Юрий Семин: «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за чемпионство. У него бюджет примерно такой же»

считает, что « » должен бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Зимняя пауза достаточно длинная. Тренер «Спартака» никогда такие сборы не проводил, посмотрим, как это будет выглядеть. Семак знает, как вести в этом плане работу, подготовить к следующему циклу свою команду. А Абаскаль – большой вопрос.

Какое место должен занимать «Спартак»? При Романцеве он семь раз был чемпионом. Он всегда должен претендовать на это место. У них бюджет примерно такой же, как у « », может, поменьше. Они должны бороться с «Зенитом» за первое место, как и «Динамо», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.