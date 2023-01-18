Шалимов о шансах «Спартака» на титул: «10%. «Зенит» очень близок к очередному чемпионству»
Игорь Шалимов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.
— Думаю, шансы «Зенита» стать чемпионом — 90%. У «Спартака» — 10%. Если команда Семака будет оступаться, красно-белые должны будут сокращать разрыв. Но если осечек никаких не будет, им будет очень сложно. «Зенит» очень близок к очередному чемпионству.
— Как обстоят дела с вашей тренерской карьерой?
— Пока предложений не поступало.
— Нет мечты возглавить «Спартак»?
— Это глупый вопрос, провокационный — не буду отвечать.
— Но вам же было бы интересно работать в этом клубе?
— Мне было бы интересно работать, – сказал экс-тренер «Урала» и «Краснодара».
- Вам интересно возглавить Милан?
- что за вопрос, я бы просто город посмотрел.
Гамулы нет на все эти вопросики для галочки.