ Someone from Internet
Это Вест Хэм должен заплатить МЮ, ибо Харри топ деф для середняков и аутсайдеров
Я надеюсь вы не против того, что я просто так пошутил.
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Someone from Internet
Ответ Иван Рыбаков
Не сильно ли много МЮ заплатит Вест Хэму, чтобы те забрали Магуайра?
Это Вест Хэм должен заплатить МЮ, ибо Харри топ деф для середняков и аутсайдеров
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werley
Ответ Censormorum
Хоть я и считаю Магуайра холодильником с ручками в рамках системы с высокой линией защиты, зимой его отпускать нельзя. Варан подвержен травмам, Мартинез отходит от безудержного празднования, а Шоу ни разу не центральный защитник, а всего лишь опция. Летом нужно возвращаться к этому вопросу.
У Магуайра, на самом деле, недостатков намного меньше, чем сильных сторон. По сути, глобально у него одна слабая сторона - у него совершенно отсутствуют хотя бы намеки на спринтерские качества, взрывные ускорения. Да даже при забегах на длинные дистанции он не смотрится таким уж явным аутсайдером, но вот короткие и резкие рывки - явно не для него. А так то понятно, что при системе Тен Хаага у него будет роль максимум игрока ротации. Другой вопрос, что Магуайр может и согласиться на такую роль. Тот же Сульшер так полкарьеры провел и трудно сказать, что его карьера не удалась.
+6
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Alex DeLarge
Ответ Иван Рыбаков
Не сильно ли много МЮ заплатит Вест Хэму, чтобы те забрали Магуайра?
Добро пожаловать в интернет.
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Konstantin Meerov
В пердиве Харри бы доминировал
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Алексей Ларёв
Ответ **Iscander**
Кажется эта команда, из другого вида спорта.
Ну в лестере он действительно был хорош,да и в системе сборной Англии как мы увидели на чм тоже.Просто привыкли болелы мю всех собак на него вешать.Там и варан играет не намного лучше харри.
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Ответ Иван Рыбаков
Не сильно ли много МЮ заплатит Вест Хэму, чтобы те забрали Магуайра?
Остроумно
+1
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Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
А куда смотрит Боули я не понимаю? Топ-защитник, вице-чемпион Европы, лидер обороны английской сборной, ментальный монстр и все это буквально по цене Мудрика. Да и пенальти бьет получше чем Джон Терри
Должуну от такого плохо станет :)
+3
-1
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**Iscander**
Ответ tackle by Moore
А куда смотрит Боули я не понимаю? Топ-защитник, вице-чемпион Европы, лидер обороны английской сборной, ментальный монстр и все это буквально по цене Мудрика. Да и пенальти бьет получше чем Джон Терри
Головой бы ещё попадать научился, а то вечно мяч на уголок попадает)
+1
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alexis2020
Ответ Галым Нуркеев
Магуайеру конечно нужно найти СВОЮ команду ,где его немногочисленные навыки понадобятся)))
Думаю это как Смолинг
0
-1
-1
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tackle by Moore
А куда смотрит Боули я не понимаю? Топ-защитник, вице-чемпион Европы, лидер обороны английской сборной, ментальный монстр и все это буквально по цене Мудрика. Да и пенальти бьет получше чем Джон Терри
+47
-2
+45
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**Iscander**
Ответ Галым Нуркеев
Магуайеру конечно нужно найти СВОЮ команду ,где его немногочисленные навыки понадобятся)))
Кажется эта команда, из другого вида спорта.
+3
-2
+1
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Иван Рыбаков
Ответ Someone from Internet
100 миллионов фунтов, не меньше! Топ защитник для таких клубов как Вест Хэм, да и паспорт имеет!
Не сильно ли много МЮ заплатит Вест Хэму, чтобы те забрали Магуайра?
+23
-3
+20
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Matrasnik_83
Деклан Райс+100 млн евро, Вест Хэм не потянет
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0
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