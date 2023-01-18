Кристиан Ромеро: «Месси – величайший футболист в истории. Простота и скромность делают его таким»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории.

Он простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», – сказал защитник «Тоттенхэма» и сборной Аргентины.

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16 комментариев

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ригоберка сосун
Ответ rigobersong
Месси величайший:) До сих пор в голосину ору после ЧМ над кринжем и его глорами:) Всю жизнь гнить с красным лицом перед сном:))🤣🤣🤣
Она тоже поет подо мной)
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ригоберка сосун
Ответ rigobersong
Месси величайший:) До сих пор в голосину ору после ЧМ над кринжем и его глорами:) Всю жизнь гнить с красным лицом перед сном:))🤣🤣🤣
Мамуле привет😉😅
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Роман
"Простота и скромность и пенки делают его таким".
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ригоберка сосун
Ответ Wild91688
Не может быть футболист который принимал допинг лучшим в истории
Это ни допинг...это просто, чтобы не быть хасбиком номер 2🤣
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ZamoRano
Думаю после восхождения на небеса он будет причислен к лику святых, а трусы, в которых он рекламировал шампунь и накидку, в которой получал кубок мира, будут возить как священную реликвию, целуя которую ты будешь помилован за все грехи...
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Wild91688
Ответ Eikei
Спонсирую тебя допингом, вперед становись обладателем ЗМ.
Можешь опровергнуть меня на счёт препаратов,месси маркетинговый продукт ФИФА и Уефа,доказательства ЧМ 2022,как его и Ко тащили
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rigobersong
Месси величайший:) До сих пор в голосину ору после ЧМ над кринжем и его глорами:) Всю жизнь гнить с красным лицом перед сном:))🤣🤣🤣
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Hella black
А ещё Кубок Мира в Катаре 2022 🏆
И аж 8 - Золотых Мячей,восемь Карл !
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Eikei
Ответ Wild91688
Не может быть футболист который принимал допинг лучшим в истории
Спонсирую тебя допингом, вперед становись обладателем ЗМ.
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Станислав Л
Ответ Wild91688
Ахахах,простота и скромность,когда доил барсу на 500 мультов где его простота и скромность была
он стоил таких денег - это гений футбола. За что платили пол-лимона в неделю Роналду - вопрос
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Barsa! bolshe chem klub
Величайший... Ждём восьмой золотой!

Правда сейчас налетят Аль-нарсовцы и начнут стервозно минусовать всех, кто считает что Лео Месси давно затмил величием их избранника
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Wild91688
Не может быть футболист который принимал допинг лучшим в истории
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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист современности, без вариантов.
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Wild91688
Ахахах,простота и скромность,когда доил барсу на 500 мультов где его простота и скромность была
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udiekemen
И ещё один аргентинец за Месси, хотя стоп...а нет, всё верно😁
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alexis2020
Согласен, Ромеро. Но Лондон красный
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