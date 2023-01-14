Игроки «Ман Сити» окружили судей в подрибунке после матча с «МЮ». Грилиш, Гвардиола и Магуайр участвовали в споре
Игроки «Манчестер Сити» окружили арбитров в туннеле «Олд Траффорд» после матча с «Манчестер Юнайтед».
Футболисты были недовольны решением по первому голу «МЮ».
Полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.
Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.
Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.
После финального свистка игроки «Ман Сити» начали спорить с судьями в подтрибунке. Джек Грилиш начал спорить с Эттуэллом, покидая поле после матча, разговор продолжился по дороге в раздевалки.
«Я подошел поздно. Когда я там оказался, все было близко к завершению. Не знаю, как все началось или что в действительности стало причиной, но настроение у всех было не очень хорошим», – отметил защитник «Ман Сити» Мануэль Аканджи.
Кроме того, как отмечает Daily Mail, Грилиш участвовал в «жарком споре» вместе с Пепом Гвардиолой и Харри Магуайром в подтрибунке после матча.
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