«Боритесь с нацистами, будут тогда признавать нас. Эти Макроны, Шольцы – карманные руководители американцев, а завтра будут нормальные люди». Зюганов об отказе сборных играть с Россией

Геннадий Зюганов не видит проблемы в отказе европейских стран играть со сборной России.

– Да ладно, что значит все отказываются с нами играть? Европа отказывается. Есть еще и , и Латинская Америка, и арабский мир.

На двух-трех странах свет клином не сошелся, успокойтесь. Побеждайте на трудовом фронте, боритесь энергично с нацистами и фашистами, будут тогда все с нами играть и признавать нас.

– Нужно ли России уходить из УЕФА в Азию?

– Не надо никуда уходить. Везде надо бороться. Сегодня эти Макроны, Шольцы – карманные руководители американцев, а завтра будут нормальные люди. Граждане Европы не желают разрывать с нами связь, – заявил глава КПРФ.