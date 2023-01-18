Шалимов о шансах «Спартака» на титул: «10%. «Зенит» очень близок к очередному чемпионству»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Игорь Шалимов Футбол

Игорь Шалимов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

— Думаю, шансы «Зенита» стать чемпионом — 90%. У «Спартака» — 10%. Если команда Семака будет оступаться, красно-белые должны будут сокращать разрыв. Но если осечек никаких не будет, им будет очень сложно. «Зенит» очень близок к очередному чемпионству.

— Как обстоят дела с вашей тренерской карьерой?

— Пока предложений не поступало.

— Нет мечты возглавить «Спартак»?

— Это глупый вопрос, провокационный — не буду отвечать.

— Но вам же было бы интересно работать в этом клубе?

— Мне было бы интересно работать, – сказал экс-тренер «Урала» и «Краснодара».

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5 комментариев

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Циник Петербургский
Ответ Marat82
Это не глупый вопрос, это их главный вопрос всем бывшим спартаковцам, а отвечает на него регулярно только Мостовой
У прикормленных псевдожурналистов, похоже, стоит задача - в любое интервью или статью при разговоре о Зените под любым предлогом впихнуть ФК Середняк. Чтобы за счет чемпиона страны и обладателя европейских кубков попытаться хоть как-то попиарить скандального середнячка. Получается примерно, как у Заремы работать в совете директоров того самого середняка ;) Или просто, как у Заремы работать ))) А именно - никак.
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Тренерские конспекты Бормана
Странно, что новость не называется: "Шалимов назвал глупым предложение работать в Спартаке"
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+2
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Marat82
Это не глупый вопрос, это их главный вопрос всем бывшим спартаковцам, а отвечает на него регулярно только Мостовой
+1
0
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Ширко1986
Не то слово..

- Вам интересно возглавить Милан?
- что за вопрос, я бы просто город посмотрел.

Гамулы нет на все эти вопросики для галочки.
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доктор Ливси
Российская спортивная пресса… Вопросы задает журналист, а стыдно почему-то мне.
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