Юрий Семин: «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за чемпионство. У него бюджет примерно такой же»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Юрий Семин премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Семин считает, что «Спартак» должен бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«Зимняя пауза достаточно длинная. Тренер «Спартака» никогда такие сборы не проводил, посмотрим, как это будет выглядеть. Семак знает, как вести в этом плане работу, подготовить к следующему циклу свою команду. А Абаскаль – большой вопрос.

Какое место должен занимать «Спартак»? При Романцеве он семь раз был чемпионом. Он всегда должен претендовать на это место. У них бюджет примерно такой же, как у «Зенита», может, поменьше. Они должны бороться с «Зенитом» за первое место, как и «Динамо», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.

19 комментариев

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Любовь Мелехова
Если бы только от бюджета зависело чемпионство, то никто бы футбол смотреть не стал, достаточно было бы выстроить табличку, лежа на диване с телефоном.
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Дмитрий9779
Ещё пару чаепитий с судьями или КДК и Григорьянц не такую чухню нести начнет😁
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Burel
Ответ Хамыч
Примерно такой же , - это почти в два раза меньше ?)
это на бумаге в два раза меньше.. Чего стоит стадион за рубль, дюков во главе рпл, звонки из администрации президента
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Kit Belleu
Старость не радость.
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леша коваленко
А что Спартак обнародовал свой бюджет после смены владельца? А может равный, а может меньше, это гадание на кофейной гуще.
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Хамыч
Примерно такой же , - это почти в два раза меньше ?)
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Виктор
Ответ Российский пользователь
вот только админресурс другой
Поясни.
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Российский пользователь
вот только админресурс другой
+5
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-1
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La Crosse Bobcats
нормально Палыч краснобелят поджег, бгггг
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PIT-BUL
Депутат ест мясо а я капусту. Примерно вместе мы едим голубцы
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-5
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Колбаскер тут
Палыч, ну не расстраивай мясных
+2
-3
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Ivan Petrov
Ответ Ivan Petrov
У зенита к бюджету ещё и админресурс
Питерские минусята уже на посту
+2
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Огюст
Юрий Палыч .не всегда в спорте игроки соответствуют по игре заключённым с ними контрактам !
+1
-2
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Ivan Petrov
У зенита к бюджету ещё и админресурс
+5
-9
-4
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Дмитрий Чидакин
Бюджет такой же, но по позициям в кабинетах Спартак сильно отстаёт.
+2
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Ivan Petrov
А у локомотива какой? Чего он не борется?
+3
-5
-2
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benjamin92
У Зенита бюджет примерно не ограничен )
+4
-6
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Hitgoe Himgob
Ну да, почти копейка в копейку
+2
-6
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Caniball
Примерно такой же это почти в 2 раза меньше)))
А у Локо, например бюджет больше чем у Спартака, но они третьи с конца.
+4
-9
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