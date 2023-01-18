Кристиан Ромеро: «Месси – величайший футболист в истории. Простота и скромность делают его таким»
Кристиан Ромеро назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
«Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории.
Он простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», – сказал защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины.
И аж 8 - Золотых Мячей,восемь Карл !
Правда сейчас налетят Аль-нарсовцы и начнут стервозно минусовать всех, кто считает что Лео Месси давно затмил величием их избранника