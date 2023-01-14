Игроки «Ман Сити» окружили судей в подрибунке после матча с «МЮ». Грилиш, Гвардиола и Магуайр участвовали в споре

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Харри Магуайр Бруну Фернандеш Мануэль Аканджи Футбол

Игроки «Манчестер Сити» окружили арбитров в туннеле «Олд Траффорд» после матча с «Манчестер Юнайтед».

Футболисты были недовольны решением по первому голу «МЮ».

Полузащитник «Юнайтед» Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам «Манчестер Сити». Маркус находился в очевидном офсайде.

Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. Вероятно, этим он помешал игрокам «Сити». В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

Главный судья Стюарт Эттуэлл зафиксировал офсайд с подачи своего ассистента, но с помощью ВАР гол был засчитан.

После финального свистка игроки «Ман Сити» начали спорить с судьями в подтрибунке. Джек Грилиш начал спорить с Эттуэллом, покидая поле после матча, разговор продолжился по дороге в раздевалки.

«Я подошел поздно. Когда я там оказался, все было близко к завершению. Не знаю, как все началось или что в действительности стало причиной, но настроение у всех было не очень хорошим», – отметил защитник «Ман Сити» Мануэль Аканджи.

Кроме того, как отмечает Daily Mail, Грилиш участвовал в «жарком споре» вместе с Пепом Гвардиолой и Харри Магуайром в подтрибунке после матча.

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19 комментариев

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madaev
Ответ llolishe
Мне смешно что никто не говорит и не пишет что Холланд пропал на поле в очередном матче с топ соперником
Чего? Он порвал этот мю недавно, с кем он еще пропадал лол, ливеру закинул также недавно, о каких топах речь?
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Эксперимент
Ответ mancunian82
Офсайд может и был, но по игре МЮ больше заслужил победу. Да, Сити в начале второго тайма прибавил, и прижал МЮ к воротом забив гол, ну в целом МЮ смотрелся лучше.
Какое забавное оправдание) Сити играл плохо поэтому не нужно спорить с офсайдом. МЮ никогда не выигрывал когда играл хуже соперника?
+4
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Aleksandr Danilov
Ответ mancunian82
Офсайд может и был, но по игре МЮ больше заслужил победу. Да, Сити в начале второго тайма прибавил, и прижал МЮ к воротом забив гол, ну в целом МЮ смотрелся лучше.
Чем заслужил? До гола Сити был намного сильнее
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YSIMY
Интересно что все сразу забыли то, какие решения принимались в этом сезоне против МЮ)))
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Konvicted
хоть какая-то польза от стомиллионного алкоголика
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ Леван Мкртчян
Думаю, игроки Сити владели процентов на 85 вниманием судей при этом разговоре в подтрибунке. Окружив их ( судей) игроки Сити долго перепасовывали аргументы друг другу, но в итоге ушли ни с чем
Но к счастью, рядом с игроками Сити опять пробежал Решфорд и помог судье убежать от игроков)
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llolishe
Мне смешно что никто не говорит и не пишет что Холланд пропал на поле в очередном матче с топ соперником
+3
-2
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mancunian82
Офсайд может и был, но по игре МЮ больше заслужил победу. Да, Сити в начале второго тайма прибавил, и прижал МЮ к воротом забив гол, ну в целом МЮ смотрелся лучше.
+4
-1
+3
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Mr@k
А Мак че там забыл,пиво всем предлагал?
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Давид Agabekyan
Ответ Алекс Мелкумян
Походу Сити забыли продлить подписку на легкий жребий в кубках и лояльное судейство в АПЛ, а игроки и тренер не в курсе))
МЮ подписку раньше забронировал
+6
-3
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Shumi-jr
Ответ Леван Мкртчян
Думаю, игроки Сити владели процентов на 85 вниманием судей при этом разговоре в подтрибунке. Окружив их ( судей) игроки Сити долго перепасовывали аргументы друг другу, но в итоге ушли ни с чем
А с чем они могли уйти ?
Так, эмоции высказали и пошли в душ
+1
-1
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Пирс Морган
Ну все, ребята, переигровка будет
+1
0
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Токсик
Холодильник в импостеры записался? Мстит за то, что усадили на банку
+1
-1
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Minuvert
Ответ CuauhtemokBlanco
Магуайр-то че? Хотел победу оспорить?
Он не понял что победили, соображает долго
+38
-2
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lyublyu Costornaya
Ни за кого не болею, оффсайд, клоунада
0
0
0
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Леван Мкртчян
Думаю, игроки Сити владели процентов на 85 вниманием судей при этом разговоре в подтрибунке. Окружив их ( судей) игроки Сити долго перепасовывали аргументы друг другу, но в итоге ушли ни с чем
+6
-5
+1
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Алекс Мелкумян
Походу Сити забыли продлить подписку на легкий жребий в кубках и лояльное судейство в АПЛ, а игроки и тренер не в курсе))
+26
-11
+15
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llolishe
Что Гвардиола с судьями дискутировал это итак понятно-всю карьеру он так

Хотя зря тратят время футболисты-судьи в этом сезоне свистят в пользу Арсенала
+3
-5
-2
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CuauhtemokBlanco
Магуайр-то че? Хотел победу оспорить?
+43
-2
+41
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