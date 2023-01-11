Харри Магуайр: «МЮ» требует трофеев. Прошлый сезон был катастрофой, в этом должны серьезно относиться к каждому турниру»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр высказался о намерении «Манчестер Юнайтед» бороться за трофеи. 

«Этот клуб требует трофеев. Этот клуб нацелен на победы, но они были слишком давно. Прошло слишком много времени для болельщиков, персонала и игроков.

Мы должны серьезно относиться к каждому соревнованию. В этом сезоне мы по-прежнему участвуем во всех турнирах. Прошлый сезон был катастрофой во всех соревнованиях.

Мы стремимся к совершенствованию, мы знаем, что должны совершенствоваться, но самый важный период еще впереди, и мы должны хорошо выступить, когда он наступит», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» MUTV.

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17 комментариев

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King_X
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Ответ Социо Пат
Ну а кто-то заслуженно в АльНаср))
Если брать не по форме(ее восстановит, уверен, в этом плане рано списывают, спад точно временный), а по этим глупым истерикам/психозам и интервью - да, заслуженно в Аль-Насре
Сам себе напакостил Криш

Тот же Месси при спаде в прошлом сезоне, лишнего внимания не привлекал, интервью не давал, и спокойно готовился/восстанавливал форму к ЧМ, за что был вознагражден мега успешным сезоном в этом году
Криш и себе, и командам все только испортил
Зачем перед ЧМ такое дикое интервью давать - непонятно
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mj23.net
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Да ты с Шоу и был катастрофой. Игры с Лестером и Ливером войдут в легендарные выступления защитников МЮ)
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DolJun
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Ответ Dm Kznts
Разве ты не в курсе что Долдун как манся если кого то критикует в Юнайтед значит дела у идут хорошо :)
оу, димасик, а вот это обидно было)
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Социо Пат
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Ответ King_X
Конечно, ведь стата помогала только ему И дубли в последние 10 минут матча тоже ему на пользу были, а не Юнайтеду)) Ну и кто-то стату голов набивал в атаке, а кто-то стату ляпов в защите, и становился героем интернет-мемов Хорошо что в этом сезоне заслуженно на скамейке, а то катастрофой тот сезон был в большей степени из-за холодильника
Ну а кто-то заслуженно в АльНаср))
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Социо Пат
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Ответ Winterburn
"Прошлый сезон был катастрофой во всех соревнованиях." Ну зато фрукт стату набил. Думаю, он как раз доволен прошлым сезоном))
Теперь финик в стране верблюдов, осталось избавиться от самого Харри)
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King_X
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Ответ Winterburn
"Прошлый сезон был катастрофой во всех соревнованиях." Ну зато фрукт стату набил. Думаю, он как раз доволен прошлым сезоном))
Конечно, ведь стата помогала только ему
И дубли в последние 10 минут матча тоже ему на пользу были, а не Юнайтеду))

Ну и кто-то стату голов набивал в атаке, а кто-то стату ляпов в защите, и становился героем интернет-мемов

Хорошо что в этом сезоне заслуженно на скамейке, а то катастрофой тот сезон был в большей степени из-за холодильника
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Социо Пат
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Ну одна причина катастрофы устранена, теперь ваш выход Харри..
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Mike Ball
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Мага, просто заткнись, пожалуйста. у тебя нет права говорить про какие-то трофеи. сиди и не отсвечивай, пожалуйста. не спугни, только-только в команде появились проблески разума и осознанной игры
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Mike Ball
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Ответ x2dj8fx6q7
Чемпион АПЛ Харри так-то)
он пришел в Лестер после чемпионства. на тот момент он еще был в Шеффилде,
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Мукунку хороший
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Вот и покажите в субботу,каких вы хотите трофеев..!
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red hikkikomori
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Ответ Dm Kznts
Меня насторожило это слово "мы" от Магваера )
Видимо он уходить не собирается. Рио пытался надавить на его самолюбие, сказав что его не должно устраивать то что на его позиции играет непрофильный ЦЗ, но Харри видимо всё устраивает
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Dm Kznts
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Ответ Mark Safaniev
Комментарий удален модератором
Разве ты не в курсе что Долдун как манся если кого то критикует в Юнайтед значит дела у идут хорошо :)
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x2dj8fx6q7
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Чемпион АПЛ Харри так-то)
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инок
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В этом сезоне МЮ с тен Хагом сильно прибавил. Надеюсь
на хорошее продолжение...
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Dm Kznts
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Меня насторожило это слово "мы" от Магваера )
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Winterburn
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"Прошлый сезон был катастрофой во всех соревнованиях."

Ну зато фрукт стату набил. Думаю, он как раз доволен прошлым сезоном))
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Mark Safaniev
Ответ DolJun
лысый шарлатан с алиэкспрес еще пожалеет что усадил легендарного капитана на скамейку
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DolJun
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