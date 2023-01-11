Магуайр о роли в «МЮ»: «В защите большая конкуренция, но я буду бороться. После ЧМ я заболел, сейчас чувствую себя хорошо»

намерен бороться за место в стартовом составе « ».

«[Выйти в стартовом составе] было приятно, я также играл на прошлой неделе против «Борнмута». Мне не повезло – когда я вернулся с чемпионата мира, я заболел, и это отбросило меня назад на одну или две недели. Сейчас я чувствую себя хорошо.

У нас в команде много хороших центральных защитников, существует большая конкуренция за место [в составе], и я буду продолжать бороться», – сказал защитник «МЮ» и сборной в интервью Sky Sports после матча 1/4 финала Кубка английской лиги против « » (3:0).

Фердинанд посоветовал Магуайру уйти из «МЮ»: «Шоу играет вместо него. Я бы хотел задушить Эвра, избил бы его на тренировке, если бы он играл вместо меня!»

Патрис Эвра: «Игроки «МЮ» не уважают и не поддерживают Магуайра. У него есть повязка, но нет статуса лидера. Он должен сказать: «Я тут главный, я тот, кто ни разу не подвел Англию»