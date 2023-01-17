Юрий Семин: «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за чемпионство. У него бюджет примерно такой же»
Юрий Семин считает, что «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за чемпионство.
«Зимняя пауза достаточно длинная. Тренер «Спартака» никогда такие сборы не проводил, посмотрим, как это будет выглядеть. Семак знает, как вести в этом плане работу, подготовить к следующему циклу свою команду. А Абаскаль – большой вопрос.
Какое место должен занимать «Спартак»? При Романцеве он семь раз был чемпионом. Он всегда должен претендовать на это место. У них бюджет примерно такой же, как у «Зенита», может, поменьше. Они должны бороться с «Зенитом» за первое место, как и «Динамо», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.
А у Локо, например бюджет больше чем у Спартака, но они третьи с конца.