Харри Магуайр: «МЮ» требует трофеев. Прошлый сезон был катастрофой, в этом должны серьезно относиться к каждому турниру»

высказался о намерении «Манчестер Юнайтед» бороться за трофеи.

«Этот клуб требует трофеев. Этот клуб нацелен на победы, но они были слишком давно. Прошло слишком много времени для болельщиков, персонала и игроков.

Мы должны серьезно относиться к каждому соревнованию. В этом сезоне мы по-прежнему участвуем во всех турнирах. Прошлый сезон был катастрофой во всех соревнованиях.

Мы стремимся к совершенствованию, мы знаем, что должны совершенствоваться, но самый важный период еще впереди, и мы должны хорошо выступить, когда он наступит», – сказал защитник « » MUTV.