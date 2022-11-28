Член совета директоров «Динамо»: «Нам неизвестно о контракте Захаряна с «Челси», не давали разрешения на подобные контакты»

«Динамо» опровергло информацию о согласовании контракта между и «Челси».

Ранее появилась информация, что лондонский клуб и 19-летний полузащитник согласовали условия долгосрочного контракта еще летом.

«Мы не можем исключать возобновления истории с зимой, я не могу комментировать информацию, которая появляется и будет появляться.

По поводу его якобы контракта с «Челси»: нам об этом ничего не известно, мы не давали разрешения на подобные контакты. Думаю, это из области слухов», – сказал член совета директоров Дмитрий Гафин.

В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь.