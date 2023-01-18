«Боритесь с нацистами, будут тогда признавать нас. Эти Макроны, Шольцы – карманные руководители американцев, а завтра будут нормальные люди». Зюганов об отказе сборных играть с Россией

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Политика Эммануэль Макрон Геннадий Зюганов контент Футбол

Геннадий Зюганов не видит проблемы в отказе европейских стран играть со сборной России.

– Да ладно, что значит все отказываются с нами играть? Европа отказывается. Есть еще и Азия, и Латинская Америка, и арабский мир.

На двух-трех странах свет клином не сошелся, успокойтесь. Побеждайте на трудовом фронте, боритесь энергично с нацистами и фашистами, будут тогда все с нами играть и признавать нас.

– Нужно ли России уходить из УЕФА в Азию?

– Не надо никуда уходить. Везде надо бороться. Сегодня эти Макроны, Шольцы – карманные руководители американцев, а завтра будут нормальные люди. Граждане Европы не желают разрывать с нами связь, – заявил глава КПРФ.

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121 комментарий

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Arthurino
Ответ encaro_one
Если бомбить Польшу и Чехию, то потом с ними можно будет и в футбол поиграть. Логично. У Зюганова, надеюсь, все внуки на фронте?
Внук Зюганова талантливый человек, в Московской Думе заседает, некогда ему о фронте думать, о народе нужно заботиться. Да еще и последний хрен с солью доедает, официальный доход за 2021 год всего 8 млн рублей, а площадь зарегистрированной недвижимости всего 3.3 тысячи квадратных метров. Представь, как тяжело человеку приходится?
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Yeti_17
Ответ Arthurino
Проигрыш американцам в 90-ые это когда они тысячи тонн гуманитарки и еды присылали в республики бывшего совка и в Россию?
Не совсем. Это когда не получается публично ненавидеть США без использования технологий из США.
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StoneJack
нормальные азиаты тоже играть не будут. Возможные партнеры китайские клубы и вьетнамские.
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Space666
Нет войне!!!
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Павел Ларичев
Ахахахахахахах.:-)
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Oleg
Ответ Игорь Морозов
По моей логике вражеское войско нужно уничтожить, лишить их воли к сопротивлению, отключение света и тепла это еще гуманно, в ином случае придется уничтожать 2-10 миллионов военных, если война затянется лет на 10. Кажется это не очень приятная альтернатива.
Почему до сих пор не в окопе, уничтожитель?
Если повестка не пришла можно добровольцем.
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Arthurino
Ответ hala18
Тебя надо проверить на вшивость, либерал... Вы и есть вся грязь этой страны. То есть в то что наша страна превратилась после проигрыша американцам в 90 не заставляет хоть немного здравый смысл включить, а не под копирку блогеров писать эту чушь??? Небось с Казахстана или Грузии пишешь..
Проигрыш американцам в 90-ые это когда они тысячи тонн гуманитарки и еды присылали в республики бывшего совка и в Россию?
+3
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Dizzod
Ответ Игорь Морозов
По моей логике вражеское войско нужно уничтожить, лишить их воли к сопротивлению, отключение света и тепла это еще гуманно, в ином случае придется уничтожать 2-10 миллионов военных, если война затянется лет на 10. Кажется это не очень приятная альтернатива.
Как отсутствие света в Киеве влияет на настроение солдата где-нибудь под Авдеевкой? Тебе не кажется что он злее становится когда ему родные жалуются на темноту и холод. Ты бы сам как отреагировал?
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Phantom1289
Ответ Alexey Shiryaev
Да, потому что если бы волеизъявление граждан влияло бы на его нахождение у власти - он бы делал что-нибудь для граждан, а не дворцы бы строил. А так как мы ни на что не влияем - мы ему не интересны.
А, Ну ну. Как все просто оказывается. Толи дело на западе, там то правители о народе думают. И всегда честные выборы. И там конечно же свобода, демократия. А ты на выборы ходишь? Вот чисто ради интереса. Или ты из тех, кто хочет смены власти, но на выборах никогда не был. Или ты хочешь военный переворот или гражданскую войну?
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Макс Y-O-Y
Ох уж эта карманная оппозиция
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Сэб Феттель
Ответ angry horse
Как же Зюганов мерзок 🤮
Так коммунист же.
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Александр Шейфер
Смотрю сейчас на патриотов. К сожалению, они сейчас главные нацисты и фашисты.
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Сэб Феттель
Ответ bolshovandrey
да, в Европе сегодня одни лидеры у стран, завтра другие, потом третьи. То ли дело 20 лет один и тот же?!
Но ты помни, что режимы у них. А Путин не диктатор, а демократический лидер.
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Лжетрофеич
это чучело еще живо? А говорили, сдохло. Или то был Жириновский? Вечно путаю этих подставных пешек.
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hala18
Ответ damondiamond
Ну вот и весь мир борется с фашизмом и отказывается с вами играть, правильная логика у Зюганова
Откуда вы в это уверены? Кто созвал переворот в 2014, какая здесь аудитория 🤦‍♂️я искренне надеюсь, что здесь все на карандаше
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A K
Нормальных людей они там с 1917 года ждут. Молодцы, не теряют надежды! 🤣
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2ran
Гойда!
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napoli_14
Этот реликт откуда вылез-то?
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Camarão
Ответ JealousNobody
Что за болезнь такая у Зюганова?
Старческий маразм
Мужику уже давно в санаторий пора
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Toni_Montana
Ответ hala18
Тебя надо проверить на вшивость, либерал... Вы и есть вся грязь этой страны. То есть в то что наша страна превратилась после проигрыша американцам в 90 не заставляет хоть немного здравый смысл включить, а не под копирку блогеров писать эту чушь??? Небось с Казахстана или Грузии пишешь..
Герасимов вроде запретил смартфоны в окопах.
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Alexey Shiryaev
Ответ Phantom1289
Тоесть по твоему, если есть смена власти, то это истинная демократия и как то влияет на жизни граждан в лучшую сторону? Тоесть по вашему, если бы Путин столько не сидел у власти, мы в шоколаде катались?
Да, потому что если бы волеизъявление граждан влияло бы на его нахождение у власти - он бы делал что-нибудь для граждан, а не дворцы бы строил. А так как мы ни на что не влияем - мы ему не интересны.
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-1
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alexis9
Что эти эксперты тут делают?
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сушеный абрикос
Ответ bolshovandrey
да, в Европе сегодня одни лидеры у стран, завтра другие, потом третьи. То ли дело 20 лет один и тот же?!
Типа Меркель ?
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hala18
Ответ bolshovandrey
да, в Европе сегодня одни лидеры у стран, завтра другие, потом третьи. То ли дело 20 лет один и тот же?!
Ну с Ельциным на двух сроках мы зажили как в раю. Сколько тебе лет?
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-4
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Roman Betenya
Этот копролит ещё способен разговаривать?
+1
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