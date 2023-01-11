Харри Магуайр: «МЮ» требует трофеев. Прошлый сезон был катастрофой, в этом должны серьезно относиться к каждому турниру»
Харри Магуайр высказался о намерении «Манчестер Юнайтед» бороться за трофеи.
«Этот клуб требует трофеев. Этот клуб нацелен на победы, но они были слишком давно. Прошло слишком много времени для болельщиков, персонала и игроков.
Мы должны серьезно относиться к каждому соревнованию. В этом сезоне мы по-прежнему участвуем во всех турнирах. Прошлый сезон был катастрофой во всех соревнованиях.
Мы стремимся к совершенствованию, мы знаем, что должны совершенствоваться, но самый важный период еще впереди, и мы должны хорошо выступить, когда он наступит», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» MUTV.
Сам себе напакостил Криш
Тот же Месси при спаде в прошлом сезоне, лишнего внимания не привлекал, интервью не давал, и спокойно готовился/восстанавливал форму к ЧМ, за что был вознагражден мега успешным сезоном в этом году
Криш и себе, и командам все только испортил
Зачем перед ЧМ такое дикое интервью давать - непонятно
И дубли в последние 10 минут матча тоже ему на пользу были, а не Юнайтеду))
Ну и кто-то стату голов набивал в атаке, а кто-то стату ляпов в защите, и становился героем интернет-мемов
Хорошо что в этом сезоне заслуженно на скамейке, а то катастрофой тот сезон был в большей степени из-за холодильника
на хорошее продолжение...
Ну зато фрукт стату набил. Думаю, он как раз доволен прошлым сезоном))