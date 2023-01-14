Игроки «Манчестер Сити» окружили арбитров в туннеле « » после матча с « ».

Футболисты были недовольны решением по первому голу «МЮ».

Полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.

Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

После финального свистка игроки « » начали спорить с судьями в подтрибунке. Джек Грилиш начал спорить с Эттуэллом, покидая поле после матча, разговор продолжился по дороге в раздевалки.

«Я подошел поздно. Когда я там оказался, все было близко к завершению. Не знаю, как все началось или что в действительности стало причиной, но настроение у всех было не очень хорошим», – отметил защитник «Ман Сити» Мануэль Аканджи.

Кроме того, как отмечает Daily Mail, Грилиш участвовал в «жарком споре» вместе с Пепом Гвардиолой и в подтрибунке после матча.